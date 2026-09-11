"대한민국을 전쟁 당사자로 만들지 말라"

큰사진보기 ▲당진사회대개혁비상행동(아래 당진비상행동)은 11일 당진시청 앞에서 기자회견을 열고 "대한민국을 군사적 충돌과 전쟁 당사자로 만들지 말라"고 촉구했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲당진사회대개혁비상행동(아래 당진비상행동)은 11일 당진시청 앞에서 기자회견을 열고 "대한민국을 군사적 충돌과 전쟁 당사자로 만들지 말라"고 촉구했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

호르무즈해협 파병 반대 목소리가 전국적으로 확산하고 있는 가운데, 충남 당진에서도 파병을 반대하는 목소리가 나왔다.당진사회대개혁비상행동(아래 당진비상행동)은 11일 당진시청 앞에서 기자회견을 열고 "대한민국을 군사적 충돌과 전쟁 당사자로 만들지 말라"고 촉구했다. 이들은 "파병은 국익에 도움이 되지 않는다"라고 강조했다. 그러면서 정부에 '파병 검토'를 중단할 것을 요구했다.이날 기자회견에서 박근식 공동대표는 "대한민국 헌법은 침략적인 전쟁을 부인하고 있다. 우리 군의 해외 파병을 결정하는 권한은 미국이 아니라 대한민국 국민과 국회에 있다. 한미 동맹은 존중되어야 한다. 동맹이 우리 국민의 생명(목숨)까지 요구하는 예속의 관계가 되어선 안 된다"라고 말했다.그는 이어 "정부는 미국의 압박에 끌려가지 말고 대한민국의 주권과 국민의 안전을 최우선으로 판단해야 한다. 군사적 개입이 아니라 외교적·평화적 중재로 해결해야 한다. 이재명 정부는 파병 검토를 즉각 중단해야 한다"라고 강조했다.조재형 당진비상행동 공동대표는 "전국적으로 파병을 반대해야 하는 상황이다. 대한민국은 평화를 추구하는 국가이다. 단 한 명도 전쟁으로 인해 목숨을 잃어선 안 된다"라며 "트럼프 미국 대통령이 (우리 정부를) 압박하는 상황에서 국민들이 들고 일어나지 않으면 안 된다는 판단이 섰다. 파병은 국익에도 전혀 도움이 되지 않는다"라고 말했다.당진비상행동은 기자회견문을 통해 "군대를 해외 분쟁 지역에 보내는 일은 단순한 외교적 선택이 아니다"라며 "그 결정에는 대한민국의 이름과 책임이 따른다. 무엇보다 현장에 투입되는 우리 장병들의 생명과 안전이 걸려 있다. 그렇기에 파병은 동맹국의 요구나 국제 정세만을 이유로 쉽게 결정해서는 안 되는 문제다"라고 강조했다.그러면서 "대한민국은 전쟁의 참혹한 대가를 직접 경험한 나라이다. 전쟁이 한 사회와 국민의 삶에 얼마나 깊고 오랜 상처를 남기는지 우리는 역사로 기억하고 있다. 그렇기에 우리 장병을 또 다른 전쟁의 현장으로 보내는 결정만큼은 더욱 무겁게 다뤄져야 한다"라고 주장했다.