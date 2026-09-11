"엘리트만으로 한국 양궁 미래 만들기 어렵다"

큰사진보기 ▲석동은 감독과 소프라노 성악인 아내 이현숙 씨. 이 씨는 평생의 반려자이며 양궁 인생의 동지다. ⓒ 한기홍 관련사진보기

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"한국은 소수의 선수를 집중적으로 훈련해 국제대회에서 성적을 내는 시스템이 강했습니다. 유럽에 가보니 접근 방식이 달랐습니다. 클럽에서 많은 사람이 활을 쏘고 있었고, 그 저변에서 선수도 나왔습니다."

"체중계 두 개를 놓고 양발을 하나씩 올려보라고 합니다. 체중이 양쪽에 정확하게 절반씩 실리는 사람은 많지 않습니다. 자기도 모르게 한쪽으로 기울어져 있는 경우가 많습니다."

"활을 당기면 자기 몸의 균형이 어떤 상태인지 쉽게 알 수 있습니다. 양발의 균형을 맞추고 어깨와 척추의 자세를 잡는 동작을 반복하게 됩니다. 회원 중에는 활을 배우면서 자세가 좋아졌거나 어깨 움직임이 편해졌다고 이야기하는 분들도 있습니다."

"상대 선수가 10점을 쏘는 것을 보고 점수에 신경을 쓰기 시작하면 맥박이 올라갑니다. 긴장이 커지면 손끝의 미세한 움직임에도 영향을 줄 수 있습니다. 그래서 '상대방을 보지 말고 자신의 호흡과 심장 소리에 집중하라'고 이야기합니다."

"예전에는 한국이 국제대회에서 압도적인 성적을 내는 경우가 많았습니다. 지금은 터키, 인도, 중국, 이탈리아 등 여러 나라 선수들의 경기력이 많이 올라왔습니다. 한국이 여전히 강하지만 앞으로도 지금과 같은 위치가 자동으로 유지된다고 생각해서는 안 됩니다."

"엘리트 체육과 생활체육을 따로 볼 필요가 없습니다. 활을 쏘는 사람이 많아져야 선수도 나옵니다. 바닥이 넓어야 꼭대기도 유지됩니다."

"처음부터 큰 돈을 들여 경기장을 지을 필요는 없다고 봅니다. 안전 기준을 충족하는 공간을 확보하고 이동 가능한 표적대와 필요한 시설을 갖추는 방식부터 검토할 수 있습니다."

덧붙이는 글 | 글쓴이는 고려대학교 영어영문학과를 졸업하고 중앙일보(공채 24기)에 입사했다. 이후 월간중앙에서 오랜 기간 기자로 일했다. 월간중앙 사회팀장, 정치팀장을 거쳐 중앙일보 선임기자로 다양한 분야 인물 인터뷰 기사와 탐사보도에 참여했다. 대표 저서로 <거장, 스승을 말하다>가 있다. 조수미, 임권택, 정경화, 장한나, 조정래, 강수진, 이현세, 조훈현, 승효상 등 문화예술인 13인의 인터뷰를 통해 그들의 스승을 탐구한 책이다.

지난 6일 경기도 양주시의 한 실내 양궁장. 활 시위가 풀리는 순간 화살이 과녁을 향해 날아갔다. 사선 뒤에 서 있던 석동은 감독은 과녁보다 활을 쏜 사람의 자세를 먼저 살폈다. 발의 위치와 양쪽 어깨의 높이, 활을 당긴 팔과 손의 움직임을 확인한 뒤 자세를 다시 잡아줬다.국가대표 출신인 석 감독은 1970, 1980년대 선수로 활동했고, 선수 생활을 마친 뒤에는 해외에서 지도자로 일했다. 1990년대 초 이탈리아를 시작으로 여러 나라에서 국가대표 선수들을 지도했다. 현재는 양주시에서 어린이와 성인 등 시민 80여 명에게 양궁을 가르치고 있다.국가대표 선수에서 해외 지도자로, 다시 생활체육 현장으로 자리를 옮긴 셈이다.그가 해외에서 눈여겨본 것은 한국과 다른 선수 육성 구조였다. 당시 한국은 학교 운동부와 실업팀, 국가대표로 이어지는 엘리트 체육 시스템을 중심으로 세계 정상급 경기력을 유지하고 있었다. 반면 유럽에서는 클럽을 중심으로 일반인들이 양궁을 접하고 그 가운데 선수가 성장하는 모습을 볼 수 있었다고 한다.해외 생활은 그의 양궁에 대한 생각에도 영향을 미쳤다. 국제대회에서 몇 개의 메달을 따느냐와 별개로 얼마나 많은 사람이 일상에서 양궁을 접할 수 있는가도 한 종목의 경쟁력을 판단하는 중요한 기준이라는 생각을 갖게 됐다고 했다.양궁장에서 석 감독이 회원들에게 가장 먼저 가르치는 것은 과녁 중앙의 10점을 맞히는 기술이 아니다. 그는 '50대 50'을 강조한다.양발에 체중을 절반씩 고르게 싣는 기본 자세다.양궁은 두 발로 지면을 딛고 몸을 고정한 상태에서 활을 당긴다. 몸의 중심이 한쪽으로 쏠리거나 양쪽 어깨의 균형이 맞지 않으면 활을 당기는 동작도 영향을 받는다. 화살의 방향을 고치기 전에 몸의 균형부터 살펴야 한다는 것이 그의 설명이다.그는 컴퓨터와 스마트폰을 오래 사용하는 어린이와 성인들의 자세에도 관심을 갖고 있다. 다만 양궁을 특정 질환을 치료하거나 신체를 교정하는 수단으로 단정하지는 않는다.석 감독이 양궁에서 몸의 균형만큼 강조하는 것이 집중력이다.활을 당긴 뒤 화살을 놓기까지는 몇 초에 불과하다. 그러나 경기에서는 옆 선수가 몇 점을 쐈는지, 자신의 현재 점수가 얼마인지에 신경을 쓰는 순간 심리 상태가 달라질 수 있다.그는 해외 대표팀 지도자 시절부터 선수들의 맥박과 경기 상황에서의 각성 수준에 관심을 가져왔다고 말했다.이런 이유로 그는 어린 회원들에게도 결과보다 자신의 상태를 먼저 확인하도록 한다.활을 쏜 뒤 곧바로 잘못된 자세를 지적하기보다는 "활을 쏠 때 어떤 느낌이었느냐", "호흡은 어땠느냐"고 묻는다. 스스로 자신의 동작과 심리 상태를 설명하게 하는 방식이다.석 감독은 "코치가 일방적으로 지시하기보다 아이가 자신의 상태를 스스로 판단하는 과정이 필요하다"고 말했다.석 감독과의 인터뷰는 자연스럽게 한국 양궁의 선수 육성 문제로 이어졌다. 한국 양궁은 올림픽과 세계선수권 등에서 오랫동안 정상급 경기력을 유지해 왔다. 그러나 석 감독은 국제대회 성적과 별개로 국내 선수층의 기반을 살펴볼 필요가 있다고 말했다.특히 그가 우려하는 것은 유소년 선수층이다.학령 인구가 감소하고 운동선수의 진로에 대한 부담이 커지면서 학교 양궁부가 선수를 확보하기 어려워지고 있다는 것이다. 초등학교에서 활을 잡는 아이가 줄어들면 중학교와 고등학교, 대학과 실업팀으로 이어지는 선수 육성 구조에도 영향을 미칠 수밖에 없다.반면 국제 양궁의 경쟁 구도는 달라지고 있다.석 감독은 학교 엘리트 체육을 없애야 한다고 주장하는 것이 아니다. 오히려 엘리트 선수 육성을 지속하기 위해서라도 생활체육의 기반을 넓혀야 한다는 입장이다.시민 수백 명이 양궁을 즐기고 그 가운데 재능과 의지가 있는 어린이가 전문 선수로 성장하는 구조가 만들어져야 선수층도 안정적으로 유지될 수 있다는 것이다.그가 말하는 첫 단계는 대규모 국제규격 경기장 건설이 아니다. 시민과 학생들이 실제 활을 쏠 수 있는 야외 공간을 확보하는 것이다.야외 양궁장은 일반 운동장과 달리 안전 문제가 중요하다. 화살이 날아가는 방향과 사거리, 배후 공간, 출입 통제 등을 고려해야 한다. 따라서 구체적인 부지를 선정하려면 관련 안전 기준과 토지 이용 가능 여부 등에 대한 별도의 검토가 필요하다.석 감독은 이런 조건을 갖춘 공간을 확보한 뒤 학교 스포츠클럽이나 방과 후 프로그램, 시민 양궁교실 등과 연계하는 방안을 제시한다.목표는 몇 명의 전문 선수를 당장 만들어내는 것이 아니다. 양궁을 한 번도 경험하지 못했던 시민과 어린이가 일상에서 활을 접할 수 있는 통로를 만드는 것이다. 그중 일부가 취미로 계속 활을 쏘고, 또 일부가 전문 선수의 길을 선택할 수 있다는 설명이다.한국 양궁은 지난 수십 년 동안 국제대회 성적으로 세계 정상의 위치를 확인해 왔다. 그러나 앞으로의 경쟁력을 메달 숫자만으로 판단할 수 있을지는 별개의 문제다. 학교 운동부의 선수층이 줄어드는 상황에서 시민들이 일상적으로 양궁을 접할 수 있는 기반을 얼마나 넓힐 것인가도 한국 양궁이 풀어야 할 과제가 됐다.그가 말하는 '50대 50'의 균형은 한 사람의 자세에 관한 이야기지만, 엘리트 체육과 생활체육 사이의 균형이라는 한국 양궁의 문제와도 맞닿아 있다.