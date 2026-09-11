오늘도 서툰 언어 하나를 입어본다

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"아브… 다다… 으으…."

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"Hi, Oksun(안녕하세요, 옥순씨)."

"What did you do last weekend?(지난 주말에 무엇을 했나요?)"

"I'll pass(저는 넘어 갈게요)."

덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다. 글쓴이는 수필가입니다.

아이 엄마가 유모차에 탄 아이를 도서관 영어 자료실 바닥에 내려놓자 아이가 한 말소리다.두 눈을 동그랗게 뜨고 미간을 잔뜩 좁힌 채, 반쯤은 울음을 섞어 소리를 쏟아내기 시작했다. 작은 몸 어디에 저런 힘이 숨어 있었을까 싶을 만큼 온몸을 버둥거리며 말했다. 나는 그 말을 알아들을 수 없었지만 아이에게는 분명 전하고 싶은 무언가가 있었다.처음에는 저 아이가 얼마나 답답할까 생각했다.퇴근 후 지난 수업 시간에 배운 영어 문장을 다시 펼쳐 보았다. 공책 위에서는 분명 익숙했던 단어들이 어느새 낯설었다. 입 밖으로 꺼내려던 문장은 혓바늘에 걸린 것처럼 입안에서 맴돌 뿐이었다. 하고 싶은 말을 하지 못하는 사람이 된 것 같았다. 그 순간, 하고 싶은 말을 온몸으로 밀어내며 어딘가에 닿으려 했던 아이의 옹알이가 떠올랐다.그제야 답답했던 것은 아이가 아니라 알아듣지 못한 나였다는 것을 알았다.나는 일 년이 넘도록 영어 회화를 배우고 있다. 지금까지 내가 사용해 온 언어와는 다른 언어다. 교실에는 나보다 나이가 많은 사람들이 더 많다. 자신에게 주어진 하루들을 오래 살아온 사람들이 다시 공책에 낯선 단어를 또박또박 적는다. 낯선 언어 앞에서 잠시 멈칫하면서도 다시 입을 연다. 아직 배우고 싶은 것이 있다는 생기가 교실을 가득 채운다.어느 날 수업 시간이었다. 선생님이 출석을 부르며 교실을 한 바퀴 둘러보다가 옥순씨 앞에서 잠시 시선을 멈췄다.선생님이 영어로 인사를 건네자 옥순 씨가 얼른 고개를 들었다.질문을 던지고 선생님은 입을 떼기를 바라며 가만히 서 있었다. 마치 내게 묻기라도 한 것처럼 나도 머릿속으로 문장을 만들고 있었다. 그때였다.짧고 경쾌한 한마디였다.얇은 유리처럼 교실을 덮고 있던 침묵에 가볍게 금이 갔다. 누군가 웃었고 곧이어 여기저기서 박수가 터져 나왔다. 옥순씨도 그제야 따라 웃었다. 누구도 그녀가 그 말을 할 거라고 예상하지 못했다. 그래서 더 크게 박수를 쳤다.잘해서가 아니었다. 그 짧은 한마디를 입 밖으로 꺼내기까지 얼마나 많은 망설임을 건너왔는지 모두가 알고 있었기 때문이다. 그분에게 영어는 낯설다. 단어 하나를 외우는 일도 쉽지 않고, 배운 문장을 입 밖으로 꺼내는 일은 더 어렵다. 그래도 매번 수업에 나온다. 이해되지 않는 날에도 자기 자리를 지키고, 모르는 단어가 나오면 옆 사람에게 물어 메모한다. 발음이 꼬여도 다시 소리 내어 읽는다. 그래서 그날의 "I'll pass"는 단순히 질문을 피하는 말처럼 들리지 않았다.그것은 '나도 할 수 있어요'라고 겨우 입을 연 한 사람의 작은 신호처럼 느껴졌다. 생각해 보면 영어를 배우는 일은 그런 것인지도 모른다. 알고 있는 단어를 입 밖으로 꺼내는 일. 틀릴까 봐 움츠러드는 마음을 잠시 밀어내는 일. 그리고 결국 서툰 한마디를 누군가에게 건네는 일. 그날 건넨 "I'll pass"는 내게 하나의 옹알이처럼 들렸다. 자신이 하고 싶은 말을 세상 밖으로 한 걸음 밀어내는 일이었다.선생님은 수업 중 불시에 학생의 이름을 부르며 질문을 던진다. 알고 있는 사람도 모르는 사람도 잠시 입을 다문다. 머릿속에는 분명 문장이 움직이고 있는데 그것을 입으로 옮기는 순간 혀가 굳는다. 입안에서 맴도는 한마디를 세상 밖으로 꺼내기 위해 숨을 고르고, 마침내 서툰 말을 건네고, 그 말이 누군가에게 닿았을 때 웃는다. 그날 교실에 울려 퍼진 박수는 어쩌면 그런 우리 자신에게 보내는 대견한 박수였을지도 모른다.우리도 온몸으로 말하던 아이와 별반 다르지 않다.다시 새로운 세상과 연결되기 위해 우리는 옹알이한다. 누군가는 여행지에서 낯선 사람에게 먼저 인사를 건네기 위해, 누군가는 멀리 있는 가족과 더 많은 이야기를 나누기 위해, 또 누군가는 은퇴 이후에도 자신의 시간이 여전히 흐르고 있음을 확인하기 위해 오늘도 서툰 한마디를 입 밖으로 꺼내려 애쓴다.영어는 어쩌면 목적이 아닐지도 모른다.우리가 배우고 싶은 것은 아직 자신 안에 남아 있는 가능성인지도 모른다. 나 역시 영어를 배우러 간 교실에서 문장보다 사람을 배운다. 삶은 어느 순간 완성되는 것이 아니라 새로운 시작 앞에서 기꺼이 다시 어린아이가 되는 용기로 계속 자라난다는 것을, 틀리는 것을 두려워하지 않고 웃으며 다시 옹알이를 시작하는 사람에게서 그 용기를 배운다.언어에는 주인이 있을까. 태어나면서부터 입고 있던 모국어가 가장 익숙한 옷이라면 영어는 다른 사람에게 다가갈 때 꺼내 입는 또 하나의 옷일지도 모른다. 아직 몸에 꼭 맞지 않아도 괜찮다. 서툴게 입었다고 해서 내 것이 아닌 것은 아니니까. 어쩌면 내가 영어를 배우는 이유도 다른 언어를 가진 사람과 말로 소통하고 싶어서인지도 모른다.모든 언어는 한때 옹알이였다. 아이가 옹알이를 지나 우리에게 자신의 마음을 온전히 들려주는 날이 오듯 우리도 언젠가는 낯선 여행자에게 먼저 인사를 건네고 언어 너머의 마음까지 전할 수 있게 될지도 모른다. 하지만 나는 서툰 오늘을 오래 기억하고 싶다. 사람들과 함께 서툰 발음을 따라 웃고, 조금씩 용기를 배우며 한 걸음씩 나아가는 이 시간이 무엇보다 소중하다.언어는 완벽한 문장에서 시작되는 것이 아니라, 서로에게 닿고 싶었던 작은 소리에서 시작된다는 것을 나는 이곳에서 배웠다. 아마 우리는 앞으로도 각자의 삶에서 수없이 새로운 언어를 만나게 될 것이다. 그때마다 먼저 배우게 되는 것은 완벽한 말이 아니라 한 사람의 마음에 조심스럽게 다가가는 법일 것이다. 그리고 나는 오늘도 서툰 언어 하나를 입어본다.조금 어색하고 아직 몸에 맞지 않지만 누군가에게 닿을 수 있다면 그걸로 충분하다.