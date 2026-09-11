"수원대전환, 이제 시민 일상으로"… 이재준, 민선 9기 60개 정책과제 확정

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 10일 시청 중회의실에서 열린 '수원대전환추진단 최종보고회'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 10일 시청 중회의실에서 열린 '수원대전환추진단 최종보고회'에서 수원대전환추진단 김성진(수원시정연구원장)?홍은화(수원시민사회단체협의회 상임공동대표) 공동단장과 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원시가 10일 시청 중회의실에서 ‘수원대전환추진단 최종보고회’를 열고, 민선 9기 비전?원칙?목표 등을 보고했다. ⓒ 수원시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 10일 시청 중회의실에서 열린 '수원대전환추진단 최종보고회'에서 수원대전환추진단의 보고를 경청하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 10일 시청 중회의실에서 열린 '수원대전환추진단 최종보고회'에서 수원대전환추진단 위원들과 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

이재준 수원특례시장이 민선 9기 시정의 청사진을 '수원대전환의 완성'으로 구체화하고 실행을 선언했다. 생활비 부담을 덜어 시민의 일상을 안정시키고, 관광과 소비를 지역경제로 연결하며, 첨단산업을 키워 좋은 일자리를 만들겠다는 것이다. 이재준 시장은 민선 9기 시정 운영 4개년 계획을 확정하면서 "오늘의 최종보고회는 끝이 아니라 새로운 출발"이라며 정책을 시민이 체감하는 변화로 만들어내겠다는 의지를 분명히 했다.수원특례시는 10일 시청 중회의실에서 '수원대전환추진단 최종보고회'를 열고 민선 9기 비전과 3대 시정 목표, 60개 시정과제를 확정했다. 지난 6월 22일 출범한 추진단은 분야별 전문가와 거버넌스 기관·단체, 시민사회단체 관계자 등이 참여해 민선 9기 시정의 밑그림을 그렸다.추진단은 민선 9기 공약과 시민들의 정책 제안 등 총 445건을 검토했다. 이 가운데 시민 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐 60개 정책과제와 140개 세부과제를 확정했다. 이재준 시장은 이날 페이스북을 통해 "시민과 전문가, 시민단체 등 70여 명의 추진위원들이 수십 차례의 논의를 거듭하며 내용을 구체화했다"며 "130여 명의 시민이 함께한 원탁토론회와 새빛톡톡을 통해서도 다양한 목소리를 모았다"고 설명했다.민선 9기 수원시정의 3대 목표는 '생활안정 민생도시', '문화관광 상생도시', '첨단과학 연구도시'다.생활안정 민생도시에는 무상버스 및 버스비 지원, 생활밀착 돌봄 확대, 새빛정원 조성, 팔색길 특화거리 조성, 새빛톡톡의 AI 시민공론장 전환 등 25개 과제가 포함됐다. 시민이 실제 생활에서 부담을 덜고 도시의 변화를 느낄 수 있도록 생활과 밀착된 정책을 강화하겠다는 구상이다.문화관광 상생도시는 정조대왕 능행차 K-컬처로드 글로벌축제와 체류형 관광 인프라 구축, 지역화폐 연계 상권 활성화, 지역문화예술 창작활동 지원 등 17개 과제로 구성됐다. 관광객을 수원으로 끌어들이는 데 그치지 않고 체류와 소비를 지역경제 활성화로 연결하겠다는 전략이다.첨단과학 연구도시는 수원경제자유구역 조성, AI 등 첨단산업 창업생태계 구축, 수원 군공항 이전에 따른 도시공간 대전환, 노후 주거지 정비, 광역철도 허브도시 구축 등 18개 과제를 담았다. 수원의 미래 성장동력을 첨단산업과 연구개발, 일자리, 도시공간 변화와 연결하겠다는 것이다.이재준 시장은 이번 계획을 단순한 시정 로드맵으로 남겨두지 않겠다는 뜻을 거듭 밝혔다. 그는 페이스북에서 "수원대전환의 완성을 위해 지혜를 나누고, 시민의 목소리를 정책에 담아주신 모든 분께 진심으로 감사드린다"고 한 뒤 "이제 함께 모은 지혜를 실행으로 옮겨 일상에서 체감하는 변화로 이어가겠다"고 강조했다.이는 민선 9기 수원시정의 초점을 '계획 수립'에서 '정책 성과'로 옮기겠다는 의미로 읽힌다. 특히 무상버스·돌봄처럼 시민 생활과 직접 맞닿은 사업과 수원경제자유구역, 첨단산업 육성, 군공항 이전 등 장기적인 협의와 투자가 필요한 과제를 동시에 추진해야 한다.이재준 시장은 "125만 시민의 더 나은 삶을 위해 수원대전환을 힘차게 완성하겠다"고 밝혔다. 지난 6월 출범한 추진단의 역할은 이날 사실상 마무리됐지만, 이재준 시장에게는 이제부터가 본게임이다. 시민과 전문가의 논의를 거쳐 확정한 60개 정책과제를 실제 예산과 사업, 그리고 시민의 일상 속 변화로 얼마나 구체화하느냐가 '수원대전환의 완성'을 가를 전망이다.