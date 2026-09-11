부동산에 인사 논란까지... 이 대통령 국정지지율 38%

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 9일(현지시간) 프랑스 파리 한 호텔에서 열린 동포 오찬간담회에서 격려사를 하고 있다. 2026.9.9 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 11일 서울 서대문구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 11일 발표된 한국갤럽 9월 2주차 조사에서 40%대 밑으로 집계됐다. 전 주 조사 대비 2%p 하락했다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 전 주 조사 대비 같은 51%였다. 11%는 의견을 유보했다.한국갤럽이 지난 8~10일 전국 만 18세 이상 1000명(총통화 1만622명, 응답률 9.4%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물었다(2점 척도, 재질문 1회).갤럽 기준 취임 후 최저치를 다시 경신한 결과다. 이번 조사의 부정평가 사유를 보면 김승원 법무부 장관 후보자의 신약 승인 청탁 의혹, 용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 비례대표 의원 겸직 및 사당화 논란 등 8.30 개각에 대한 부정적 평가가 2주 연속 확산된 것으로 풀이된다.지역별로 살펴보면 서울(9%p↓, 38%→29%, 부정평가 60%)의 긍정평가가 30%대 아래로, 인천/경기(-, 38%→38%, 부정평가 51%)와 대전/세종/충청(3%p↑, 35%→38%, 부정평가 50%), 대구/경북(-, 34%→34%, 부정평가 54%)과 부산/울산/경남(3%p↑, 32%→35%, 부정평가 54%)의 긍정평가는 30%대로 조사됐다. 전남광주/전북(7%p↓, 67%→60%, 부정평가 27%)의 긍정평가는 60%대로 집계됐다.연령별로는 18·19세 포함 20대(6%p↑, 25%→31%, 부정평가 44%)와 30대(4%p↑, 31%→35%, 부정평가 52%), 60대(1%p↓, 37%→36%, 부정평가 58%)와 70대 이상(6%p↓, 37%→31%, 부정평가 56%)의 긍정평가는 30%대로 조사됐다. 40대(10%p↓, 55%→45%, 부정평가 46%)와 50대(4%p↓, 49%→45%, 부정평가 50%)의 긍정평가는 40%대로 나타났다.더불어민주당 지지층(n=381)의 긍정평가는 전 주 조사 대비 1%p 내린 72%(부정평가 22%), 국민의힘 지지층(n=285)의 긍정평가는 전 주 조사 대비 2%p 내린 7%(부정평가 88%)로 집계됐다. 무당층(n=259)의 긍정평가는 전 주 조사 대비 3%p 내린 23%(부정평가 51%)였다.이념성향 보수층(n=273)의 긍정평가는 전 주 조사 대비 4%p 내린 15%(부정평가 81%), 진보층(n=260)의 긍정평가는 전 주 조사 대비 3%p 내린 63%(부정평가 30%)로 집계됐다. 중도층(n=317)의 긍정평가는 전 주 조사 대비 1%p 내린 37%(부정평가 50%)로 조사됐다.부동산 정책과 인사(人事)가 부정평가 사유 최상단을 차지했다.국정수행 부정평가자들에게 그 이유를 자유응답으로 물은 결과, '부동산 정책'(24%), '인사'(16%), '경제/민생'(10%), '도덕성 문제/본인 재판 회피'(6%), '전반적으로 잘못한다'(4%) 순으로 나타났다.특히 인사 문제를 부정평가 이유로 꼽은 응답 비중은 전 주 조사 대비 7%p 늘어났다. 8.30 개각, 특히 인사청문회를 앞두고 각종 의혹과 논란이 제기된 김승원·용혜인 후보자 영향으로 추정되는 지표다.한국갤럽이 따로 김승원·용혜인 후보자의 적합 여부를 조사한 결과에서도 부적합 의견이 우세했다.김승원 후보자에 대해서는 '적합 22%-부적합 43%-의견유보 36%', 용혜인 후보자에 대해서는 '적합 13%-부적합 61%-의견유보 26%'로 조사됐다.한국갤럽은 "대부분 응답자 특성에서 두 후보 모두 부적합하다는 시각이 우세하지만, 여권 지지층에서는 양자 평가가 달랐다"고 짚었다. 민주당 지지층에서 김승원 후보를 적합하다고 본 의견은 42%, 부적합하다고 본 의견은 22%였다. 반면 용혜인 후보를 적합하다고 본 의견은 26%, 부적합하다고 본 의견은 51%로 나타났다.한편, 이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.