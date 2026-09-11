숲길 벤치가 내게 건넨 말

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큰사진보기 ▲아침이면 걷는 길입니다.벤치에 잠시 쉬어 가는 곳이랍니다. ⓒ 정형미 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 다음에도 좋은 산책 길을 올려 볼게요.

바람이 불어온다. 뺨을 스치는 산들바람이 아니다. 가슴 깊숙이 들어와 묵은 생각을 흔들어 깨우는 바람이다.어느 날 친구의 톡 화면에서 문득 한마디가 날아왔다."우리는 다 세상에 빚진 자야."짧은 문장이었다. 그런데 그 한마디가 오래도록 마음에 남았다.그전까지 나는 내가 흘린 땀의 대가로 지금의 삶을 얻었다고 생각했다. 열심히 일하고 노력해서 무언가를 이루었으니, 누리는 것도 당연하다고 여겼다. 내가 일군 것은 내 힘으로 얻은 것이고, 내 몫은 당당하게 누려도 된다고 생각했다.그런데 그날 이후 마음 한구석에 작은 물음 하나가 생겼다.'나는 과연 얼마나 많은 것을 거저 받으며 살아왔을까.'생각이 거기에 미치자 매일 아침 무심히 걷던 편백나무 숲길이 조금 다르게 보이기 시작했다.나무들은 저마다 다른 모습으로 바람을 견디고 있었다. 굵은 나무는 묵묵히 제자리를 지켰고, 가늘고 여린 나무는 바람을 따라 몸을 흔들었다. 어느 쪽이 더 잘 견디는 것인지 알 수 없었다.굳게 버티는 것도 살아가는 일이었고, 흔들리면서도 꺾이지 않는 것 또한 살아가는 일이었다.발아래에서는 풀잎들이 서로 몸을 스치며 사각거렸다. 나뭇가지 사이로는 새들이 쉼 없이 날아다니며 제 목소리를 보탰다."나 여기 있어. 나 여기 있어."나는 걸음을 늦추었다. 바람에 흔들리는 나무들을 바라보다 문득 내 모습을 돌아보았다.나는 세상의 거센 바람 앞에서 어떤 사람이었을까. 굵은 나무처럼 묵묵히 버티고 있었을까. 아니면 여린 나무처럼 흔들리면서도 쓰러지지 않으려 애쓰고 있었을까.그때까지 나는 흔들리지 않는 것이 강한 것이라고 생각했다. 그러나 숲은 다른 이야기를 들려주었다. 흔들린다는 것은 바람이 불고 있다는 뜻이고, 살아 있다는 증거이기도 했다.숲에 드는 햇빛도 저마다 달랐다. 햇살을 정면으로 받아 반짝이는 잎이 있는가 하면, 나무 그늘 아래 조용히 머무는 잎도 있었다.모두가 같은 빛을 받는 것은 아니었다. 그렇다고 빛을 덜 받은 잎의 생명이 덜 귀한 것도 아니었다. 저마다의 자리에서 빛을 받아들이며 숲의 한 부분이 되어가고 있었다.그리고 숲길 한켠에서 늘 그 자리를 지키고 있는 벤치 하나가 눈에 들어왔다.언제든 찾아가 지친 몸을 기댈 수 있도록 자신의 자리를 내어주는 벤치였다. 그저 앉았다 가는 사물이라고 생각했던 벤치가 그날따라 말없는 사람처럼 다정하게 느껴졌다.'잠시 쉬었다 가라.'그렇게 말하는 것 같았다.맑은 공기와 새소리 속에서 무거운 마음도 잠시 내려놓으라고 등을 토닥여 주는 듯했다. 아무 때나 찾아가 기대어도 말없이 받아주는 사람처럼, 그 벤치는 늘 그 자리에 있었다.문득 나의 하루가 떠올랐다.복지관 식탁에서 누군가의 한 끼를 위해 이른 새벽부터 움직이는 사람들. 조금이라도 더 많은 이가 따뜻한 밥을 먹을 수 있도록 낮은 가격을 지키며 땀 흘리는 손길. 아침 산책길에서 마주칠 때마다 먼저 웃어주는 어르신의 인사.그동안 나는 그것들을 내 삶의 배경처럼 생각했다.그러나 아니었다.내가 살아 있다는 이유만으로 누리고 있던 수많은 것들이었다. 누군가의 수고가 있었고, 누군가의 배려가 있었다. 이름도 모르는 수많은 사람들의 삶이 서로 맞닿아 오늘의 나를 이루고 있었다.나는 혼자 살아온 것이 아니었다. 내가 걸어온 길에는 내가 알지 못하는 수많은 손길이 놓여 있었다. 내가 마신 한 잔의 물에도, 잠시 앉아 쉬었던 벤치에도, 아침마다 걸었던 숲길에도 누군가의 시간과 수고가 스며 있었다.그러고 보니 세상은 참 이상한 곳이었다.우리는 받으면서 살아가지만, 받은 것을 모두 기억하지는 못한다. 너무 오래 곁에 있었다는 이유로 그것을 당연하게 여기기 때문이다.공기처럼, 햇빛처럼, 바람처럼. 그리고 언제나 그 자리를 지켜주는 벤치처럼. 아무 대가 없이 내게 건네지는 것들을 우리는 쉽게 잊는다. 하지만 당연한 것은 어쩌면 세상에 하나도 없는지도 모른다.받은 은혜를 모두 갚을 수는 없을 것이다. 어쩌면 평생을 다 바쳐도 갚지 못할 빚인지도 모른다.그렇다면 어떻게 해야 할까.나는 이제 빚을 갚는다는 것이 받은 만큼 정확히 돌려주는 일은 아니라고 생각한다. 내가 받은 온기를 다른 누군가에게 건네는 것, 내가 받은 위로를 또 다른 사람에게 나누는 것, 작은 친절을 다음 사람에게 이어주는 것.어쩌면 그것이 우리가 세상에 진 빚을 갚아가는 방법인지도 모른다.그래서 오늘도 나는 조용히 펜을 든다.내 마음에 머물렀던 온기를 글이라는 작은 그릇에 담아 누군가에게 건네고 싶다. 한 사람의 마음을 잠시라도 따뜻하게 할 수 있다면, 내가 받은 것을 조금은 세상에 돌려보낸 셈일 테니까.오늘 아침에도 나는 숲길을 걷는다.늘 그 자리에 있어서 미처 고마워하지 못했던 벤치를 바라보고, 말없이 나를 기다려준 나무 한 그루를 올려다본다. 그리고 아무 대가 없이 내게 불어오는 바람을 가만히 맞는다.바람은 여전히 말이 없다. 나뭇잎을 흔들고, 풀잎을 눕히고, 내 뺨을 스쳐 지나갈 뿐이다.나는 이제 그 바람을 조금 다르게 듣는다.'너는 혼자가 아니었다.'그 말처럼 들린다.생각해보면 우리는 모두 셀 수 없이 많은 것들을 빚지고 살아간다. 부모에게, 이웃에게, 이름 모를 누군가에게, 지친 등을 받아주던 벤치에게, 그리고 우리가 살아가는 이 세상에게. 그 빚은 다 갚을 수 없을 것이다. 그러나 갚을 수 없다고 해서 아무것도 하지 않을 이유는 없다.오늘 내게 머문 빛 하나를 누군가에게 건네면 된다. 내가 받은 따뜻함을 한 사람에게 나누고, 내가 받은 친절을 또 다른 사람에게 이어주면 된다.그러다 보면 빚은 사라지는 것이 아니라 사랑의 모양으로 세상을 돌고 돌게 될 것이다.바람이 다시 분다. 나는 더 이상 그 바람을 빈손으로 지나가는 바람이라 생각하지 않는다. 보이지 않지만 분명히 무언가를 건네고 가는 바람이다.어쩌면 우리가 평생 갚아야 할 빚도 그런 것인지 모른다. 받은 사랑을 사랑으로 건네는 일, 받은 빛을 빛으로 돌려보내는 일.그렇게 우리는 오늘도 다 갚지 못할 사랑의 빚을 진 채 살아간다.그리고 그 빚 덕분에 삶은 여전히 눈부시다.