힘든 날엔 발바닥, 손, 이마... 차례로 느껴보세요

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큰사진보기 ▲메조꾸 명상 몸명상연재 2회차는 몸명상입니다. 몸은 나를 방해하는 대상이 아니라, 나를 지켜 온 가장 오래된 동반자다. ⓒ 김옥성 관련사진보기

회의가 끝난 뒤에도 어깨가 내려오지 않는다. 자녀와 대화를 마치고 방을 나왔는데 속이 답답하다. 집회와 상담, 수업을 이어 온 교육활동가는 밤이 되어서야 하루 종일 이를 악물고 있었다는 것을 알아차린다. 몸은 오래전부터 말하고 있었지만 우리는 일정이 끝난 뒤에야 그 목소리를 듣는다.몸의 신호는 특정 직업에만 찾아오지 않는다. 돌봄을 맡은 사람, 생계를 책임진 사람, 갈등의 한가운데 선 사람에게 몸은 가장 먼저 경보를 울린다. 문제는 우리가 그 신호를 나약함이나 방해로 해석하도록 배워 왔다는 데 있다.수업이 끝난 뒤에야 선생님은 자신이 하루 종일 이를 악물고 있었다는 것을 알아차린다. 목은 뻣뻣하고 속은 더부룩하다. '나이가 들어서 그런가' 하며 넘기려 하지만, 몸은 오래전부터 같은 방식으로 말을 걸고 있었다.교육활동에 참여한다는 것은 마음을 오래 내어주는 일이다. 교사는 교실에서, 학부모는 가정과 학교를 잇는 자리에서, 교육활동가는 지역과 시민사회에서 아이의 성장과 교육의 변화를 기다린다. 관계가 흔들릴 때 다시 손을 내밀고 때로는 자신의 감정을 뒤로 미룬 채 하루를 이어 간다. 그래서 마음수련은 교육을 돌보는 사람에게 더 잘하라고 요구하는 기술이 아니라, 오래 사랑하고 함께 일하기 위해 자신에게 돌아오는 시간이 되어야 한다.우리는 생각으로 하루를 산다고 여기지만 실제로는 몸 전체로 살아간다. 긴장하면 어깨가 굳고, 두려우면 배가 조여 오며, 억울함을 삼키면 목이 막힌다. 몸은 마음보다 먼저 상황을 감지하고, 말로 표현하지 못한 감정까지 품는다. 그런데 교사와 학부모, 교육활동가는 몸의 신호를 듣기보다 눌러 두는 데 익숙하다. 아파도 수업을 하고, 지쳐도 웃으며, 화가 나도 다음 일을 처리한다.몸의 신호를 무시한다고 사라지는 것은 아니다. 들리지 않게 된 목소리는 더 큰 피로와 통증, 무기력으로 돌아오기도 한다. 그렇다고 모든 불편을 심리적인 원인으로 단정할 수는 없다. 지속되거나 심한 증상은 의료적 확인이 필요하다. 마음수련이 할 일은 진단을 대신하는 것이 아니라, 내가 보내온 신호를 더 이상 외면하지 않도록 돕는 것이다.몸을 알아차릴 때 중요한 것은 평가하지 않는 태도다. '왜 이렇게 약하지?' 대신 '어디가 가장 힘들다고 말하고 있지?'라고 묻는다. 발바닥의 압력, 의자에 닿은 몸의 무게, 손의 온도, 이마의 긴장을 차례로 느껴 본다. 변화시키려 하지 않고 머무르는 것만으로도 몸과의 단절은 조금씩 줄어든다.자기 각성은 거창한 깨달음이 아니다. 지금 어깨가 올라가 있음을 알고 내리는 것, 숨을 참고 있음을 알고 내쉬는 것, 감당하기 어렵다는 사실을 인정하는 것이다. 몸을 듣는 사람은 자신의 한계를 존중할 수 있다. 한계를 존중할 때 비로소 도움을 청하고, 쉬고, 우선순위를 조정하는 선택이 가능해진다.교육을 돌보는 사람의 몸은 교실의 중요한 환경이다. 교사의 굳은 표정과 빠른 말, 날카로운 호흡은 말보다 먼저 아이들에게 전달된다. 반대로 발을 바닥에 딛고 숨을 고른 교사와 학부모, 교육활동가는 같은 상황에서도 조금 더 안정적으로 반응할 수 있다. 몸을 돌보는 일은 이기적인 후퇴가 아니라 관계를 지키기 위한 책임 있는 준비다.몸을 듣는다는 것은 모든 증상을 마음의 문제로 돌린다는 뜻이 아니다. 지속되거나 심한 통증은 의료적 확인이 필요하다. 알아차림의 역할은 진단을 대신하는 데 있지 않고, 몸이 보내는 신호를 더 이상 무시하지 않게 하는 데 있다.가정과 학교와 일터가 건강하려면 구성원의 몸이 말할 수 있어야 한다. "이 일정은 너무 빡빡하다", "지금은 잠시 쉬어야 한다"는 말이 무능의 고백이 아니라 안전을 위한 정보로 받아들여져야 한다.연수 현장에서 선생님들과 이 이야기를 나눌 때마다 먼저 잘하려는 마음부터 내려놓자고 말씀드린다. 마음을 금세 평온하게 만들 필요도 없고, 불편한 감정을 없애지 않아도 된다. 지금의 나를 알아차리고 그 상태에서 가능한 한 걸음을 고르는 것으로 충분하다.이제 잠시 글 읽기를 멈추고 직접 해 봅니다. 특별한 장소나 준비물은 필요하지 않습니다. 지금 있는 자리에서 몸이 안전하다고 느끼는 범위까지만 따라 합니다.지금 의자에 편안히 앉아 봅니다. 두 발을 바닥에 내려놓고 손은 허벅지 위에 가볍게 올립니다. 허리를 억지로 세우지 않아도 됩니다.먼저 숨을 바꾸지 않고 한두 번 그대로 느껴 봅니다. 숨이 목에서 느껴지는지, 가슴이나 배에서 느껴지는지 살펴봅니다.이제 머리 위쪽으로 주의를 가져갑니다. 이마와 눈가, 턱에 힘이 들어가 있는지 느껴 봅니다. 힘을 빼야 한다고 애쓰지 말고 "아, 여기에 힘이 있구나" 하고 알아차립니다.주의를 목과 어깨로 천천히 옮깁니다. 오른쪽과 왼쪽 가운데 어느 쪽이 더 무거운지, 따뜻한지 차가운지, 아무 느낌이 없는지 그대로 둡니다.가슴과 배, 허리와 골반, 두 다리와 발바닥까지 천천히 내려갑니다. 각 자리에서 한 호흡씩 머뭅니다.느낌이 없다고 잘못한 것이 아닙니다. "아무 느낌 없음"도 지금 몸이 들려주는 하나의 대답입니다.마지막으로 몸 전체를 한 번에 느껴 봅니다. 그리고 마음속으로 말합니다."오늘도 이 몸으로 참 애썼습니다."아무런 변화가 느껴지지 않아도 괜찮습니다. 잘했는지 평가하지 않습니다. 불편하거나 어지럽고 감정이 지나치게 커지면 곧바로 멈추고 평소의 호흡으로 돌아옵니다. 마음수련에서는 잘하는 것보다 안전한 것이 먼저입니다.수련을 마친 뒤 잠시 자신에게 물어봅니다.오늘 내 몸이 가장 크게 말한 곳은 어디인가?그 신호를 나는 어떻게 대했는가?내 몸을 존중하기 위해 오늘 덜어 낼 일 한 가지는 무엇인가?답을 모두 찾지 않아도 됩니다. 한 단어나 한 장면이 떠오르면 그것으로 충분합니다. 질문을 품고 머무는 힘도 마음근력입니다.이 수련은 특별한 시간에만 하는 일이 아닙니다. 바쁜 하루 속에 이미 있는 장면과 연결해 봅니다.아침에 교실 문을 열기 전 어깨를 한 번 느껴 봅니다. 점심을 먹기 전 턱과 배에 힘이 들어갔는지 살펴봅니다. 퇴근하기 전 발바닥을 느끼며 오늘의 몸에게 수고했다고 말합니다.꼭 모두 실천하지 않아도 됩니다. 오늘 마음에 남은 한 가지를 고릅니다. 한꺼번에 오래 하는 것보다 생각날 때 잠깐이라도 되풀이하는 것이 좋습니다. 매일, 조금씩, 꾸준히. 그것이 매조꾸 마음수련입니다.교사와 학부모, 교육활동가의 마음을 돌보는 일은 개인의 노력만으로 끝나지 않습니다. 반복해서 사람을 지치게 하는 업무와 돌봄의 부담, 갈등과 보호받지 못하는 환경은 함께 바꾸어야 합니다. 나를 돌보는 작은 실천은 구조의 문제를 덮기 위한 것이 아니라 무엇이 달라져야 하는지 더 분명히 보고, 도움을 요청하고, 함께 바꿀 힘을 되찾는 과정입니다.오늘도 참 애쓰셨습니다. 서두르지 않아도 괜찮습니다. 내가 할 수 있는 만큼 천천히 가도 괜찮습니다. 내일 잊어버려도 다음 순간 다시 시작하면 됩니다.