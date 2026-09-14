읽기가 싫다는 아이들, 즐겁게 읽게 할 수는 없을까

"교장선생님, 저는 책 읽기가 왜 싫을까요?"

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큰사진보기 ▲아이들이 책을 즐겨 읽을 수 있도록 하기 위해 다양한 활동을 하고 있다. ⓒ 이정미 관련사진보기

아이들 등교 맞이를 하고 있는데 한 아이가 다가와 말했다. 맥락도 없이 불쑥 던진 물음에 잠시 머뭇거렸다. 나는 어줍게 오래전에 읽었던 뇌 이야기를 들먹이며 "우리 뇌는 싫다고 말하면 진짜 싫다고 인식한대. 반대로 '좋다 좋다'고 말하면 우리 뇌도 그렇게 받아들인다는 거야. 그러니까 책을 읽을 때 '좋다'는 말을 일부러라도 써보면 어떨까" 하고 말했다. 아이는 잠깐의 망설임도 없이 "그렇구나. 감사합니다" 하고는 교실을 향해 걸어갔다.아이가 대뜸 던진 물음이 종일 머릿속을 맴돌았던 날, 이날(9월 10일)은 공교롭게도 PISA 2025 결과가 발표된 날이었다. 그리고 나는 '2026년 AI 디지털 기반 독서인문교육포럼, 읽기는 변하고 있다. 학생의 읽기는 어떻게 달라지고 있는가?'에 참석하였다.PISA 2022 결과에 비해 읽기 평균이 515점에서 501점으로 14점 떨어졌다. 읽기 영역을 더 자세히 살펴보면 5수준 이상의 상위 점수가 2022년 13.3에서 2025년 10.3으로 줄었다. 반면에 1수준 이하는 2022년 14.7에서 2025년은 17.8로 증가하였다. 교육부 보도자료에서도 주요 시사점으로 "경제협력개발기구(OECD) 회원국 전반적으로 국제 학업성취도 평가(PISA) 2022 결과에 비해 모든 영역에서 하위 성취수준의 학생 비율이 증가하고, 특히 읽기 영역에서 평균 점수가 가장 많이 하락하였다"고 분석했다.독서인문교육포럼에서 기조강연을 하셨던 이순영 고려대학교 국어교육과 교수는 AI 디지털 시대 학생들의 독해력이 떨어졌다고 우려했다. 통합대담에 참석했던 최승필 작가, EBS 민정홍 PD도 '아이들의 문해력이 현저히 떨어지고 있는 현상'에 대해서 의견을 같이 했다. 예스24 크레마클럽 팀장 정진아님은 부정적이지만은 않다는 의견이었다. 디지털 플랫폼에서 독자를 만나는 정진아 팀장은 '서울국제도서전'에서 보여준 뜨거운 관심, 민음사빵 출시 2주 만에 64만 개 팔리는 현상을 예로 들며 사람들의 책 관심은 다른 형태로 나타나고 있다는 점에 주목했다.아무튼 결론은 아이들의 읽기 능력이 과거에 비해 많이 떨어졌다는 것이다. 그 주요 원인 중 하나로 AI 디지털 시대가 이끌고 있는 아이들의 일상이 스마트폰과 숏폼 콘텐츠에 과다 노출되게 했고, 문자와는 점점 거리가 멀어진 결과라는 것.이순영 교수의 기조 강연에서 특히 눈여겨 본 점이 있다. ChatGPT로 에세이를 쓰게 한 그룹, 구글 등 검색 엔진을 사용하여 에세이를 쓴 그룹, 오로지 자신의 두뇌로 에세이를 쓰게 한 그룹으로 나누어 인지적 부채, 사고의 외주화 결과에 대한 실험이었다. AI로 에세이를 쓴 그룹은 83.3%가 방금 자신이 배출한 글의 주요 문장을 기억 못하는 기억 증발과 주인의식 부재가 심각했다. 이후에는 더 이상 ChatGPT 없이는 글쓰기를 어려워하기에 이르렀다. 하지만 자신의 두뇌만으로 에세이를 쓴 그룹은 이후 AI를 조력자로 활용하는 긍정적인 결과를 도출했다.'사고의 외주화'에 대한 우려는 이미 주변에서도 심심찮게 듣는다. 학교 현장에서도 20~30대 젊은 세대 교사들은 유로 AI를 구독하여 사용하고 있다. 어떤 선생님은 "저는 AI 없이는 안됩니다" 고 노골적으로 말한다. 간단한 학습지도 AI가 만든단다. 이렇게 편리한 도구에 익숙해진 선생님들은 "교육청 차원에서 AI를 구독해서 모든 교사들이 무료로 사용할 수 있도록 해야 한다"고 주장하기도 한다. 글쎄다. 개인적으로는 급할 것 없다는 생각이다. 편리함을 좇기에 앞서 '방향성'에 대한 진지하고 세심한 검토가 필요하지 않을까 싶다.EBS 민정홍 PD는 "문해력은 교육격차가 가장 먼저 드러나는 지점이면서, 동시에 그 격차를 해소할 수 있는 유일한 열쇠이기도 하다"며, 모든 아이를 만나는 공교육에서 "모든 아이가 스스로 읽고 이해하고 배울 수 있도록" 시스템을 만드는 것이 중요하다고 했다.EBS 민정홍 PD의 의견에 공감한다. 그리고 공교육의 역할에 대해서도 무거운 책임을 느낀다.개인적으로 독서교육에 관심이 많다. 고루할지 모르겠지만 나는 학교에서 해야 할 가장 중요한 교육 하나를 고르라면 망설이지 않고 '독서'라고 말한다. 읽으며 몰입하고, 사고하고, 질문하며, 답을 찾고, 다시 질문하며 나아가는 힘. 요즘 많은 아이들이 호소하는 정신적·심리적 불안과 ADHD과 같은 문제들도 차분하게 읽고 생각할 수 있다면 많은 부분 호전된다고 생각한다.그리고 학교에서는 아이들을 책 읽는 즐거움으로 초대하기 위한 다양한 노력을 한다. 우리 학교는 3월에 교육청 예산을 지원받아 좀더 매월 다양한 독서 활동을 전개하고 있다. 1학기에는 가방 속에 읽을 책을 넣고 다니는 아이들에게 비타민을 주며 칭찬하고, 책읽기를 유도하고 권유하는 아침 캠페인을 했다. 6학년이 1학년에게 그림책 읽어주는 활동, '친구야 함께 읽자'라고 하여 미대출 친구와 함께 책을 대출하여 읽으면 간식을 증정하기도 한다. 아이들이 좋아하는 '북모티콘' 그림을 보고 책 제목을 맞히면 선물도 준다. 매월 도서관 행사가 있는 날에는 평소 보다 도서관은 북적북적 활기를 띤다.이런 활동들이 곧바로 독서활동으로 연결되지는 않는다. 하지만 나는 "책을 읽지 않는다고 걱정하기 전에 지금 어떻게 읽고 있는지 살펴볼 필요가 있다"는 정진아님의 생각에서 출발하고 싶다. 책과 디지털, AI가 공존하는 시대이다. 대세의 흐름을 거역할 수는 없다. 때문에 학교에서도 아이들이 더 많은 책을 발견하고, 자신의 관심사를 확장할 수 있도록 다양한 시도를 해보는 일은 의미있다고 생각한다.그리고 개인적으로 '아침 독서 10분'이 아니라 '학교에서 한 시간이라도 진득하게 책을 읽을 시간'이 교과 시간표처럼 배정되면 좋겠다. 방과후에도 여러 학원을 전전하느라 초등학생들조차 '읽을 시간이 없다'. 읽을 시간을 뺏어 놓고 문해력을 걱정한다는 것은 어불성설이다.'읽을 시간'을 허락하는 것. 누가 많이 읽었느냐, 끝까지 읽었느냐가 아니라, '자신에게 의미 있는 한권을 발견하는 것'. 의미 있었던 책에 대해 AI에게 질문하고 추천받고 독서의 반경을 넓혀가는 것. 그런 경험이 쌓인다면 스스로 읽고 질문하는, 자신의 문제를 능동적으로 사고하고 해결하는 힘을 기를 수 있지 않을까.