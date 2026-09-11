반도체 성공이 전남광주 통합의 진짜 가치 증명한다

큰사진보기 ▲민형배 전남광주통합특별시장이 1일 SK하이닉스 이천캠퍼스 M14 공장을 방문해 대규모 클린룸의 자동화된 반도체 생산현장을 살펴본 뒤 홍보용 반도체 웨이퍼를 살펴보고 있다. 2026. 9. 1 ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 전 청와대 행정관·보건복지부 장관 정책보좌관 입니다.

전남광주의 미래를 좌우할 가장 중요한 과제는 무엇일까. 하나는 지역 갈등을 넘어선 통합의 힘을 만드는 것이고, 다른 하나는 그 힘을 바탕으로 반도체 프로젝트를 반드시 성공시키는 일이다.지금 전남광주에 필요한 것은 논쟁이 아니다. 무엇을 먼저 할 것인지 정하고, 그곳에 역량을 집중하는 일이다.정부가 추진하는 호남권 반도체 프로젝트는 삼성전자와 SK하이닉스가 총 800조 원을 투자해 광주 군공항 부지에 반도체 팹 4기를 구축하는 초대형 사업이다. 정부는 2030년 양산을 목표로 하고 있으며, 전남광주통합특별시도 반도체산업지원단을 출범시키며 기업 유치와 인허가, 기반시설 구축 등 사업 추진을 위한 실행체계를 가동했다.이 정도의 기회가 지역에 다시 찾아올 것이라고 장담하기 어렵다. 그렇다면 지역사회 전체가 지금부터 달라져야 한다.광주와 목포, 순천을 비롯한 지역사회가 반도체를 바라봐야 한다. 전남광주특별시와 지방의회, 5개 구청도 힘을 보탤 차례다. 대학과 연구기관, 기업과 노동계, 지역 언론도 각자의 자리에서 역량을 모아야 한다.민형배 전남광주통합특별시장이 반도체 프로젝트를 주요 시정 과제로 제시하고, 지역의 회의론을 극복하겠다는 입장을 직접 밝힌 것도 이런 절박함을 보여준다. 이제 필요한 것은 논쟁보다 실행이다. 반도체를 지역의 미래산업으로 만들기 위한 구체적인 성과를 하나씩 만들어내야 한다.전남광주의 관심과 역량이 여러 현안으로 지나치게 분산되고 있는 것은 아닌지 돌아볼 필요가 있다.국립의대 문제도 중요한 지역 현안이다. 의대 유치는 지역의 의료 여건을 개선하고 의료 인재를 키우는 데 필요한 과제다. 그러나 전남광주의 미래를 위해 지금 더 큰 관심과 역량을 집중해야 할 곳은 반도체 프로젝트다.의대가 의료 인력을 키우는 사업이라면 반도체는 기업과 일자리, 연구개발, 인재 양성 등 지역 산업의 구조 자체를 바꿀 수 있는 미래산업이다. 반도체 프로젝트의 성패가 단순히 하나의 기업이나 산업을 유치하는 문제로 끝나지 않는 이유다.반도체 산업이 지역에 뿌리내리면 기업과 일자리가 생기고, 연구개발과 인재 양성도 함께 움직일 수 있다. 청년이 지역을 떠나지 않고 머물 수 있는 산업 기반을 만드는 데에도 중요한 역할을 할 수 있다. 결국 반도체 프로젝트는 하나의 산업을 유치하는 데 그치는 것이 아니라 전남광주의 산업 구조와 미래를 바꿀 수 있는 기회인 셈이다.5개 구청의 시 전환 논의도 마찬가지다. 자치권과 행정 효율을 높이자는 취지는 이해할 수 있다. 그러나 모든 일에는 때가 있다. 주민의 충분한 의견을 듣고 차분하게 논의해도 될 문제라면 서두를 필요는 없다.전남광주에는 현안이 산적해 있다. 이럴 때 지역의 힘을 새로운 논쟁에 분산시키는 것이 과연 현명한지 돌아볼 필요가 있다. 지금은 싸울 때가 아니라 힘을 모을 때다.반도체 프로젝트의 성패는 단순한 산업 하나의 성패가 아니다. 성공한다면 기업과 일자리를 넘어 청년 인구, 교육, 주거, 교통 등 지역의 미래를 바꾸는 출발점이 될 수 있다. 반대로 프로젝트가 지연되거나 좌초된다면 지역사회가 느낄 상실감은 클 수밖에 없다.더구나 대규모 국책사업은 정치적 환경의 영향을 받을 수밖에 없다. 앞으로 총선 등 정치 일정에 따라 정책의 우선순위와 추진 동력이 달라질 가능성도 있다. 필요한 것은 정치적 유불리를 넘어선 지역 차원의 초당적 대응이다.전남광주특별시가 앞장서고 정치권이 힘을 보태야 한다. 지방의회와 5개 구청은 행정력을 뒷받침하고, 대학과 연구기관은 인재를 키워야 한다. 기업은 투자 기반을 마련하고 노동계는 좋은 일자리와 산업 생태계를 함께 고민해야 한다. 지역 언론도 갈등과 논쟁에 머물지 말고, 반도체 프로젝트의 가능성과 과제를 끈질기게 검증해야 한다.통합은 구호가 아니라 힘을 모으는 방식이어야 한다. 광주와 전남이 서로의 몫을 따지는 데 머물 것이 아니라 하나의 산업권으로 움직여야 한다. 반도체는 그 통합의 힘을 증명할 첫 번째 시험대가 될 수 있다.민·관·정이 하나의 목표를 바라보고, 전남광주통합특별시가 그 중심에 서야 한다. 지역의 모든 주체가 각자의 역할을 분명히 하고, 사업의 가능성과 한계를 냉정하게 검증하면서 한 걸음씩 앞으로 나아가야 한다.통합의 힘이 무엇인지 보여주는 가장 좋은 방법은 말이 아니라 결과다. 반도체 프로젝트의 성공이 전남광주 통합의 진짜 가치와 지역의 미래를 증명해야 한다.