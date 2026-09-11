이 대통령 외교 성과 묻힐라... 홍보 나선 민주당

큰사진보기 ▲더불어민주당 김민석 대표가 11일 오전 충북도청 신관6층 문화홀에서 열린 충북 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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여당이 이재명 대통령의 프랑스 국빈 방문 성과를 적극 홍보하고 나섰다. 에마뉘엘 마크롱 대통령과의 정상회담으로 구체적 결과물들을 만들어냈지만 김승원 법무부장관 후보자·용혜인 성평등가족부 장관 후보자 관련 논란에 묻혀 제대로 부각되지 않기 때문인 것으로 보인다.김민석 더불어민주당 대표는 11일 오전 충북도청에서 열린 최고위원회의 모두발언을 통해 "이번 한불 정상회담은 한국의 유럽 외교에 획을 그은 역사적 사건으로 기록될 것이라고 확신한다"고 운을 뗐다.그는 "AI(인공지능), 반도체, 국방, 안보, 우주, 원전, 문화 부문에서 과거에는 한국을 전혀 의미 있는 파트너로 생각하지 않던 프랑스의 인식이 변한 것"이라며 "'자존심 뿜뿜'의 프랑스가 한국·이 대통령과 사실상 연대·동맹·우정의 관계를 형성했다"고 짚었다.이어 "중요한 문제에 대해 언론과 지식인들이 평가·정리하고 국민들께 알려드리는 것이 기본 임무"라며 "이런 부분에 대해 현재의 정쟁으로 우리가 눈을 가리는 것은 옳지 않다"고 말했다.서미화 최고위원은 "대한민국이 이제 경제를 넘어 문화와 콘텐츠에서도 세계 중심에 서고 있음을 보여줬다"며 "프랑스와의 전략적 협력을 한층 더 높였다"고 평했다.한민수 최고위원은 장동혁 국민의힘 대표가 이 대통령의 프랑스 국빈 방문을 '셀카 외교'라고 비난한 것을 언급하며 "구체적인 협력 과제에는 눈을 감고 어떻게든 대통령만 공격하겠다는 것인가. 방문 성과를 폄훼하는 무지성 비판을 멈추라"고 꼬집었다.청와대 부속실장과 대변인을 지낸 당 홍보위원장 김남준 민주당 의원(인천 계양을) 역시 지난 10일 이번 순방의 주요 성과를 정리한 장문의 글을 페이스북에 올렸다. 그러면서 "전 세계가 문화대국이라 부르는 프랑스에 K-문화를 들고서 극진 환대를 받는 대한민국 대통령을 김구 선생께서 이를 보셨다면 무슨 말씀을 하셨을까"라고 했다.특히 김 의원은 '청년 교류 및 워킹홀리데이 기회 확대', '양국 대학·연구기관 간 협력 강화 등 "정상회담의 성과가 정부와 기업을 넘어, 청년과 국민이 일상에서 체감할 수 있는 교류와 기회로 이어지도록 했다"며 "한-프랑스 정상회담 성과를 간단히 정리하기 어려운 이유는 성과가 너무 많기 때문"이라고 덧붙였다.양국은 지난 8일(현지시간) 정상회담을 통해 최근 관심이 높아진 호르무즈 해협에서의 항행 자유를 위한 공조뿐만 아니라 국방·안보, 경제·산업, 첨단기술, 문화 등의 분야에서 긴밀히 협력하기로 했다. ▲2030년까지 교역액 200억 달러 달성 목표 ▲민간 원자력 협력을 위한 고위급 대화채널 개설 ▲약 1조 5000억 원 규모의 '뤼미에르 파트너십' ▲삼성전자-미스트랄AI 투자협약 등 자세한 청사진이 제시됐다. 이 대통령은 SNS에 글을 올려 양국 합의 내용을 직접 소개하기도 했다.하지만 이같은 외교 결과에도 이 대통령 국정 지지율은 반등하지 못하는 상황이다. 한-프랑스 정상회담 기간에 이뤄진 8~10일 한국갤럽 여론조사에서 이 대통령 직무 수행 긍정 평가는 38%로 지난 주 조사 대비 2%p 하락했다. '잘못하고 있다'는 51%였다. 긍정평가 이유로는 '외교'(19%)라는 응답이 가장 많았지만 지지율을 끌어올리는 데는 역부족이었다.부정평가 이유로 '부동산 정책'(24%), '인사'(16%) 등이 많이 꼽혔다. 한국갤럽은 "부정 평가 이유로 인사 문제 언급이 더 늘었다. 인사청문회를 앞둔 장관 후보 인선 파장을 짐작하게 했다"고 분석했다. 외교 성과보다 장관 후보자 인선 논란이 더 영향을 미쳤다고 볼 수 있는 대목이다.해당 여론조사는 전국 만 18세 이상 1000명(총통화 1만622명, 응답률 9.4%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 진행됐으며 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.