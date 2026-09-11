5년 임기 이재명 정부가 왜 수만 년을 결정하려 하나

큰사진보기 ▲김성환 기후에너지환경부 장관이 지난 6월 29일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 정책을 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'세계 최대의 원전 밀집 지역'부산 기장군 장안읍에 있는 고리원자력발전소. 설계수명이 다해 영구정지된 고리1호기와 계속운전 절차를 밟고 있는 2호기, 그 옆으로 3·4호기의 모습이 보인다. ⓒ 김보성 관련사진보기

큰사진보기 ▲지구촌 태양광의 보급추세가 놀랍다. ⓒ 에너지전환포럼 관련사진보기

큰사진보기 ▲전남 보성의 어느 논에 설치된 99kW ‘영농형 태양광'. 최근 급증하고 있지만 송배전시스템의 불비로 활용과 설치가 지연되고 있다. ⓒ 한국영농형태양광협회 관련사진보기

김성환 기후에너지환경부 장관이 지난 8일 보도된 <로이터통신> 인터뷰에서 인공지능이 불러올 전력 수요만으로 25~30기가와트가 증가할 것으로 예상했다. 원자력 발전소(원전)로 환산하면 스무 기다. 다음 달 발표할 장기 에너지 로드맵의 핵심 쟁점이 원전을 더 지을 것인가에 있다고 했다. 몇 기가 필요하냐는 물음에는 답하지 않았다. 전문가들이 검토 중이라고 했다. 이 말이 어디서 어긋나는지부터 짚어야겠다.이재명 대통령의 대선 공약은 이른바 감원전이었다. 이미 건설된 원전은 쓸 수 있는 기간만 쓰고 추가로 새로 짓지 않겠다는 것이다. 원전은 위험하고 지속가능성이 떨어지므로 최소화해야 한다고 했고, 유세에서 재생에너지를 200번 넘게 말했다. 에너지고속도로와 기후에너지부라는 구상이 거기서 나왔다.취임 100일 기자회견에서는 더 구체적이었다. 원전을 짓는 데는 최소 15년이 걸리고 지을 곳도 지으려다 중단한 한 곳 말고는 없다고 했다. 원전을 30기 넘게 짓는 것은 실현 가능성이 없다고도 했다.이 진단은 옳다. 이 글이 아래에서 확인할 내용이 바로 그것이다. 문제는 그 말을 한 정부가 지금 스무기 분량의 계산을 꺼내놓고 있다는 데 있다.장관도 사정이 다르지 않다. 김성환은 2021년 민주당 선대위 기후위기·탄소중립특위 공동위원장으로서 추가로 원전을 새로 짓지 않겠다고 했던 사람이다. 지금은 원전을 "에너지믹스에서 고려해야 할 필수 요소"라고 말한다. 다만 장관은 결정하는 자리가 아니다. 결정하는 사람은 대통령이고, 대통령은 이미 자신의 판단을 밝힌 바 있다.사람은 생각을 바꿀 수 있다. 다만 바꿨으면 무엇이 틀렸고 무엇을 새로 알게 되었는지 말해야 한다. 그 설명이 없다면 바뀐 것은 판단이 아니다.그가 내민 수요 전망부터 보자. 제12차 전력수급기본계획 실무그룹이 잡은 2040년 최대 전력 수요는 158.4~165기가와트다. 같은 작업반이 넉 달 전 4월에 내놓은 숫자는 131.8~138.2기가와트였다. 차이가 27기가와트, APR1400(한국이 독자 개발한 1400메가와트 용량의 원자력 발전소)으로 열아홉 기다. 우리나라의 현재 최대 전력 수요가 100기가와트 안팎이다.무엇이 바뀌었나. 반도체 제조 수요가 3.7~4기가와트에서 24.3~24.6기가와트로 여섯 배가 되었다. 넉 달 사이에. 수십 년을 가동하고 수만 년을 관리할 시설을 짓겠다는 근거가 이것이다. 넉 달마다 여섯 배로 움직이는 숫자.장관은 같은 인터뷰에서 원래 2045년쯤 완공될 사업들이 2030년대 초로 앞당겨졌다고 했다. 삼성과 SK하이닉스가 일정을 15년 당겼다는 뜻이다. 제11차 계획에 담긴 신규 원전 두 기의 준공 목표는 2037년과 2038년이다. 부지가 정해진 것이 올해 상반기이고 아직 착공도 안 했다. 핀란드 올킬루오토 3호기는 18년, 프랑스 플라만빌 3호기는 17년이 걸렸다.세계에서 태양광 1기가와트를 짓는 데 걸리는 시간은 2004년 1년에서 지금 12시간이 되었다. 2030년대 초에 돌아갈 공장에 2038년의 발전소로 전기를 대겠다는 것이 지금의 계획이다. 최소 15년이 걸린다던 대통령의 말이 바로 이 말이었다.더 이상한 대목이 있다. 장관은 남서부 반도체 클러스터에 새 원전이 필요할 것으로 보지 않는다고 말했다. 이미 여섯 기가 가동 중이고 태양광과 풍력도 있다는 이유였다. 서울처럼 그 전기를 받아 쓰는 지역에는 추가 태양광이나 액화천연가스 발전소가 필요하다고 했다.정리하면 이렇다. 전기가 모자란 곳은 공장이 서는 지역이 아니라 그 전기를 쓰는 지역이고, 그곳에 필요한 것은 원전이 아니라 태양광과 가스다. 주무장관의 판단이다.실제로 문제는 발전이 아니라 송전이다. 동해안 발전설비는 송전 제약에 걸려 만든 전기를 버리고, 수도권 데이터센터 신청은 전력망 여유 부족으로 불허된다. 발전소에 15년이 걸린다면 송전선로는 그보다 더 걸린다. 그렇다면 송전망이 갖춰지기 전에 준공되는 원전은 무엇인가. 돌리기 위한 시설이 아니라 짓기 위한 사업이다.우리는 원전 전기가 모자라 고민하는 나라가 아니다. 국내 원전의 출력감발(전력이 남아돌 때 출력을 강제로 줄이는 조치)횟수는 2020년부터 2024년까지 5년을 합쳐 23회였다. 2025년 한 해에만 25회다. 5년치를 한 해에 넘었다.태양광 출력제어는 2025년 상반기에만 44회, 풍력은 37회로 각각 전년 한 해의 두 배다. 한 번 켜면 줄이지 못하는 원전과 해가 뜨면 쏟아지는 태양광이 같은 전력망 위에서 서로를 깎고 있다.여기에 원전을 더 얹으면 다툼은 커진다. 게다가 AI 데이터센터의 수요는 일정하지 않고 시시각각 변한다. 변동하는 수요를 변동하지 못하는 발전원으로 받겠다는 것이 지금의 구상이다.원전이 안정적인 기저부하라는 주장은 일리가 있다. 그러나 AI 데이터센터의 수요는 기저부하가 아니라 변동부하에 가깝다. 그 차이를 무시하고 15년 뒤의 원전으로 대응하겠다는 게 문제다.장관은 2040년까지 폐쇄할 석탄발전소 60기 중 20기를 비상 예비 전력으로 남기는 방안을 검토한다고 했다. 무슨 일이 일어날지 모르니 전부 해체하면 곤란하다는 것이다. 옳은 말이다. 다만 그 자리에 원전은 설 수 없다. 원전은 비상시에 켜고 끄는 발전원이 아니다.그러면 무엇으로 할 것인가. 우리 위치를 보자. 2025년 말 국내 태양광 설비는 30.3기가와트다. 20년 넘게 쌓은 총량이다. 중국은 2025년 한 해에만 314기가와트를 늘렸다. 우리 20년치의 열 배를 한 해에 지었다. 미국은 2026년 한 해에 50.8기가와트가 늘어난다. 우리 2025년 상반기 신규 설치는 1.5기가와트였다. 문제는 잠재력이 아니라 속도다.지구촌 태양광의 보급 추세가 놀랍다. 그리고 속도를 늦추는 것은 기술이 아니라 제도다. 태양광 인허가 서류가 15종에서 31종으로 늘었고, 재생에너지 관련 학과를 둔 4년제 대학은 한 곳뿐이다. 영농형 태양광 지원법을 대표 발의한 사람도 김성환이었다. 해가 지면 멈춘다는 지적은 옳다. 그래서 세계가 찾은 답이 저장이다.올해 봄 캘리포니아의 저녁, 태양광이 잠들고 퇴근한 시민들이 불을 켜며 수요가 치솟는 시간에, 주 전역의 배터리가 12기가와트를 뿜어냈다. 예전 같으면 가스발전소가 태웠을 시간이다. 미국의 2026년 신규 설비 전망은 태양광 50.8기가와트 옆에 저장장치 24.3기가와트가 나란히 선다. 태양광과 배터리를 한 묶음으로 짓는 것이 표준이 되었다.시장의 판단은 더 분명하다. 테슬라는 2025년 자동차 매출이 10퍼센트 줄었는데 에너지 매출은 27퍼센트 늘어 127억 달러가 되었다. 저장장치 설치량은 46.7기가와트시로 49퍼센트 증가했다. 에너지 부문 마진은 31퍼센트로 자동차의 두 배다. 전기차로 이름을 알린 회사가 배터리로 돈을 버는 회사가 되었다.그리고 테슬라는 그 배터리를 혼자 만들지 않는다. LG에너지솔루션과 43억 달러를 들여 미시간에 공장을 짓고 2027년부터 생산한다. 마이크로소프트는 한화큐셀과 대규모 태양광 공급계약을 맺었다.원전 생태계를 지켜야 한다는 말을 우리는 자주 듣는다. 그런데 우리 기업이 이미 세계 공급망의 상위에 올라 있는 곳은 원전 산업이 아니라, 바로 이 태양광과 저장장치 분야다.정부는 재생에너지 100기가와트를 짓겠다고 했다. 태양광이 그 중심이 되어야 한다. 원전 스무 기를 짓겠다는 계획과 같은 덩어리지만 차이가 있다. 태양광은 착공에서 준공까지 1~2년이면 된다. 2026년에 결정하면 2028년에 전기가 나온다. 반도체 공장이 문을 여는 시점과 맞물린다.원전이 아무리 서둘러도 도착하는 2040년, 태양광과 배터리는 이미 십 년 넘게 그 자리에서 전기를 만들고 저장해왔을 것이다. 저장의 경제성은 이미 문턱을 넘었다. 블룸버그NEF 집계로 4시간 배터리 프로젝트의 세계 기준 비용은 2025년 한 해에만 27퍼센트 떨어져 메가와트시당 78달러가 됐다. 국제에너지기구는 2025년에만 전 세계에 108기가와트의 배터리가 새로 들어섰고 이는 2021년의 열한 배라고 밝혔다. 가격이 내려가니 설치가 폭증하고, 설치가 폭증하니 다시 가격이 내려간다.원전 비용이 오르기만 하는 동안 저장 비용은 정반대 방향으로 달려왔다. 이 궤적이 뒤집힐 이유를 제시한 연구는 아직 없다.남은 병목은 전선이다. 그래서 전망의 분기점은 명확하다. 2026년 처음 수립되는 국가기간 전력망 확충 기본계획이 실제로 송전망을 뚫어주고, 배터리가 태양광 곁에 표준처럼 붙는 순간 세 가지가 연쇄적으로 일어난다.첫째, 원전과 재생에너지가 계통 위에서 서로를 밀어내는 출력감발과 출력제어의 소모전이 끝난다. 둘째, 남해안의 햇빛이 수도권 데이터센터의 밤을 밝히는 시간과 공간의 이동이 일상이 된다. 셋째, 전기요금의 변동성이 줄어 기업은 RE100 대응 비용이 아니라 경쟁력을 얻는다.캘리포니아의 저녁에 배터리가 12기가와트를 쏘아 올린 것은 기적이 아니라 예고편이었다. 그 예고편을 본편으로 만들어야지, 스무 기의 원전을 기다리며 십오 년을 허송해서는 안된다.AI 시대가 전기를 더 쓴다는 것은 사실이다. 다만 그 전기를 무엇으로 댈지 정할 때는 세 가지를 물어야 한다. 언제까지 필요한가, 어디에 필요한가, 얼마나 일정하게 필요한가.원전은 셋 중 어디에도 맞지 않는다. 필요한 시점보다 십 년 늦게 완공되고, 전기가 모자란 곳이 아니라 남는 곳에 서며, 변동하는 수요 앞에서 물러설 줄 모른다. 미국 기업들이 한국에 데이터센터를 짓겠다며 든 이유가 안정적인 전력 공급이었는데, 그 안정을 흔드는 쪽이 무엇인지는 위의 숫자들이 말한다.그럼에도 다음 달 로드맵에 신규 원전이 담긴다면, 근거는 수요가 아닌 다른 곳에 있다.10여 년 전 월성 1호기 수명 연장이 벽에 부딪혔을 때 지식경제부의 한 차관이 이런 말을 남겼다."원자력계가 일하는 방식이 있지 않느냐, 허가는 날 것으로 기정사실화하고 돈부터 집어넣지 않느냐, 허가를 안 내주면 7천 억을 날린다고 해야 한다."먼저 돈을 넣으면 그다음부터는 심사가 아니라 수습이 된다.장관은 몇 기가 필요하냐는 물음에 전문가들이 검토 중이라고 했다. 전문가가 검토하고 정부가 발표한다. 그 사이에 주권자의 자리는 없다. 로드맵이 확정된 뒤에 공론화를 하겠다는 말도 이미 나와 있다. 정해놓고 묻는 것은 묻는 것이 아니다.넉 달 만에 원전 열아홉 기 분량으로 흔들리는 전망을 근거로, 5년 임기의 정부가 수만 년을 결정하려 한다. 그 결정을 누가 해야 하는가. 이 물음은 더 미룰 수 없다.