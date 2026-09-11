덕진공원의 새로운 강자로 등장한 치어 떼

▲가을 덕진공원 연화교 아래, 작지만 거대한 움직임, 마치 영화 《매트릭스》 속 센티널의 물결을 떠올리게 한다. 최호림 관련영상보기

▲이 완벽해 보이는 집단 군무(群舞)에 지휘관이나 리더가 존재하지 않는다. 최호림 관련영상보기

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그 무더웠던 여름이 가고, 이제 가을이 오고 있다. 폭염으로 한낮에는 걷기조차 힘들었던 호수 둘레길 위로 눈이 시리도록 높은 하늘이 펼쳐지고, 바람 끝에는 여름과는 다른 서늘한 감촉이 실려 온다. 흔히 말하는 '천고마비(天高馬肥)'의 계절이다.하지만 전북 전주 덕진공원의 가을은 말(馬) 대신 작은 물고기들이 수면 위로 만들어내는 풍경으로 먼저 시작된다. 이제는 전국적으로 널리 알려진 호수의 명물 연화교(蓮華橋) 난간에 기대어 연못을 내려다보면, 수면 아래 작은 치어(稚魚)들이 떼를 지어 움직인다. 한두 마리가 아니다. 수십, 수백 마리의 작은 몸짓들이 하나가 되어 덕진 호수 물결의 결을 바꾼다.가만히 이 광경을 보고 있으면 이상할 만큼 매혹적인 장면이 펼쳐진다. 바짝 붙어 한 방향으로 헤엄치던 치어 떼가 순식간에 궤적을 틀고, 모였다가 흩어지기를 반복한다. 때로는 약속이라도 한 듯 일제히 수면 위로 '부르르' 떨며 물방울을 튀긴다. 순간, 영화 <매트릭스 3: 레볼루션>의 아포칼립스적 장면이 스쳐 지나간다. 시온(Zion)을 향해 떼를 지어 쇄도하던 기계 군단, '센티널(Sentinel)'의 거대한 검은 물결이다.그러나 덕진공원의 이 작은 생명체들의 무리는 공격용 무기가 아니라, 거친 약육강식의 연못에서 살아남기 위한 '유일한 방어막'일 것이다. 생물학에서는 이를 '이기적 무리 효과(Selfish Herd Effect)' 혹은 '혼란 효과(Confusion Effect)'라 부른다.물고기가 떼를 이루면 위압감도 들지만, 그만큼 눈이 늘어나 포식자의 접근을 한발 먼저 알아차릴 수 있다. 더욱이 수백 마리가 동시에 방향을 뒤틀 때, 천적은 시각적 혼란에 빠져 어느 특정 개체 하나를 겨냥하기 어려워진다. 무리의 규모가 커질수록 개체가 표적이 될 확률은 획기적으로 낮아진다.여기서 더욱 흥미로운 사실은 이 완벽해 보이는 집단 군무(群舞)에 지휘관이나 리더가 존재하지 않는다는 점이다. 영화 속 센티널들이 중앙 통제 시스템의 명령을 수행하는 기계적 집단이라면, 치어 떼의 움직임은 각 개체가 이웃한 물고기의 미세한 파동과 속도 변화에 즉각 반응하며 완성되는 '자기조직화(Self-organization)'의 결과물이라고 한다. 거대한 하나의 생명체처럼 보이는 검은 덩어리는, 결국 각자의 자리에서 생존하기 위해 최선을 다하는 작은 개체들의 합(合)인 셈이다. 참으로 자연의 신비함을 느낄 수 있는 대목이다.가끔 만개했던 연꽃을 뒤늦게 보러 온 관광객들이 연꽃이 사라졌음에 아쉬워하곤 한다. 가을날 전주 덕진공원에서는 더 이상 화려한 봉우리를 피워내던 연꽃을 볼 수 없다. 그저 한때 연꽃이 존재했다는 흔적만을 남긴 연밥만이 연못 자리를 지키고 있을 뿐이다. 하지만 여름 내내 무성했던 수생식물과 다양한 수생생물들의 그늘에 가려져 있던 치어들이, 가을을 맞아 비로소 수면 위로 모습을 드러낸다.이제는 전국적으로 명물이 된 연화교의 자태에만 시선을 두지 말고, 잠시 고개를 숙여 물밑을 들여다보자. 그곳에는 우리가 무심코 지나쳤던 작은 생명들이 만들어내는 치열한 모습이 있다. 수면을 가르는 검은 물결들 속에서 참으로 생명의 경이로움과 자연의 신비함을 느낄 수 있는 덕진공원은, 사계절 다양한 야생의 신비함을 보여주며 진정한 생태의 보고로 변화하고 있다.