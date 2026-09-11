외로움 연결 실험... 대구에 오아시스를 짓다

'소셜디자이너 인터뷰'는 자신이 발 딛고 선 지역에서 ‘먹고사는 일’로 사회 문제를 해결하는 소셜디자이너의 이야기를 담습니다. 공익 활동이나 창업이라는 익숙한 틀을 넘어, 사람과의 관계 속에서 문제를 발견하고 자신만의 방식으로 해결해 온 새로운 시민들. 희망제작소는 이들을 ‘소셜디자이너’로 호명합니다. 우리는 이들의 이야기를 통해 묻고 싶습니다. 작은 실천이 어떻게 한 사람의 삶을 바꾸고, 그 변화가 다시 지역을 움직이는 힘이 되는지. 인터뷰 시리즈가 또 다른 누군가의 상상과 실천으로 이어지길 바랍니다.

"외로움에 나이가 어디 있겠습니까~"

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큰사진보기 ▲대구 경북대 인근에 위치한 공유 커뮤니티 공간 ‘오려무나’에서 만난 김하진 대표 ⓒ 희망제작소 관련사진보기

- 오랫동안 청년 지원 현장에서 일하셨다고요. '전 세대의 외로움'으로 대상을 확장하게 된 계기가 궁금해요.

- '마인드 스프링' 이후 대구시민공익활동지원센터와 함께 '커리어 큐(Career Q)' 프로젝트로 활동을 넓히셨어요. 이 과정에서 청년 지원의 구조적 한계를 뼈저리게 느끼셨다고요.

- 그렇게 세대를 아우르는 '외로움'이라는 화두를 들고, 하필 이 활동을 '대구'라는 지역에서 펼쳐야겠다고 마음먹으신 특별한 이유가 있으셨나요?

큰사진보기 ▲청년 대면·비대면 집단상담 '마인드스프링' 과 진로 탐색 프로그램 '커리어큐'(사진 좌측부터) ⓒ 링크웨이브 관련사진보기

- 링크웨이브 활동 1년차, 가장 먼저 본격적으로 펼쳐낸 활동은 무엇이었나요?

- "대상을 뾰족하게 특정하라"는 주변의 만류에도 불구하고, 2006년생부터 1969년생까지 아우르는 전 세대 서포터즈를 모집하셨다고요.

큰사진보기 ▲2006년생부터 1969년생까지, 세대를 넘어 모인 ‘링크 서포터즈’ 오리엔테이션 현장 ⓒ 링크웨이브 관련사진보기

- 혼자서 이 모든 과정을 이끌어갈 수도 있었을 텐데, 시민들이 직접 참여하고 움직이는 방식을 택하신 이유가 궁금해요.

큰사진보기 ▲"우리는 대구를 얼마나 덜 외롭게 만들었을까요?" 마지막 회기, 참가자들이 직접 적어 남긴 답변들 ⓒ 링크웨이브 관련사진보기

- 우리 사회는 보통 외로움을 숨겨야 하는 결핍이나 개인의 약점으로 여기곤 하는데, 링크웨이브는 오히려 '외로움'이라는 단어를 활동의 정면에 당당히 내세우고 계세요.

- 외로움을 다루는 여러 방식 중에서도 일상 속 따뜻한 차 한 잔과 낭독을 나누는 '느슨한 연결'에 특히 주목하신 특별한 이유가 있으신가요?

큰사진보기 ▲일상에서 마주친 자연의 장면에 답장을 보내는 프로젝트, '파도새의 여행' ⓒ 링크웨이브 관련사진보기

- 일상 속의 작은 낭독과 차를 나누며 서로를 보듬는 경험이, 결국 참가자들과 대표님 자신에게는 어떤 안전한 울타리가 되고 있나요?

큰사진보기 ▲차 한 잔을 사이에 두고 낭독을 나누는 티(tea)키타카 낭독클럽, 참가자가 남긴 문구 ⓒ 링크웨이브 관련사진보기

- 링크웨이브는 프로그램을 대부분 무료로 운영하고 계세요. 1년 차 대표로서 현실적으로는 빠듯한 순간도 많을 것 같은데, 그런데도 참가비를 받지 않는 이유가 있을까요?

- 링크웨이브가 1년 뒤에도 이 자리를 계속 열기 위해, 지금 가장 매달리고 있는 일은 무엇인가요?

큰사진보기 ▲김하진 대표 ⓒ 희망제작소 관련사진보기

- 링크웨이브처럼 활동을 막 시작하는 대표님들께 해주고 싶은 말이 있다면요?

덧붙이는 글 | 이 기사는 희망제작소 홈페이지 및 소셜임팩트뉴스에도 실립니다.



인터뷰: 나현 사회혁신팀 선임연구원, 이혜진 사회혁신팀 연구원

글: 이혜진 사회혁신팀 연구원



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