충남 친환경농산물 판로 넓힌다…공공기관 우선구매 지원 추진

큰사진보기 ▲유해중 의원 대표발의 조례안 도의회 농수산해양위 통과 ⓒ 충남도의회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남 친환경농산물의 판로 확보를 위해 공공기관 우선구매와 소비촉진을 지원하는 조례 개정이 추진된다. 농가 지원사업을 확대하고 사업 평가 결과를 다음 연도 계획에 반영하도록 하는 내용도 담겼다.충남도의회는 유해중 의원(서산1·더불어민주당)이 대표발의한 '충청남도 친환경농업 육성 조례 전부개정조례안'이 제371회 임시회 농수산해양위원회 심사를 통과했다고 11일 밝혔다.도의회에 따르면 개정안은 기후위기와 농가 고령화, 영농자재비 상승 등으로 어려움을 겪는 친환경농업인을 지원하기 위해 마련됐다. 인증 관리와 경영 부담에 대응하고 친환경농업의 생산·소비 기반을 넓히겠다는 취지다.주요 내용은 조례 명칭을 '충청남도 친환경농업 육성 및 지원 조례'로 바꾸고, 친환경농업 지원사업의 세부 항목을 확대하는 것이다. 공공기관 우선구매와 소비촉진 조항을 신설하고 친환경농업추진위원회의 기능과 구성도 강화하도록 했다.판로 지원은 공공부문의 구매 확대에 초점을 맞췄다. 도내 친환경농산물을 공공기관이 우선 구매하도록 유도하고, 학교급식 등 대량 소비처에 공급을 확대할 수 있는 제도적 근거를 마련하는 내용이다.지원사업의 성과를 점검하는 절차도 보완했다. 사업 실적을 평가한 결과를 다음 연도 사업계획에 의무적으로 반영하도록 명시했다. 평가가 후속 사업의 개선으로 이어지도록 하겠다는 것이다.유 의원은 "기후위기 속에서 환경친화적 농업생산 체계를 확립하고 농가 현장의 어려움을 덜어주는 일은 충남 농업의 미래 경쟁력을 좌우하는 시급한 과제"라며 "조례 개정이 농가의 소득 안정과 도민의 안전한 먹거리 공급에 도움이 되기를 기대한다"라고 밝혔다.