세종 폐기물 자동집하시설은 '계륵'인가

세종시의 대표적 폐기물 수거 시스템인 ‘크린넷’은 도시의 쾌적함을 가져다준 편리함 이면에, 잦은 고장과 악취, 막대한 유지관리비 부담이라는 무거운 과제를 안고 있습니다. 이에 뉴스피치는 세종시아파트입주자대표연합회장과 제4대 세종시의회 크린넷특별위원회 위원장을 거치며 현장 개선을 이끌어온 김현옥 전 의원의 연재 칼럼을 게재합니다. 크린넷의 작동 원리와 한계부터 지속 가능한 세종을 위한 5대 원칙까지, 현장과 의정을 오가며 쌓아온 김 전 의원의 깊이 있는 진단이 지역 현안의 해법을 찾는 데 실질적인 도움이 되기를 기대합니다. 세종시의 미래를 함께 고민하는 독자 여러분의 일독을 권합니다.

큰사진보기 ▲‘쓰레기 없는 친환경 도시’를 표방하며 도입된 크린넷. 편리한 시설이지만 잦은 고장으로 시민의 불편과 비용 부담, 시설 관리 및 안전상의 허점을 드러내고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

"크린넷이 또 멈췄습니다."

"집하장 주변 악취가 너무 심합니다."

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큰사진보기 ▲크린넷은 ‘지하에 구축된 거대한 진공청소기’와 같다. ⓒ 세종시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲김현옥 전 세종시의원은 제4대 세종시의회에서 '쾌적한 도시환경 유지와 지속가능한 크린넷 운영 특별위원회' 위원장을 맡았다. ⓒ 세종시의회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

지난여름, 폭염이 기세를 부리던 날마다 걸려 온 전화 속에는 시민들의 절박한 호소가 담겨 있었다. 기후위기가 일상이 된 시대, 우리가 살아가는 도시의 환경과 폐기물 처리 문제는 더 이상 미룰 수 없는 당면 과제로 다가왔다.'쓰레기 없는 친환경 도시'를 표방하며 도입된 크린넷. 그러나 시간이 흐른 지금, 이 시설은 시민의 불편과 비용 부담, 나아가 시설 관리 및 안전상의 허점을 고스란히 드러내고 있다. 이제는 멈춰 서서 냉정하게 물어야 한다.크린넷은 과연 세종시에 득이 되는 시설인가. 아니면 이제는 쉽게 버릴 수도, 쉽게 없앨 수도 없는 '계륵'이 된 것은 아닌가.나는 지난 2019년 세종시아파트입주자대표연합회 회장으로 활동할 당시부터 크린넷의 운영 방식과 구조적인 문제에 관심을 갖고 개선을 요구해 왔다. 그 결과 투입구 주요 부품 정보 공개, 공동주택 관리자 대상 경정비 교육, 고장 시 인양 장비 무상 대여 등 일부 개선을 이끌어냈다. 그러나 현재 노출된 한계는 단순한 부품 교체나 투입구 수리 수준을 넘어선다. 본질은 세종시의 폐기물 처리 시스템을 어떻게 지속 가능하게 운용할 것인가에 있다.크린넷은 쉽게 말해 '지하에 구축된 거대한 진공청소기'와 같다. 시민이 투입구에 생활폐기물을 넣으면 지하 관로에 형성된 강한 공기압을 통해 폐기물이 집하장으로 이송된다. 쓰레기 수거 차량이 집 앞까지 오는 기존 방식과 비교하면 거리의 쓰레기와 수거 차량을 줄이고 도시 미관을 깨끗하게 유지할 수 있다는 점은 분명한 장점이다.세종시는 세계적으로도 손꼽히는 대규모 자동집하시스템을 갖춘 도시다. 현재 8개 집하장과 약 246㎞에 달하는 관로, 4687개의 투입구가 운영 중이며, 추가 설치도 예정되어 있다. 하지만 문제는 지금부터다. 거대한 인프라를 구축하는 것보다 중요한 것은 이를 향후 어떻게 유지하고 관리할 것인가의 문제다.이미 10여 년 전부터 경고음은 울렸다. 2012년 감사원의 행정중심복합도시 건설사업 감사에서 자동집하시설의 경제성, 유지관리, 관리주체, 비용 부담, 폐기물 재활용 등의 문제점이 지적됐다. 당시 감사원은 향후 시설을 이관받아 관리비용을 감당해야 할 지방정부와 입주민의 의견을 수렴해 설치 타당성을 재검토하라고 권고했다.10여 년이 지난 지금, 우리는 다시 물어야 한다.당시의 우려는 과연 해소되었는가. 오히려 과거보다 더 거대한 시설과 감당하기 어려운 유지관리 부담을 안게 된 것은 아닌가.크린넷의 가장 큰 장점은 편리함이다. 편리함에는 반드시 비용이 따른다. 세종시는 이 시설을 이관받아 위탁 운영하며 매년 막대한 시 예산을 투입하고 있다. 전기료와 정기 보수비는 기본이며, 시설 노후화에 따른 대수선 및 교체 비용은 향후 더 증가할 수밖에 없다. 시민에게 필요한 것은 단순히 '올해 지출된 예산'이 아니라, 향후 10년, 20년 동안 이 시설을 유지하는 데 투입되어야 할 장기적인 세금 규모의 투명한 공개다.또 하나 살펴봐야 할 문제가 있다. 공동주택 단지 내 투입구와 관련 장비의 수리 및 유지관리 책임은 입주민에게 전가되어 있다. 종량제 봉투를 구매하는 시민이 단지 내 시설 수리와 유지관리 비용까지 추가로 부담하고 있는 셈이다. 편리한 시설을 이용하는 만큼 그 비용을 누가, 어떤 기준으로 부담하는지에 대한 설명과 사회적 합의가 필요하다.더욱 치명적인 위험은 단발성 고장이 아닌 본격적인 노후화다. 지하 깊숙이 매설된 관로는 결함 발생 시 정확한 위치 파악조차 쉽지 않다. 관로가 막히거나 파손되면 폐기물 수거가 중단되고 악취가 발생할 수 있으며, 상황에 따라 별도의 차량 수거를 병행해야 한다. 첨단 자동집하시스템을 갖추고도 전통적인 차량 수거 체계를 병행할 수밖에 없는 파행적 구조가 발생할 수 있다는 것이다. 관로와 집하장 시설의 상태를 제대로 진단하고, 잔여 수명과 향후 유지관리 비용을 객관적으로 파악해야 하는 이유가 여기에 있다.현실적으로 이미 막대한 예산이 투입된 246㎞의 관로와 수천 개의 투입구를 당장 철거하고 과거 방식으로 돌아가는 것은 불가능하다. 따라서 논의의 축을 "철거할 것인가, 유지할 것인가"에서 "어떻게 하면 가장 안전하고 경제적으로 운용할 것인가"로 전환해야 한다.이미 설치된 시설은 최대한 효율적으로 활용하되, 반복되는 고장과 노후화 문제는 근본적으로 개선해야 한다. 그리고 앞으로 추가 설치가 예정된 시설은 과거와 같은 방식으로 추진하기보다 경제성, 안전성, 유지관리 가능성, 자원순환 효과를 다시 따져봐야 한다.이를 실현하기 위해 다음의 5대 원칙을 제안한다.첫째, 전체 시설에 대한 객관적인 기술진단이 필요하다. 관로의 노후도와 파손 가능성, 집하장 시설의 상태, 잔여 수명 등을 정확히 확인해야 한다.둘째, 장기적인 재정계획을 공개해야 한다. 현재의 운영비뿐 아니라 앞으로 10년, 20년 동안 필요한 유지관리·대수선 비용까지 시민에게 투명하게 알려야 한다.셋째, 비용 부담의 형평성을 살펴야 한다. 공동주택 입주민에게 부담이 집중되는 구조는 없는지, 시설의 소유와 관리, 수선 책임은 누구에게 있는지 명확히 해야 한다.넷째, 사업 시행 주체의 책임도 다시 살펴야 한다. 과거 설치 과정에서 제기됐던 문제와 현재 발생하는 노후화 및 유지관리 부담을 지방정부와 시민에게만 떠넘겨서는 안 된다.다섯째, 정부 차원의 제도 개선이 필요하다. 크린넷과 같은 대규모 자동집하시설을 지방정부가 장기간 관리해야 한다면 국가 차원의 설치·관리 기준과 재정 지원 체계도 함께 마련되어야 한다.크린넷은 편리하지만 무거운 비용을 요구하는 시설이다. 단지 편리하다는 이유로 천문학적인 비용을 묵인할 수도 없고, 문제가 있다고 해서 당장 폐기할 수도 없다. 이것이 바로 내가 크린넷을 '계륵'이라 부르는 이유다. 먹자니 부담스럽고, 버리자니 아까운 시설.그러나 중요한 것은 계륵을 그대로 방치해서는 안 된다는 것이다. 이미 만들어진 시설을 어떻게 하면 시민에게 더 안전하고 경제적인 시설로 바꿀 수 있을지, 그리고 앞으로 추가적인 부담을 어떻게 줄일 수 있을지를 찾아야 한다. 세종시는 이제 새로운 도시를 만드는 단계를 넘어, 이미 만들어진 도시를 어떻게 지속 가능하게 관리할 것인지 고민해야 하는 시점에 와 있다. 크린넷도 그중 하나다.과거의 선택을 탓하는 데 머물러서는 안 된다. 다만 과거에 제기됐던 경고를 다시 들여다보고, 현재의 문제를 정확히 진단하며, 앞으로 필요한 비용과 안전을 냉정하게 계산해야 한다. 그리고 그 중심에는 언제나 시민의 목소리가 자리해야 한다.크린넷의 문제는 단순히 쓰레기를 어떻게 버릴 것인가의 문제가 아니다. 우리가 어떤 도시에서 살아갈 것인가, 그리고 그 도시를 다음 세대에 어떤 모습으로 물려줄 것인가에 대한 근본적인 질문이다. 크린넷의 미래를 결정하는 것은 기술만이 아니다. 그 시설을 사용하는 시민의 안전과 도시의 지속가능성이다.이에 답하기 위해 앞으로 이어질 연재를 통해 크린넷이 어떻게 작동하는지, 왜 막히고 고장 나는지, 악취와 화재·안전 문제는 왜 발생하는지, 그리고 우리가 선택할 수 있는 현실적인 대안은 무엇인지 하나씩 살펴보고자 한다.