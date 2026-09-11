울산시의회 '120 민원센터' 예산 삭감에 시민들 항의

큰사진보기 ▲울산광역시의회 행정자치위원회(위원장 이장걸)가 10일 시의회 행정자치위원회 회의실에서 제3회 울산광역시 추경예산안 예비 심사의 건 등을 심사하고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

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울산광역시가 2026년도 제3회 추가경정예산안을 제출한 가운데 울산시의회 행정자치위원회(위원장 이장걸)가 지난 10일 심사에서 120 울산민원센터 인건비와 서울본부인력운영비 등을 전액 삭감했다.120 울산민원센터는 김상욱 시장의 1호 결재 사업으로 단순한 전화상담 기능을 넘어 민원 상담부터 접수, 담당부서 연계, 처리결과 안내까지 통합(원스톱) 민원서비스를 제공하는 내용을 담았다.울산시는 이번 추경에 기간제근로자 7명, 시간선택제임기제 5명 등 모두 12명의 신규 인력 예산 1억 2200여만 원을 편성했다.현재 울산시의회는 국민의힘 16명, 민주당 5명, 진보당 1명으로 행자위는 국민의힘 4명, 민주당 1명으로 구성됐다.시의회 행자위는 이날 심사 과정에서 "추경안이 확정되지 않은 상황에서 채용 공고 등 절차를 먼저 진행해 채용 절차와 예산 편성의 정합성이 불일치했다"고 지적하며 예산을 삭감했다.이에 김상욱 시장은 자신의 유튜브 방송에서 "120 울산민원센터는 시민들께서 민원을 제기하기 힘든 현실을 타개하고 한 번에 무엇이든 편하게 물을 수 있는 민원 제기 공간"이라며 "행정 불공정이나 비리가 발생하지 않도록 하기 위해 꼭 필요하다고 생각했다"라고 말했다.이어 "그래서 제가 시장 취임하면서 1호 결재로 가장 중요하게 추진했던 사안인데 어렵게 만든 것을 시의회가 전액 삭감을 해버렸다"며 "시민 여러분, 120 민원센터가 필요하다고 생각하시면 목소리를 내달라"고 호소했다.이에 일부 시민이 울산시의회 누리집(시민소통방)에 "120민원센터 예산 전액 삭감을 재고해 달라"는 글을 연이어 올리고 있다.이들은 "시의회 행정자치위원회에서 울산 시민의 애로사항과 목소리까지 차단하려 하나"며 "시민과 행정을 연결하는 소중한 소통 창구를 예산 전액 삭감으로 닫아서는 안 된다"라고 항의하고 있다.