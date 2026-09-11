객석 울린 5분... 내 삶 바꾼 한 가지

큰사진보기 ▲10일 열린 2026년 우수사례 공모대회 제12회 ‘세상을 바꾸는 시간V 세종 대회’ 기념사진 ⓒ (사)세종시자원봉사센터 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이날 수상한 봉사자들 기념사진. 이날 무대에서 순위보다 더 선명하게 남은 것은 아홉 명이 살아온 봉사의 시간 자체였다. ⓒ 기옥전 뉴스피치 시민기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

오전 4시에 집을 나서는 사람, 제복을 입고 누군가의 안전을 지키는 사람, 책을 읽어주다 오히려 자신이 위로받았다는 사람까지. 서로 다른 자리에서 봉사를 이어온 아홉 명이 한 무대에 올라 자신이 경험한 '봉사가 삶을 바꾸는 순간'을 이야기했다.(사)세종시자원봉사센터(센터장 김혜경)는 10일 세종시민회관 대공연장에서 '울림을 주는 5분의 이야기, 세종에 온기를 더하다'를 주제로 2026년 우수사례 공모대회인 제12회 '세상을 바꾸는 시간V 세종 대회'를 개최했다. 올해로 12회째를 맞은 이날 행사에는 150여 명의 청중평가단과 시민들이 함께했다.무대에 오른 자원봉사자들은 봉사의 성과를 이야기하기보다 그 길에서 만난 사람과 잊지 못할 순간, 그리고 봉사를 통해 달라진 자신의 삶을 담담하게 풀어냈다.김수정 봉사자의 '한 걸음 먼저 다가갔을 뿐입니다'를 시작으로 임재기의 '자원봉사, 유일한 유산', 심순미의 '작은 준비가 한 생명을 살립니다', 박성규의 '새벽 4시, 우리는 출발합니다'가 차례로 무대에 올랐다. 이어 김진윤의 '책을 읽어주다, 나를 위로하다', 윤한순의 '무지개 조끼를 입으세요', 이영원의 '제복 너머, 사람을 지키는 마음', 탁승옥의 '새로운 세상에 초대합니다', 정희정의 '내 삶에 찾아온 행운'까지 아홉 편의 이야기가 객석을 만났다.이들의 봉사 분야도, 살아온 시간도 달랐다. 그러나 이야기가 향하는 곳은 같았다. 봉사는 누군가에게 무언가를 주는 일에서 끝나지 않았다. 누군가에게 건넨 손길은 관계를 만들었고, 그 관계는 다시 봉사자 자신의 삶을 변화시켰다. 잘 다듬어진 문장보다 현장에서 직접 겪은 경험에서 나온 이야기가 더 큰 힘을 발휘했다. 객석에서는 웃음이 터지기도 했고, 어느 순간에는 조용히 이야기에 귀를 기울이는 시간이 이어졌다.이날 행정안전부 장관상인 '세상을 바꾸는 상(대상)'은 '새로운 세상에 초대합니다'를 발표한 탁승옥 봉사자가 차지했다. 한국중앙자원봉사센터장상인 '마음 수호자 상(최우수상)'은 '새벽 4시, 우리는 출발합니다'의 박성규 봉사자와 '내 삶에 찾아온 행운'의 정희정 봉사자에게 돌아갔다. 김수정·임재기·심순미·김진윤·윤한순·이영원 봉사자는 '빛나는 발자취 상(우수상)'인 세종시자원봉사센터장상을 수상했다. 그러나 이날 무대에서 순위보다 더 선명하게 남은 것은 아홉 명이 살아온 봉사의 시간 자체였다.세종문화원 퓨전난타팀의 난타 공연으로 문을 연 이날 행사에는 가수 이대열의 무대와 플루티스트 이혜민의 연주도 이어졌다. 공연과 자원봉사자의 이야기가 자연스럽게 어우러지면서 행사장은 단순한 발표대회를 넘어 서로의 삶을 듣고 응원하며 자원봉사의 의미를 함께 나누는 자리가 됐다.김혜경 세종시자원봉사센터장은 "아홉 분의 이야기는 특별한 누군가가 아닌 우리 이웃의 작은 실천이 지역사회를 어떻게 변화시키는지를 보여줬다"며 "한 사람의 진솔한 자원봉사 이야기가 또 다른 시민의 마음을 움직이고 새로운 참여로 이어지는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.'세상을 바꾸는 시간V 세종'은 자원봉사자들의 경험을 시민들과 공유하고 자원봉사의 가치와 참여 문화를 확산하기 위해 매년 열리고 있다.12번째 무대가 전한 메시지는 오히려 단순했다. 봉사는 대단한 결심에서 시작되는 것이 아니라, 누군가에게 한 걸음 먼저 다가가는 데서 시작된다는 것. 그리고 그 한 걸음이 쌓이면 한 사람의 일상을 바꾸고, 이웃을 연결하며, 결국 지역사회의 모습을 조금씩 변화시킨다.이날 무대에서 아홉 명에게 주어진 시간은 각각 5분이었다. 하지만 그들이 들려준 이야기는 5분으로 끝나지 않았다. 한 사람의 경험이 또 다른 사람의 참여를 끌어낼 때, '세상을 바꾸는 시간'은 무대 밖에서 다시 시작된다.