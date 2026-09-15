'100페이지의 고전'이 내게 던진 질문

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"이반이 죽었으니 그 빈 자리에 누가 승진해서 올라갈까?"

"오늘 저녁 카드게임 약속이 있는데 장례식 때문에 늦어지면 안 되는데."

큰사진보기 ▲이반일리치의 죽음민음사 세계문학전집 438번 ⓒ 권민정 관련사진보기

"곧 나아질 겁니다."

"힘들게 뭐 있어요, 나리는 편찮으시잖아요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치와 블로그에도 실립니다.

2년 전, 고명환 작가의 책 소개 영상을 보다가 홀린 듯 <이반 일리치의 죽음>을 찾아 읽었다. 100페이지 남짓한 이 얇은 고전이 내게 남긴 잔상은 생각보다 오래갔다. 책장을 덮은 뒤에도 자꾸만 내 일상을 비집고 들어왔고 결국 얼마 전 서점에서 이 책을 사 들고 돌아왔다.이미 내용을 다 아는 소설을 왜 굳이 사서 곁에 두고 싶었을까. 아마도 2년 전 그 책이 내게 던졌던 충격, 죽음에 대한 두려움보다 훨씬 더 나를 짓눌렀던 "이렇게 살다가 죽기는 싫다"는 그 마음이 여전히 내 안에 남아있기 때문일 것이다.소설은 주인공 이반 일리치의 화려한 이력이나 생전의 업적이 아닌, 그의 장례식장에서 시작한다. 고등법원 판사로 성공한 엘리트의 삶을 살았던 이반 일리치. 하지만 그의 죽음 앞에 동료들이 나누는 대화들은 기가 찬다.심지어 그와 평생을 함께한 아내조차 남편의 죽음으로 슬퍼하기보다 그로 인해 받을 수 있는 연금의 액수를 조금이라도 더 늘릴 방법은 없을까 골몰한다. 톨스토이는 첫 장면부터 인간이 평생을 바쳐 쌓아 온 인간관계의 껍데기를 적나라하게 파헤친다.이반 일리치는 평생 '해야 하는 일'과 '그럴듯해 보이는 일' 만을 하며 살아왔다. 이사한 집에 앤틱 가구를 채워 넣으며 남들이 부러워할만한 취향을 갖춘 것 같다고 뿌듯해하던 인물이었다. 그러나 그의 삶에 균열이 가기 시작한 건 아이러니하게도 바로 그 가짜를 완성하려던 순간이었다.커튼을 달다가 사다리에서 미끄러져 옆구리를 부딪혔던 사소한 사고. 처음엔 별 것 아닌 줄 알았던 그 통증이 서서히 온몸을 좀먹더니 고칠 수 없는 불치병으로 번져갔다.이 사소했던 사고는 이반이 평생을 바쳐 만든 '남들에게 보여주기 위한 삶'을 붕괴시켰다. 몸이 썩어가며 죽음이 다가오는데도 주변 사람들은 그의 고통을 인정하려 하지 않는다.의사들은 상투적인 말을 했고, 가족들은 그의 병을 그저 자신들의 일상을 방해하는 '귀찮음'으로 취급해 버렸다.죽어가는 이반 일리치를 진정으로 고통스럽게 만든 것은 질병의 통증보다 자신이 믿어왔던 삶 전체가 위선과 거짓이었다는 깨달음에서 오는 공포였다. 2년 전 나는 이 대목을 읽었을 때 한동안 머리가 멍했다.후회 없는 삶을 살아야겠다고, 진짜 내 삶을 살아야겠다고 몇 번이나 다짐했지만 현실은 녹록지 않았다. 언젠가부터 갑자기 모든 게 지긋지긋해지고 마음이 번아웃에 빠져 한동안 글쓰기마저 멀리했던 적도 있었다. 나 역시 내가 하고 싶은 일을 외면한 채 스스로를 방치했던 셈이다.그렇게 슬럼프를 지나고 다시 읽은 이반 일리치의 세계는 2년 전과 조금 다르게 다가왔다. 이번에 내 마음을 사로잡은 것은 비참하게 죽어가는 이반의 곁에서 밤새 그를 돌봐주던 젊은 하인 '게라심'이었다. 의사도, 아내도 하지 못했던 일을 순박한 청년 게라심은 아무렇지도 않게 해낸다.게라심은 죽음을 삶의 일부로 받아들였기에 죽어가는 인간을 진심으로 불쌍히 여길 줄 알았다. 이반이 평생을 원했으나 단 한 번도 가져보지 못했던 진짜 온기. 지독한 고통 속에서 유일하게 편안히 쉴 수 있던 그 순간에는 어떤 계산도, 사회적 체면도, 거짓말도 없었다.책의 마지막, 죽음을 앞둔 이반은 자신의 이기심 때문에 고통받았을 가족을 향해 미안함과 연민을 느낀다. 평생 남 눈치만 보며 자신만을 위해 살던 '자기 중심성'을 내려놓는 순간, 마침내 그를 괴롭히던 죽음의 공포는 사라지고 편안함이 찾아왔다.이반 일리치의 죽음을 엿보는 일은 결코 유쾌하지 않다. 인간이 무너지는 과정을 이토록 적나라하게 관찰하는 것은 읽는 내내 마음을 지치게 만든다. 하지만 누구나 언젠가는 건너야 할 그 죽음이라는 거울을 통해서만 보이는 것들이 있다. 나중에 지난날을 돌아봤을 때 "그때 이렇게 해볼걸..." 적어도 그런 후회는 남기고 싶지 않다는 생각.젊고 건강할 때 부지런히 세상을 경험하러 해외로 떠나는 것, 그리고 지금 내 옆에서 거실을 어지럽히는 아이들과 함께 시간을 보내는 것, 결국 죽음의 순간에 나를 구원하는 것은 사랑하는 이들과 나누었던 진실한 마음과 후회 없는 나의 행동들이다.훗날 나는 오늘을 돌아보았을 때 그리워할만한 하루를 살고 있는 걸까? 이 질문이 다시 희미해질 때쯤 나는 내 책장에 꽂힌 이 작은 책을 또다시 꺼내들 게 될 것 같다.