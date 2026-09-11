서산 '초록광장' 사업비 480억→520억 증액 논란

큰사진보기 ▲이경화 서산시의회 의원 ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲행정안전부 운영기준 ⓒ 행안부 자료 캡쳐 관련사진보기

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큰사진보기 ▲초록광장 ⓒ 서산시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

총사업비 480억 원인 충남 서산시 예천지구 공영주차장 '초록광장'이 추가 증액으로 500억 원을 넘길 가능성이 제기되면서 당초 사업비 산정을 둘러싼 논란이 일고 있다. 이경화 서산시의원은 타당성조사를 피하려고 사업비를 낮게 편성한 것 아니냐는 의혹을 제기했다. 서산시는 의도적인 축소가 아니며 증액 규모도 미확정이라고 밝혔다.이 의원(더불어민주당·동문1·동문2·수석동)은 지난 10일 기획예산담당관 대상 행정사무감사에서 초록광장 사업에 "약 40억 원의 추가 증액이 예정돼 있다"고 말했다. 예상액이 모두 반영되면 총사업비는 약 520억원으로 늘어난다.지방재정법상 투자심사 대상 가운데 총사업비 500억 원 이상인 사업은 원칙적으로 전문기관의 타당성조사를 거쳐야 한다. 행정안전부 운영기준은 계획상 500억 원 미만이더라도 유사 사업의 단가와 물량 등을 고려할 때 500억 원 이상으로 증가할 것이 객관적으로 예상되면 조사를 이행하도록 하고 있다. 당초 필요한 시설과 비용을 충분히 반영했는지가 중요한 이유다.이 의원은 발전기실 누락과 타워크레인 설치 여건, 시스템 동바리 보강 등을 들어 초기 설계의 적정성을 따졌다. 공사 중 추가된 발전기실은 물론, 장비 설치에 따른 제약과 앞선 용역에서 언급된 지반·하중 문제도 처음부터 설계와 사업비에 반영할 수 있었던 것 아니냐는 것이다.시 담당자는 본지와 통화에서 공사 전 지하 여건을 완전히 파악하기 어렵다는 점을 들어 "설계 변경이 안 일어난 데는 없다"며 "40억 원이 추가되는 것도 예정이고 아직 확정된 건 아니다"라고 말했다.다만 발전기실이 당초 계획한 시설에 필요한 공간이었다면 설계 단계에서 반영했어야 할 항목이다. 지하 여건을 미리 파악하기 어렵다는 일반적인 설명만으로는 발전기실이 빠진 이유까지 설명되지는 않는다.증액되더라도 사후 재조사를 받지 않을 가능성은 있다. 행안부 운영기준은 투자심사 재심사 대상이 아닌 사업을 타당성 재조사에서 제외한다. 심사 당시 사업비도 480억 원이었다면 40억 원 증액은 약 8.3%로, 사업비 증가에 따른 재심사 기준인 30%에 미치지 못한다. 다른 재심사 사유가 없다면 이번 증액만으로는 재조사가 이뤄지지 않을 수 있다.사후 재조사 대상 여부와 당초 사업비 산정의 적정성은 별개다. 여기서 주목할 대목은 추가될 약 40억원 가운데 처음부터 예상하고 반영했어야 할 비용이 얼마인지다. 시가 발전기실 등 변경 항목의 필요성을 언제 파악했고 왜 당초 비용에 반영하지 않았는지 구체적으로 설명할 수 있을지가 의혹 해소의 관건이다.이 의원은 "사업비 증가 요인을 하나하나 투명하게 밝히고, 필요하다면 재심사에 준하는 검증 절차를 거쳐야 한다"고 말했다.