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정치

26.09.11 11:01최종 업데이트 26.09.11 11:02

부동산에 인사 논란까지... 이 대통령 국정지지율 38%

[한국갤럽] 전주 조사 대비 2%p 하락해 최저치 경신... 김승원·용혜인 부적합 의견 우세

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이재명 대통령이 9일(현지시간) 프랑스 파리 한 호텔에서 열린 동포 오찬간담회에서 격려사를 하고 있다. 2026.9.9
이재명 대통령이 9일(현지시간) 프랑스 파리 한 호텔에서 열린 동포 오찬간담회에서 격려사를 하고 있다. 2026.9.9 ⓒ 연합뉴스

38%

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 11일 발표된 한국갤럽 9월 2주차 조사에서 40%대 밑으로 집계됐다. 전 주 조사 대비 2%p 하락했다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 전 주 조사 대비 같은 51%였다. 11%는 의견을 유보했다.

한국갤럽이 지난 8~10일 전국 만 18세 이상 1000명(총통화 1만622명, 응답률 9.4%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물었다(2점 척도, 재질문 1회).

갤럽 기준 취임 후 최저치를 다시 경신한 결과다. 이번 조사의 부정평가 사유를 보면 김승원 법무부 장관 후보자의 신약 승인 청탁 의혹, 용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 비례대표 의원 겸직 및 사당화 논란 등 8.30 개각에 대한 부정적 평가가 2주 연속 확산된 것으로 풀이된다.

서울 직무긍정률 20% 후반대... 40·50대 직무긍정률 40%대로

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지역별로 살펴보면 서울(9%p↓, 38%→29%, 부정평가 60%)의 긍정평가가 30%대 아래로, 인천/경기(-, 38%→38%, 부정평가 51%)와 대전/세종/충청(3%p↑, 35%→38%, 부정평가 50%), 대구/경북(-, 34%→34%, 부정평가 54%)과 부산/울산/경남(3%p↑, 32%→35%, 부정평가 54%)의 긍정평가는 30%대로 조사됐다. 전남광주/전북(7%p↓, 67%→60%, 부정평가 27%)의 긍정평가는 60%대로 집계됐다.

연령별로는 18·19세 포함 20대(6%p↑, 25%→31%, 부정평가 44%)와 30대(4%p↑, 31%→35%, 부정평가 52%), 60대(1%p↓, 37%→36%, 부정평가 58%)와 70대 이상(6%p↓, 37%→31%, 부정평가 56%)의 긍정평가는 30%대로 조사됐다. 40대(10%p↓, 55%→45%, 부정평가 46%)와 50대(4%p↓, 49%→45%, 부정평가 50%)의 긍정평가는 40%대로 나타났다.

더불어민주당 지지층(n=381)의 긍정평가는 전 주 조사 대비 1%p 내린 72%(부정평가 22%), 국민의힘 지지층(n=285)의 긍정평가는 전 주 조사 대비 2%p 내린 7%(부정평가 88%)로 집계됐다. 무당층(n=259)의 긍정평가는 전 주 조사 대비 3%p 내린 23%(부정평가 51%)였다.

이념성향 보수층(n=273)의 긍정평가는 전 주 조사 대비 4%p 내린 15%(부정평가 81%), 진보층(n=260)의 긍정평가는 전 주 조사 대비 3%p 내린 63%(부정평가 30%)로 집계됐다. 중도층(n=317)의 긍정평가는 전 주 조사 대비 1%p 내린 37%(부정평가 50%)로 조사됐다.

부정평가 사유 2순위는 '인사'
김승원 "적합 22%-부적합 43%" - 용혜인 "적합 13%-부적합 61%"

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 11일 서울 서대문구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답변하고 있다.
용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 11일 서울 서대문구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 연합뉴스

부동산 정책과 인사(人事)가 부정평가 사유 최상단을 차지했다.

국정수행 부정평가자들에게 그 이유를 자유응답으로 물은 결과, '부동산 정책'(24%), '인사'(16%), '경제/민생'(10%), '도덕성 문제/본인 재판 회피'(6%), '전반적으로 잘못한다'(4%) 순으로 나타났다.

특히 인사 문제를 부정평가 이유로 꼽은 응답 비중은 전 주 조사 대비 7%p 늘어났다. 8.30 개각, 특히 인사청문회를 앞두고 각종 의혹과 논란이 제기된 김승원·용혜인 후보자 영향으로 추정되는 지표다.

한국갤럽이 따로 김승원·용혜인 후보자의 적합 여부를 조사한 결과에서도 부적합 의견이 우세했다.

김승원 후보자에 대해서는 '적합 22%-부적합 43%-의견유보 36%', 용혜인 후보자에 대해서는 '적합 13%-부적합 61%-의견유보 26%'로 조사됐다.

한국갤럽은 "대부분 응답자 특성에서 두 후보 모두 부적합하다는 시각이 우세하지만, 여권 지지층에서는 양자 평가가 달랐다"고 짚었다. 민주당 지지층에서 김승원 후보를 적합하다고 본 의견은 42%, 부적합하다고 본 의견은 22%였다. 반면 용혜인 후보를 적합하다고 본 의견은 26%, 부적합하다고 본 의견은 51%로 나타났다.

한편, 이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

#이재명대통령#국정지지율#한국갤럽#김승원#용혜인

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

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