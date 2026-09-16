미술 역사 바꾼 모네의 작품, 왜 조롱당했나

큰사진보기 ▲<생라자르역>캔버스에 유화. 75*105cm. 파리 오르세 미술관 소장. 클로드 모네가 그린 첫 번째 단일 유화 연작. 19세기 근대화의 상징인 기차역의 모습을 여러 시간대로 그렸다. 모두 12점이고 1877년 제3회 인상주의 전시회에 7점을 전시했다. ⓒ 위키미디어 공용 관련사진보기

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큰사진보기 ▲오랑주리 미술관1852년 건축가 오귀스트 부르조아가 만든 튈르리 정원의 겨울 온실이었던 것을 1927년 클로드 모네의 수련 그림을 전시하기 위해 개조했다. ⓒ 프랑스 파리 관광청 관련사진보기

큰사진보기 ▲<건초더미, 여름의 끝>1891년 캔버스에 유화, 오르세미술관, 파리. 1890년 9월 말이나 10월 초에 시작하여 7개월간 지속한 <건초더미> 연작 중 하나. 빛의 덧없음을 보여주는 이 연작으로 모네는 재정적 성공을 거두었다. ⓒ 위키미디어 공용 관련사진보기

"그는 화가라기 보다는 사냥꾼과 같았다. 캔버스를 든 아이들을 데리고 다녔는데, 예닐곱 개의 캔버스에 하나의 소재를 그리되 거기에는 각기 다른 시간과 다른 빛의 효과가 담겨 있었다. 모네는 하늘의 변화에 따라 여러 개의 캔버스를 바꿔가며 그림을 그렸다."

"인상이라고 확신한다. 나도 그 작품(모네의 <인상, 해돋이>) 앞에서 인상을 받았으니까. 이 얼마나 자유롭고 쉬운 작업인가! 이 바다 풍경보다는 벽지 패턴을 위한 기초적인 드로잉이 더 완성도가 있겠다."

"'찰나성(Instantaneity)'을 표현하는 것이 얼마나 많은 노동을 요구하는지 갈수록 더 뼈저리게 느끼고 있어."

큰사진보기 ▲<아르장퇴유의 양귀비 꽃밭> 1873년작. 캔버스에 유화. 50*65cm. 2022년 5월31일 파리 오르세 미술관에서 박형숙 촬영. 첫 인상주의 전시회에 <인상, 해돋이>와 함께 출품한 작품. 첫 번째 부인인 카미유와 그의 아들 장의 모습을 담았다. ⓒ 박형숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲지베르니에 있는 모네의 정원. 2022년 6월 2일 박형숙 촬영 ⓒ 박형숙 관련사진보기

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아름다움은 소유할 수 있는 것일까?돈으로 모든 걸 살 수 있다고 믿는 사람들은 그렇게 생각할지도 모른다. 그러나 느끼는 감정만큼은 전적으로 보거나 듣는 사람의 몫이 아닐까? 스탕달 신드롬. 너무나 아름다운 예술 작품 앞에서 실신하듯 쓰러졌다던 스탕달처럼 정신을 잃지는 않더라도, 어떤 그림 앞에서 처음 느꼈던 두근거림은 오랜 시간이 흘러도 지워지지 않는 법이다.클로드 모네의 <생라자르역>이라는 그림이 있다. 그 그림을 언제 어디서 보았는지는 모르겠다. 하지만 지붕의 삼각 철골과 지붕 유리로 스며드는 빛, 그리고 곧장 앞으로 달려올 것 같은 기차가 내뿜는 뿌연 증기는 기억에 선명하게 남아 있다.청량리역 부근에서 교사로 근무할 때의 일이었다. 퇴근길, 학교 부근의 철로가 내려다 보이는 다리를 지날 때면, 나는 교차하듯 만났다가 다시 멀어지는 여러 갈래의 철로를 하염 없이 내려다보곤 했다. 어디론가 떠나고 싶다! 자갈길 위에 뻗어 있는 철로들 위로 내가 보고 있던 것은 <생라자르역>의 환영이었는지도 모른다. 어슴푸레한 꿈의 반영처럼 뭉글뭉글 피어오르는 푸르스름한 증기는, 이곳이 아닌 다른 어느 곳으로 유인하는 손짓 같았다. 나중에 실제로 가본 파리의 <생라자르역>은 실망스럽기 그지없었다. 그곳은 청량리역과 다를 바 없는 혼잡한 기차역이었을 뿐이다.모네의 그림에 두 번째로 매혹되었던 것은, 2007년 9월에 서울시립미술관에서 열린 <빛의 화가, 모네> 전시회에서였다. 신문에서 전시회가 얼마 남지 않았다는 기사를 보고 서둘러 집을 나섰다.국내에서 열린 클로드 모네의 첫 대규모 회고전이었다.세계 곳곳에 흩어져 있는 수련 그림을 모아놓았다는 그 전시회에는 온갖 수련들이 다 모여 있었다. 모네가 말년에 시력을 잃고 나서 그렸다는 수련까지 말이다. 거친 붓질만으로 형태를 잃은 수련은 내가 아는 아름다움과는 거리가 있었다. 하지만 그날 내게 큰 충격으로 다가온 것은, 그림이 아니었다. 그것은 스크린 위에 펼쳐진 한 미술관의 내부였다.영상실 안 의자에서 스크린을 바라보며 나는 넋을 잃었다. 천장에서 내려오는 자연광만으로도 환한 미술관의 내부. 타원형의 미술관 벽면에 길게 가로로 펼쳐진 그림, 흰 벽면 위에 둥글게 떠 있는 듯한 초대형 수련 장식화. 세상에나. 저런 미술관이 있다니. 영상물만으로도 현기증이 났다.3년 뒤, 오랑주리 미술관에 실제로 발을 들여놓았을 때 이번에는 그림 앞에서 현기증을 느꼈다. 눈에 들어오지 않을 정도로 가로로 긴 그림 속, 연보라색에서 푸르스름한 색으로 바뀌어 가는 오묘한 물빛, 버드나무와 나뭇가지의 가운데만 보여주는 과감한 구도, 물 위에 점점이 떠 있는 수련... 벽면 위 그림은 나를 단번에 끌어들였다. 물 위에, 물 안에, 물과 함께, 떠 있는 것 같았다. 그림 앞에서 사진을 찍는 관람객들이 아니었다면 자신이 물속에 있다고 믿었을 것이다.다시 10여 년 뒤 교외에 있는 지베르니를 방문했을 때, 그때가 모네와의 세 번째 만남이었다. 지베르니의 명물인 모네의 정원. 가이드의 안내에 따라 연못을 도는데 나뭇잎 사이로 햇빛이 폭포처럼 쏟아져 내렸다. 그 햇빛 아래 눈앞에 펼쳐진 것은 그림 속 수련과 정원 그대로의 모습. 녹색 광선이 넘쳐났고 버드나무를 비롯한 여러 종의 나무들과 물 위의 수련이 풍요로운 색채의 정원을 이루었다. 모네는 그저 이 풍경을 그대로 옮겨놓았겠구나. 일본식 다리를 지나 모네의 집 쪽으로 발걸음을 옮길 때 장미 덩굴이 있는 길 양옆의 꽃밭에서 엎드린 채 작업을 하는 젊은 정원사들이 여럿 보였다.모네가 인생의 마지막 29년을 머물렀던 곳. 그는 자신의 모든 정열을 쏟아 정원을 가꾸었고 그곳에서 마지막까지 그림을 그렸다. 여기에 얽힌 재미있는 일화가 있다. 프랑스 상징주의 시인인 스테판 말라르메가 모네에게 편지를 보냈다. 봉투에는 다음과 같은 시가 적혀 있었다. "겨울도 여름도 속일 수 없는 눈을 가진 / 모네 선생 / 베르농과 가까운 외르(Eure)의 지베르니에서 / 그림을 그리며 살아간다네." 편지는 모네에게 바로 배달되었다. 주소 대신 적힌 시만으로도 말이다.한국으로 돌아온 뒤, 지베르니에서 내가 느꼈던 감정들은 차츰 옅어졌고, 희미해졌고, 끝내는 완전히 사라졌다. 그날 지베르니 방문 후에 고흐의 마지막 거처였던 라부 여관과 불행했던 고흐 테오 형제의 무덤을 보았기 때문인지도 모르겠다. 어느 순간 모네의 호화로운 정원과 수련이 부(富)와 세속적 성공에서 피어난, 인생의 고통을 모르는 아름다움일지도 모른다는 생각이 들었다. 연못에 떠다니는 수련처럼 아름다움이란 부질없는 것이라는 생각도.한동안 잊었던 모네를 다시 떠올리게 된 것은, 어느 전시회에서 그의 <건초더미> 연작 중 하나를 본 뒤였다. 퍼뜩, 어떤 깨달음이 왔다. 모네가 그림 속에 표현한 것, 나는 그것을 잘못 알고 있었다. 그것은 아름다움이 아니었다. 시시각각 빛의 변화에 따라 구름이, 물결이, 꽃잎이, 말린 풀 더미가 어떻게 물결치고 흔들리고 피고 또 지는지, 인내심을 갖고 관찰한 결과물, 시간에 따라 다르게 눈에 보이는 대로 무수히 그려본 결과물이었을 뿐이다.모네가 에트르타에 머물렀을 때 그 모습을 지켜본 모파상이 신문에 기고한 글에는 그의 모습이 잘 드러나 있다.여러 개의 캔버스에 그는 무엇을 그렸던 것일까? 그것은 우리가 풍경이라고 뭉뚱그려서 말하는 것 속에 스며들어 있는 공기, 바람, 안개, 온도, 습기 같은 것들이었는지 모른다. 시간 속에서 빛의 흐름과 함께 끊임없이 변화하는 것들. 그 변화하는 것들에서 찰나의 순간을 붙잡는다는 것. 그 작업은 얼마나 지난한 일이었을까? 그러니 차라리 그를 탐구자라고 불러야 할지도 모른다.무명 예술가들의 전시회에 출품한 모네의 <인상, 해돋이>가 한 저널리스트로부터 다음과 같은 조롱을 받았다는 사실은 익히 알려져 있다.이 말 때문에 "인상주의"라는 역사적 용어가 탄생했지만, 이 말은 틀렸다. 모네의 그림은 보는 이에게 자유를 느끼게 한다. 사물이 고정된 하나의 색을 갖고 있다는 편견에서 벗어나 있기 때문이다. 하지만 화가로서의 작업은 결코 자유롭지도, 쉽지도 않았다.<건초더미> 연작을 그릴 때 모네는 친구이자 비평가인 귀스타브 젤루아에게 보낸 편지에서 이렇게 하소연했다고 한다.순간을 표현하겠다는 열정과 집념. 그것이 궂은 날씨에도 모네를 야외로 나가게 했고, 뙤약볕 아래에서도 열 시간 이상 야외 작업을 하도록 했다. 노년기에 찾아든 백내장으로 인한 시력 저하 앞에서도 그 열정은 줄어들지 않았다. 청력을 잃은 뒤에도 베토벤이 교향곡 9번 합창을 작곡했듯이, 흐릿한 시력으로 그는 자기 기억 속의 수련을 떠올리며 그리고, 그리고, 또 그렸다. 그렇게 형태에 구애받지 않고 그린 수련 연작이 훗날 미국 추상표현주의의 선구자가 된 것은 일종의 역설일 것이다. 또, 마지막 작품인 대형의 수련 그림이 오랑주리 미술관의 주인이 되었던 것은 당연한 일일 것이다.모네의 그림을 다시 찾아본다. 그림 <양산을 든 여인>은 여인이 막 고개를 돌리는 순간이 느껴진다. 그림 <아르장퇴유의 양귀비 꽃밭>에서 어머니와 어린 아들의 얼굴은 흐릿하지만, 점점이 찍힌 붉은 양귀비에는 행복한 느낌이 스며 있다. 인위적으로 만든 가짜 행복이 아니라 공기 속에 자연스럽게 스며든 행복. 그 모습은 우리에게 늘 있지는 않지만, 있었으면 하는 가족과 자연의 평화로운 앙상블이다.물 위의 수련을 본다. 그 위에서 빛이 일렁거린다. 모네가 평생 추구했던 빛과 색채의 세계. "나는 우주가 내 앞에 펼쳐 보이는 광경을 보고 붓이 그것을 증언하도록 했을 뿐이다." 모네의 말이다. 우리 각자의 삶에도 저마다의 빛과 색채가 있을 테지? 살아가는 동안 그것을 잃어버리지 않을 수 있다면. 아니 어쩌면 그것은 우리가 평생 가꾸어야 할 무엇인지도 모른다. 자신의 정원을 정성껏 가꾸었던 모네처럼 말이다.