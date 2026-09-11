메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

26.09.11 09:47최종 업데이트 26.09.11 09:47

경기도 산후조리비 지원 종료에 진보당 "즉각 철회" 촉구

"첫만남이용권과 성격 달라... 충분한 유예기간 없는 일방 행정"

원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가



진보당 경기도당이 임산부 산후조리비 계속 지원을 경기도에 촉구했다.

진보당 경기도당은 11일 성명을 통해 이같이 밝히며 "경기도의 산후조리비 지원사업 종료는 재정 위기의 책임을 도민에게 떠넘기는 일방 행정"이라고 꼬집었다.

AD
진보당 경기도당 등에 따르면 경기도는 최근 지난 2019년부터 출생아 1인당 50만 원을 지급하던 산후조리비 지원사업을 오는 30일 신청분을 끝으로 종료한다고 밝혔다. 난임 시술 중단 의료비와 산모·신생아 건강관리 추가형 지원도 같은 날 함께 종료한다. 정부의 첫만남이용권과 시·군의 출산지원금 정착·확대에 따른 중복 사업 정비 조치 일환이라는 게 경기도 설명이다.

진보당 경기도당은 "첫만남이용권은 범용 양육비 지원이고, 산후조리비는 산후 회복에 특화된 지원으로 성격이 다르다"며"수년간 함께 운영해 온 두 제도를 왜 이제 와서 중복이라 하는가"라고 반문했다.

그러면서 "산후조리비 등 출산 지원사업 종료 결정을 즉각 철회하고, 10~12월분 예산을 추가경정예산에 편성하라"고촉구했다. "복지사업을 축소·종료할 때는 당사자와 관련 단체의 의견을 사전에 수렴하고 충분한 유예기간을 두도록 제도화하라"고 덧붙였다.


#진보당

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
이민선 (doule10) 내방

궁금한 게 많아 '기자' 합니다.

이 기자의 최신기사성남, 재개발 임대주택 비율 12%→10%... "안 돼" vs. "더 낮춰야"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기