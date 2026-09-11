네팔 대홍수가 던진 질문, 한국 '메가프로젝트' 이대로 괜찮나

큰사진보기 ▲지구를 불태우는 3대 메가프로젝트 멈춰! 녹색당 정당연설회9월 9일, 서울 합정역 일대에서 녹색당과 919기후정의행진 집행위원회가 함께 919기후정의행진 참여를 촉구하는 정당연설회&캠페인을 진행하였다. ⓒ 녹색당 관련사진보기

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큰사진보기 ▲용인반도체산단 재검토 · 송전탑 반대 전국 대행진 서울집중행동8월 20일, "해남에서 용인까지, 이재명 대통령은 응답하라!" ‘용인반도체산단 재검토 · 송전탑 반대 전국 대행진 서울집중행동'이 청와대 앞에서 개최되고 있다. ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲메가 착취, 메가 파괴, 메가 프로젝트 저지 결의대회“노동자？농민 착취! 지역？기후？공공성 파괴!” 메가 착취, 메가 파괴, 메가 프로젝트 저지 결의대회 홍보물 ⓒ 녹색당 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자인 이상현 녹색당 공동대표는 반(反)기후・반노동・반민주적 AI 산업화 정책인 '3대 메가프로젝트'를 저지하기 위해 진보정당・노동・시민사회의 긴밀한 협력을 모색하고 있습니다.

대홍수가 네팔을 덮쳤다. 대규모 산사태와 홍수로 약 7000명에 가까운 사람들이 목숨을 잃거나 실종됐다. 집과 학교가 파괴되고, 교통·물류 마비와 발전설비 파손 등 막대한 피해가 발생했다. 이는 단순한 자연재해가 아니라, 기후위기가 불러온 재난이다.동시에 이 사태는 지독한 기후불평등의 한 단면을 보여준다. 네팔의 전 세계 온실가스 배출 비중은 0.1%도 되지 않지만, 기후위험에 대한 취약성은 세계 10위권으로 초고위험군에 속한다. 온실가스를 훨씬 많이 배출해 온 산업국가들이 만든 기후위기의 청구서가 정작 배출 책임이 작은 국가와 사람들에게 도착하고 있다.그렇다면 매년 기후변화 대응에서 세계 최하위권을 벗어나지 못하고 있는한국('기후변화대응지수(CCPI) 2026' 보고서)은 이 책임에서 자유로운가?말로는 '탄소중립'을 외치지만 현실은 정반대다. 헌법 재판소는 탄소중립기본법 조항과 관련해 탄헌법불합치 결정을 내렸다. 이후 마련된 개정 법률 역시 온실가스 감축 목표를 명확한 숫자가 아닌 '범위'로 제시하는 등 헌법재판소 결정의 취지를 제대로 반영하지 못했다는 비판을 받고 있다. 근본적인 문제는, 감축책임이 있는 산업계에는 감축 부담을 덜어주고, 산업 확대에 필요한 전력과 각종 인프라는 공공이 떠안는 구조다.산업성장을 앞세우는 이재명 정부는 기후책임을 강화하기는커녕 이 모순을 더욱 키우는 모양새다. 막대한 재정을 쏟아부어 '3대 메가프로젝트'가 그 중심에 있다. 기후위기가 갈수록 심각해지고 유엔이 1.5도 초과는 피할 수 없다고 발표한 지금, 우리에게 필요한 게 과연 대규모 개발과 에너지 수요를 폭증시키는 '3대 메가프로젝트'일까.정부는 메가프로젝트를 통해 잠재성장률을 3%까지 끌어올리고, 수출시장을 장악하며, 국민소득 5만 달러 시대를 열겠다고 한다. 정부의 표현대로라면 '대한민국 대도약'과 함께 모두가 잘 사는 장밋빛 미래가 펼쳐질 것처럼 보인다.SK하이닉스의 호황을 두고, 블룸버그가 '황금알을 낳는 거위이자 돈이 열리는 나무'에 비유한 것도 이러한 인식을 보여준다. 반도체와 AI 산업이 만들어낼 막대한 이익이 우리 모두의 번영으로 이어질 것이라는 이야기다. 정부의 메가프로젝트 구상 역시 이런 논리에 기반하고 있다. 전국을 AI·반도체 산업기지로 바꾸는 대규모 국토 개조 프로젝트가 추진되는 배경이다.하지만 메가프로젝트는 무에서 유를 창출하는 산업도, 황금알을 낳는 거위도 아니다.반도체 산단과 데이터센터를 짓고 가동하려면 막대한 양의 물과 전기가 투입되어야 한다. 그 부담은 고스란히 농민과 지역주민에게 돌아온다. 가뭄이 닥치면 농업용수는 치명적인 타격을 입고, 주민들의 생활용수보다 산업용수가 우선 공급되는 일이 벌어진다.전기를 끌어오기 위해 해남에서 용인까지 3855km에 달하는 초고압 송전선로가 건설되어, 농지를 짓밟고 주거지 머리 위를 지나가게 된다. 전력 수급을 이유로 결코 안전을 담보할 수 없는 노후핵발전소의 수명 연장이 추진되고, 신규 핵발전소 건설까지 계획된다. 그 과정에서 10만 년 동안 방사능을 내뿜는 핵폐기물은 계속 쌓여간다. 사업 추진 과정에서 환경영향평가를 비롯한 각종 규제가 완화되거나 생략된다.노동도 마찬가지다. 공장을 쉬지 않고 돌려 생산량과 산업경쟁력을 끌어올리겠다는 야욕으로, 노동시간 규제를 풀고, 파견 직종과 기간을 확대하며, 기간제 근로자의 사용 기한을 현행 2년에서 4년으로 늘리는 등의 노동 규제 완화가 추진되고 있다. 그러나 지금 반도체 산업 현장에 필요한 것은 규제 완화가 아니다. 노동자의 안전과 건강을 지키기 위한 규제 강화와 철저한 관리·감독이다.반도체 산업 현장에서 다루는 유해화학물질로 인해 노동자들이 죽어가고 있으며, 연구개발직뿐만 아니라 생산 현장의 노동자들 역시 이미 주 52시간을 넘어선 장시간 노동과 과로에 시달리고 있다. 이런 상황에서 규제 특례를 확대한다면 노동자들의 삶은 더욱 불안정해질 수밖에 없다.결국 메가프로젝트는 우리 사회가 오랜 투쟁을 통해 어렵게 쌓아온 탈핵, 기후위기 대응, 노동기본권, 지역의 권리를 한꺼번에 후퇴시킬 위험이 있다. 그 결과, 우리에게 도래할 미래는 '모두가 잘 사는 사회'가 아니라, 극단적인 양극화의 시대다. AI 기술을 장악한 재벌 대기업과 평범한 사람들 사이의 격차는 더욱 벌어지며, 3대 산업의 국토 탈취로 인해 농업과 지역 주민의 삶은 밀려날 것이다. "농사가 힘들면 태양광을 하면 되지 않느냐"는 식의 무책임한 발언이 대통령의 입에서 나오는 현실에서, 메가프로젝트가 망칠 우리의 미래를 우려하지 않을 수 있겠는가.정말 메가프로젝트가 우리 삶에 필요한가? 막대한 공공자원과 예산을 쏟아부어 반도체 산업단지와 데이터센터를 짓는 것보다 더 중요한 과제가 우리 사회에 있지 않은가?내년도 메가프로젝트에 투입되는 정부 재정은 올해의 약 2배에 이르는 21조 3000억 원에 달한다. 162조 규모의 미래대응기금의 역시 주요 용처가 3대 메가프로젝트와 AI 총력 지원에 맞춰져 있다.이 예산을 공공의료와 공공돌봄 분야에 투자한다면 어떨까. 보건·사회복지 분야는 고용유발효과가 높은 대표적인 일자리 중심 산업이다. 같은 재정을 투입하더라도 사람의 삶을 돌보는 분야에서 약 21만~25만 개에 이르는 훨씬 더 많은 안정적인 일자리를 만들 수 있다.또한 정부가 사실상 손을 놓고 있는 태양광·해상풍력 등 공공재생에너지로의 정의로운 전환에 투자할 수 있다. 폐쇄 예정인 석탄화력발전소 노동자들이 전환 과정에서 일자리를 잃지 않도록 공공이 책임지고 새로운 일자리를 만들고, 지역주민이 재생에너지 전환에 참여하도록 할 수 있다. 질 좋은 공공임대주택을 확충하고, 공공교통과 돌봄 인프라를 확대하는 것도 시민의 삶을 한층 더 나아지게 할 수 있는 대안이다.정부는 2030년까지 첨단·미래 산업에서 직간접 일자리 30만 개를 만들겠다고 하지만, 건설 등 한시적 일자리까지 포함하고 수치를 과다하게 산정하는 등 '일자리 부풀리기'라는 비판도 높다. 반도체 산업은 대표적인 '고용없는 성장'으로 악명이 높고, AI·데이터센터는 그보다 더하다. 그보다 더 심각한 문제는 AI와 자동화가 기존의 일자리를 대체한다는 것이다.2023년 한국은행 추산에 따르면 전체 일자리의 12%에 이르는 341만 개가 AI와 자동화로 대체될 위험에 놓여 있다. 의사·회계사·변호사 등 고소득 전문직부터 사무행정, 콜센터 노동자에 이르기까지 광범위한 인력 대체가 예고되어 있으며, 정부의 '3대 메가프로젝트'는 이 고용 재앙을 더욱 가속화할 것이다. AI·반도체 산업의 호황은 다른 산업과 노동자들의 희생을 담보로 하는 동전의 양면이다. 초과세수를 또다시 투자하며 피해를 가속화할 것이 아니라, '모두를 위한 정의로운 전환'으로 재정의 방향을 틀어야 한다.그럼에도 노동·시민사회 일각에서는 정부가 '총력 동원'하는 사업에 정면으로 반대 목소리를 내기 어려워하는 망설임도 보인다. 민주노총 또한 메가프로젝트에 포함된 노동개악에 대해서는 비판하면서도, 프로젝트 자체에 대해서는 분명한 반대 목소리를 내지 못하고 있다.정부가 내세우는 명분을 수용하거나, 메가프로젝트를 고쳐 쓸 수 있다는 막연한 기대로, 반대 전선이 명확하게 구축되지 못하는 실정이다. 그러나 정부가 약속하는 '일자리 창출'의 이면에서 누가 일자리를 잃고, 누가 고용불안에 내몰리며, 누가 자신의 터전과 삶을 내놓아야 하는지 함께 보아야 한다. 정부가 일방적으로 밀어붙이는 메가프로젝트를 받아들이는 대신, 공공의 자원을 어디에 쓸 것인지, 어떤 산업과 일자리를 만들 것인지, 어떤 사회로 전환할 것인지 우리가 스스로 논의할 때다.오는 9월 19일, 서울시청과 숭례문 일대에서 '919기후정의행진'이 열린다. 지구를 불태우고 삶을 파괴하는 메가프로젝트의 폭주를 막아내는 것이 올해 행진의 핵심 목표다. 행진을 통해 '3대 메가프로젝트'에 맞서 평등과 존엄, 민주주의와 기후정의를 실현할 광범위한 대중운동을 만들어내고자 한다.녹색당을 비롯한 녹색·진보정당과 노동·사회운동 단체들도 힘을 모으고, 투쟁을 선명하게 다지기 위한 자리를 준비하고 있다. 노동당, 정의당, 체제전환운동 조직위원회, 메가프로젝트 규탄 공동행동(준), 반도체 산업의 정의로운 전환을 위한 공동행동, 사회대전환 연대회의는 919기후정의행진 사전행사로 <메가 착취 메가 파괴 메가프로젝트 저지 결의대회>를 개최한다.반도체 산업의 노동 현실, 초고압 송전탑 문제, 농업과 지역의 피해, AI 산업 전환에 따른 실직과 고용불안까지 메가프로젝트가 만들어낼 구체적인 피해를 증언하고, 선택할 수 있는 다른 대안을 이야기하는 자리이다. 결의대회 후 '발전소 비정규직 노동자대회'에 결합해 정의로운 전환을 요구하는 목소리를 함께 높인다.기후위기의 청구서는 앞으로 더 많이, 더 자주 발송될 것이다. 그리고 그 청구서는 네팔의 비극에서 보듯 더 낮은 곳, 더 약한 고리부터 찾아갈 것이다.한국은 다른가. 온실가스 배출과 기후책임이 큰 재벌 대기업들은 '산업전환'을 또 다른 이윤 창출의 기회로 삼고, 막대한 공공자원과 자산을 또다시 자신들의 성장에 동원하려 한다. 반면 그 과정에서 발생하는 비용과 위험은 고스란히 노동자·농민, 지역·생태계로 전가되고 있다. 이 부조리를 끊어내지 않으면, 우리에게 더 나은 미래란 없다.우리는 지금 선택의 갈림길에 서 있다. 기후위기를 더 키우는 메가프로젝트인가, 모두의 삶을 지키는 기후정의인가. 기후파괴냐, 기후정의냐. 선택해야 할 때다. 우리가 정말 속도전·전격전을 벌여야 한다면 그것은, 메가프로젝트가 아니라 기후위기를 멈추고 삶을 지키기 위한 행동이어야 한다.9월 19일, 919기후정의행진에서 더 많은 시민이 함께 모여 메가프로젝트의 폭주를 멈추고 새로운 전환의 길을 함께 열어갈 수 있기를 바란다.