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정치

26.09.11 11:34최종 업데이트 26.09.11 11:34

호르무즈 파병 반대 55%... "미국도, 이란도 지지 안해" 67%

[한국갤럽] 파병 찬성 32%-의견 유보 13%... 국힘 지지층·보수층 제외 대다수 반대 여론 높아

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촛불행동 소속 학생과 시민들이 지난 10일 오후 서울 종로구 주한미대사관 앞에서 기자회견을 열어 미국의 호르무즈해협 군사적 기여 압박을 규탄하며 이재명 대통령에게 한국군 파병 검토 중단을 촉구했다.
촛불행동 소속 학생과 시민들이 지난 10일 오후 서울 종로구 주한미대사관 앞에서 기자회견을 열어 미국의 호르무즈해협 군사적 기여 압박을 규탄하며 이재명 대통령에게 한국군 파병 검토 중단을 촉구했다. ⓒ 유성호

한국갤럽 9월 2주차 정례조사에서도 호르무즈 해협 파병 반대 의견이 55%로 우세하게 나왔다. 응답자의 67%는 미국과 이란 어느 쪽도 지지하지 않는다고 답하는 등 미국·이스라엘-이란전쟁을 '누구에게도 명분 없는 전쟁'으로 평가하고 있었다.

갤럽이 11일 공표한 결과에 따르면, 호르무즈 해협에 우리 군 병력과 자산을 보내는 것에 반대한다는 의견이 55%, 파병해야 한다는 의견이 32%로 집계됐다. 모름/응답 거절은 13%였다.

참고로 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 3월 한국을 포함한 5개국에 호르무즈 해협 군함 파견을 요청했을 당시 조사(3월 3주차)에서는 '군함 파견 찬성' 30%, '군함 파견 반대' 55%였다. '나무호' 피격 이후 실시한 지난 5월 3주차 조사에서는 '군함을 파견해 미국을 지원해야 한다' 16%, '군함을 파견하되, 한국 선박 호위만 해야 한다' 48%, '파견 반대' 24%였다.

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즉 5월 3주차 조사와 비교하면 파병 반대 여론이 강해졌다고 평가할 수 있다.

이번 파병 문제는 지역, 연령, 지지정당, 이념성향 등 거의 모든 세부지표에서 반대 의견이 다수였다.

특히 더불어민주당 지지층에서는 '파병하지 말아야 한다'가 69%에 달했다. 이념성향 중도층(찬성 32%-반대 59%)과 진보층(22%-69%)에서도 반대 기류가 강했다. 다만 대구/경북(40%-43%), 국민의힘 지지층(50%-36%), 그리고 보수층(48%-40%)에서는 찬반이 엇비슷하거나 파병 찬성 비율이 더 높은 편이었다.

파병 반대 여론이 강한 데에는 국민 상당수가 미국·이스라엘-이란전쟁이 '명분 없는 전쟁'이란 문제의식을 품고 있기 때문으로 보인다.

갤럽이 추가로 '이번 전쟁에서 어디를 지지하는가'라고 물어봤을 때, 응답자의 67%는 '어느 쪽도 지지하지 않는다'고 답변했다. '미국·이스라엘 연합 지지'는 25%, '이란 지지'는 5%였다. 미국·이스라엘 연합 지지는 국민의힘 지지층(55%), 보수층(44%)에서만 두드러졌다.

이번 조사는 국내 통신 3사가 제공하는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용하여 9월 8~10일 전국 만 18세 이상 1000명 대상 전화면접 방식으로 이뤄졌다. 응답률은 9.4%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

#호르무즈해협#파병#갤럽

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박소희 (sost) 내방

오마이뉴스 박소희입니다.

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