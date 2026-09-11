불법양식어업, 신뢰받는 군정 정책 전환이 절실하다

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

완도의 바다는 오랜 세월 우리 삶의 터전이었고, 미래의 풍요를 담보할 소중한 자산이다. 전복을 비롯해 미역·다시마·김 등 다양한 수산물이 생산되는 완도는 명실상부한 우리나라 양식어업의 중심지이며, 수많은 어업인이 바다를 일구어 지역경제를 지탱해온 버팀목이었다.그러나 양식산업의 규모가 커지고 경쟁이 치열해지면서 바다 곳곳에서 불법양식 문제가 끊이지 않고 있다. 무면허 시설 설치, 허가 면적 초과, 면허구역 이탈 등이 대표적인 유형이다.최근에는 '검은 반도체'로 불리는 김이 세계적으로 각광받으며 소비량이 폭발적으로 늘었다. 수출 확대와 가격 상승이 맞물리면서 무면허 김 양식시설이 우후죽순처럼 설치되는 사례까지 적발되어, 불법양식어업에 대한 우려가 다시 커지고 있다.불법양식은 단순한 법규 위반으로 치부할 문제가 아니다. 무엇보다 법을 지키며 성실하게 양식하는 어업인들에게 상대적 박탈감을 안겨준다. 면적과 시설기준을 준수하고 각종 비용과 행정절차를 이행하는 합법 어업인과 달리, 불법으로 시설을 늘린 어업인은 별도의 절차 없이 생산량을 확대할 수 있기 때문이다. 단속이 느슨하면 결국 법을 지키는 사람이 손해를 보는 비상식적인 구조가 만들어지고, 이는 어업인 간 갈등을 키우는 동시에 행정에 대한 신뢰까지 떨어뜨린다.문제는 여기서 끝나지 않는다. 완도 연안은 이미 양식시설이 밀집한 곳이다. 여기에 시설이 무분별하게 추가되면 어장 간 간격이 좁아지고 조류 흐름이 바뀌어 어장환경이 악화될 수 있으며, 양식생물의 배설물과 폐기물이 특정 해역에 집중되면서 해저환경과 수질에 부담을 줄 수 있다. 해상교통 안전 문제도 간과할 수 없다. 항로와 어장, 양식장 사이의 질서가 무너지면 선박 운항에 지장을 주고 해양사고 위험이 높아진다. 섬이 많고 해상교통이 빈번한 완도에서는 더욱 세심한 관리가 필요하다.불법양식이 근절되지 않는 근본 원인에 대한 정확한 진단이 필요한 시점이다. 가장 큰 이유는 바다가 육지와 달리 광범위하고 복잡하다는 데 있다. 수많은 섬과 해역에 흩어진 양식시설을 기존 행정 인력만으로 일일이 확인하는 데는 한계가 있고, 단속기관이 현장에 도착했을 때는 이미 불법시설이 들어선 뒤인 경우가 많다. 더욱이 적발과 행정처분, 강제철거가 이루어져도 다시 시설을 설치하는 일이 반복된다면 실효성 있는 단속이라 보기 어렵다. 따라서 어장관리와 단속 방식의 근본적인 전환이 필요하다.첫째, 완도군 전체 양식장에 대한 전수조사를 실시해야 한다. 면허대장에 등록된 위치·면적·품종·시설 규모를 실제 바다에 설치된 시설과 비교해 불일치 여부를 확인하고, 이를 공간정보시스템(GIS)으로 통합해 무면허·면적초과·구역이탈 시설을 효율적으로 관리해야 한다.둘째, 드론과 위성영상 등 첨단 항공기술을 적극 활용해야 한다. 넓은 바다를 적은 인력으로 상시 감시하는 것은 현실적으로 불가능한 만큼, 주기적인 항공영상으로 이상 징후를 확인하고 의심지역 중심으로 현장단속을 실시하면 행정력의 한계를 상당 부분 보완할 수 있다.셋째, '적발' 이후 '철거'까지 이어져야 한다. 솜방망이 행정처분에 그친다면 불법행위는 되풀이될 수밖에 없다. 적발-소유자 확인-행정처분-철거-비용 부담-재설치 여부 확인까지 체계적으로 관리하고, 상습 위반의 경우에는 가중처벌 등 강력한 제재가 뒤따라야 한다.넷째, 주민과 어업인의 신고체계를 강화해야 한다. 현장을 잘 알고있는 어업인들은 불법시설 발생을 행정보다 빨리 파악하는 경우가 많다. 사진·위치정보를 첨부한 신고제도를 활성화하고 허위·악의적 신고를 막을 장치를 마련하는 한편, 신고포상금제를 확대하면 민관 협력에 의한 효율적인 감시체계를 구축할 수 있다.다섯째, 불법양식 문제를 처벌의 관점에서만 바라보아서는 안 된다. 양식어업이 생계 수단인 만큼 어업인이 면허와 시설기준, 어장관리 관련 법과 제도를 쉽게 이해하고 준수할 수 있도록 교육과 홍보를 강화하고, 제도에 불합리한 부분이 있다면 현장 어민의 의견을 반영해 개선해야 한다.무엇보다 중요한 것은 합법적으로 양식하는 어업인이 상대적으로 피해를 보지 않도록 하는 것이다. 행정은 불법행위 적발에 그치지 않고, 성실하게 법을 지키는 어업인이 정당하게 보상받고 경쟁할 수 있는 환경을 만들어야 한다. 완도의 양식산업은 오랜 세월 축적된 경험과 기술을 바탕으로 지역경제의 중요한 축으로 성장해왔다. 그러나 바다가 무한한 생산공간이라는 고정관념에서 벗어나야 한다. 제한된 해역에 지나치게 많은 시설이 경쟁적으로 들어서면 그 피해는 결국 어업인 자신에게 돌아온다. 이제 완도군의 양식어업 정책도 '얼마나 많이 생산할 것인가'에서 '어떻게 질서 있게, 지속가능하게 생산할 것인가'로 방향을 전환해야 한다.불법양식어업 근절은 특정 어업인을 단속하기 위한 정책이 아니다. 법을 지키는 선량한 어업인을 보호하고, 어장을 보호하며, 완도 양식산업의 미래를 지속가능하게 만들기 위한 최소한의 질서다. 완도의 바다는 특정한 사람들의 전유물이 아니라 모든 어업인이 함께 이용하고 미래 세대에 물려줘야 할 공동의 자산이다.완도군이 이제라도 불법양식어업에 대한 정확한 실태조사와 함께 근본적인 개선책을 마련하여 신뢰받을 수 있기를 기대한다. 바다를 지키는 일이 곧 어업인의 생계를 지키는 일이며, 완도의 미래를 지키는 일이기 때문이다.이승창 자유기고가