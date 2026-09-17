'배낭 속의 심장'은 아직도 뛰고 있다

전쟁의 역사에는 언제나 노래가 있었다. 사람들은 전쟁터로 떠나며 노래했고, 포화 속에서 두려움을 견디기 위해 노래했다. 승리를 기뻐하며 부른 노래도 있었고, 죽은 전우를 기억하거나 전쟁에 반대하기 위해 부른 노래도 있었다. 때로는 전쟁과 아무 관계 없이 태어난 노래가 뜻밖의 사건과 만나 전혀 다른 의미를 얻기도 했다. ‘War & Song’은 그 이야기들을 따라간다. 우리가 알고 있던 그 노래 속엔 미처 알지 못했던 전쟁의 역사가 숨어 있다.

[War & Song ②-1]

폐허가 된 바르샤바에서 불린 사랑 노래

에서 이어집니다.

큰사진보기 ▲바르샤바 봉기가 끝난 후 포로수용소로 행진하는 폴란드 국내군 대원들. 약 1만 5000명의 봉기군이 전쟁포로 지위를 인정받아 독일 각지의 포로수용소로 이송됐다. 이 가운데 여성 대원도 2000명에 달했으며, 남녀를 합쳐 1100명의 18세 미만 포로도 포함돼 있었다. 가장 어린 포로는 10살이었던 예지 슐츠(Jerzy Szulc)였다. ⓒ 위키미디어 공용 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2016년 8월 1일 오후 5시, 바르샤바 중심부 로만 드모프스키 로터리에 모여 ‘W시각’을 기념하는 시민들. 해마다 봉기가 시작된 시각이 되면 사이렌이 울리고 차량과 행인들이 멈춰 서서 1944년 바르샤바 봉기의 희생자들을 추모한다. ⓒ 위키미디어 공용 관련사진보기

큰사진보기 ▲바르샤바 구시가지 성벽 옆에 세워진 ‘어린 봉기군 기념비'. 몸보다 큰 군복을 걸치고 기관단총을 멘 소년의 모습으로, 1944년 바르샤바 봉기에 참가했던 어린이와 청소년들을 기리고 있다. 실제 봉기에서는 10대 소년·소녀들이 연락병과 야전우편 배달원 등으로 활동했으며, 일부는 직접 전투에 참가하기도 했다. 조각가 예지 야르누슈키에비치가 봉기 직후 구상한 작품을 바탕으로 1983년 10월 1일 현재의 자리에 세워졌다. ⓒ 위키미디어 공용 관련사진보기

*해마다 8월 1일이 되면 바르샤바 곳곳에서 시민들이 봉기 당시 불렸던 노래를 함께 부른다. 함께 싸웠던 기억을 노래를 통해 세대에서 세대로 이어가는 추모 방식이다.

1944년 10월 2일, 바르샤바 봉기군이 독일군에 항복했다. 살아남은 1만 5000명의 봉기군은 여러 곳의 수용소로 흩어졌다. 그중 일부는 독일 알텐그라보 포로수용소로 끌려갔다. 그곳에서도 그들은 '세르체 브 플레차쿠'를 불렀다.포로들은 원래 가사에는 없었던 새로운 뒷부분까지 만들어 붙였다. 전쟁터에서 살아 돌아온 병사가 다시 사랑에 빠진다는 내용이었다. 전쟁은 아직 끝나지 않았다. 살아서 고향으로 돌아갈 수 있을지도 알 수 없었다.그런 사람들이 '전쟁에서 돌아온 병사'의 이야기를 만들어 노래한 것이다. 훗날 한 봉기 참가자는 바르샤바에서 싸울 때는 노래를 제대로 부를 겨를이 없었지만 포로가 된 뒤에는 오히려 노래를 마음껏 불렀다고 회상했다. 바르샤바를 떠난 뒤에도 '세르체 브 플레차쿠'는 그렇게 포로들의 노래가 되었다.1945년 5월 독일이 패망했다. 그러나 봉기군이 꿈꾸었던 폴란드가 돌아온 것은 아니었다. 폴란드는 소련의 영향권에 들어갔다.폴란드 망명정부에 충성했던 국내군은 공산주의 체제의 잠재적인 적으로 간주됐다. 국내군은 공식적으로 해산됐지만 많은 대원이 체포되고 투옥됐다. 누군가는 처형됐고 일부는 숲으로 들어가 공산정권에 맞서 무장투쟁을 계속했다.바르샤바 봉기의 기억도 불편한 것이 됐다. 정권은 독일군에 맞선 폴란드인의 희생을 완전히 지울 수는 없었다. 그렇다고 국내군과 폴란드 망명정부의 정통성을 그대로 인정할 수도 없는 노릇이었다.국내군과 바르샤바 봉기의 기억이 정치적으로 민감한 문제가 된 뒤에도 '세르체 브 플레차쿠'는 계속 불렸다. 금지곡이 되지도 않았다. 전후에도 여러 군가집과 대중 가요집에 다시 실렸다. 1957년에는 전쟁과 나치 점령기의 노래를 모은 노래집 제목으로 '세르체 브 플레차쿠'가 사용되기도 했다.어떻게 살아남을 수 있었을까. '세르체 브 플레차쿠'는 애초부터 국내군을 위해 만들어진 노래가 아니었다. 국내군이 창설되기 훨씬 전인 1933년에 만들어졌고, 특정한 정치세력이나 이념을 찬양하는 내용도 없었다. 가사에 등장하는 것은 전쟁터로 떠나는 병사와 그를 사랑하는 사람뿐이었다.이런 성격은 전후 폴란드에서도 노래가 계속 불릴 수 있었던 이유 가운데 하나였다. 공산정권은 국내군의 활동과 바르샤바 봉기의 기억을 자신들의 정치적 관점에 맞춰 다루려 했지만, '세르체 브 플레차쿠'는 국내군을 직접 찬양하거나 반공 메시지를 담고 있지 않았다. 특정한 정치세력의 노래라기보다 전쟁터로 떠난 수많은 폴란드 병사들의 사랑과 이별을 담은 노래였던 것이다.덕분에 이 노래는 바르샤바 봉기라는 특정한 역사적 사건에만 머물지 않았다. 국내군의 노래가 아니라, 전쟁을 겪은 폴란드인들이 함께 부를 수 있는 노래로 남았다.폐허가 됐던 도시에는 새로운 건물들이 들어섰다. 구시가지도 다시 복구됐다. 공산주의 정권 아래에서는 국내군이 주도한 바르샤바 봉기를 기리는 데 정치적인 제약이 따랐다.하지만 1989년 폴란드 인민공화국이 무너진 뒤 봉기의 역사도 다시 조명되기 시작했다. 봉기 참가자들의 희생을 기리는 추모행사가 공개적으로 열렸고, 바르샤바 곳곳에는 그들의 흔적을 기억하는 기념물들이 자리 잡았다.매년 8월 1일 오후 5시가 되면 바르샤바 전역에 사이렌이 울린다. 1944년 봉기가 시작된 바로 그 시각이다. 달리던 자동차가 도로 위에 멈춰 서고, 거리를 걷던 사람들도 걸음을 멈춘다. 시민들은 그렇게 잠시 고개를 숙여 봉기에서 희생된 이들을 추모한다.추모는 노래로도 이어진다. 이날 바르샤바 곳곳에서는 자발적으로 모인 시민들이 한데 어울려 봉기 당시의 노래를 부른다. '세르체 브 플레차쿠'도 빠지지 않는다. 바르샤바뿐 아니라 봉기 기념일을 전후해 폴란드 여러 도시에서 열리는 추모공연에서도 이 노래가 다시 울려 퍼진다.노래를 함께 부르는 행위 자체가 기억의 방식이 된다. 봉기군이 불렀던 멜로디를 수십 년 뒤에도 함께 부른다. 노래를 불렀던 사람은 사라져도 노래는 입에서 입으로 다음 세대에게 이어진다.왜 폴란드 사람들은 80년도 더 된 사랑 노래를 지금도 부르는 것일까. 바르샤바 봉기를 기억한다는 것은 치열했던 전투와 수많은 희생만을 되새기는 일이 아니기 때문일 것이다.그 속에서 살아갔던 사람들, 전쟁 속에서도 누군가를 사랑했고 살아서 다시 만나기를 바랐던 평범한 사람들의 삶까지 함께 기억하는 일이다. '세르체 브 플레차쿠'에는 바로 그런 마음이 담겨 있었다.바르샤바의 바리케이드와 폐허에서 이 노래를 불렀던 사람들은 이제 거의 세상을 떠났다. 하지만 그들이 부른 노래는 살아남았다. 수십 년이 흐른 지금, 새로운 세대가 같은 노래를 함께 부르며 그들의 이야기를 기억한다.전쟁은 집과 가족, 사랑하는 사람을 앗아갔고 조국의 자유와 독립마저 짓밟았다. 하지만 끝내 빼앗지 못한 것도 있었다. 사랑하는 사람을 그리워하고, 언젠가 다시 만나기를 바라는 마음이었다. 전쟁터로 떠나는 병사의 배낭 속에 들어 있던 '심장'은 바로 그런 간절한 소망이었을 것이다.그래서 해마다 8월이 오면 폴란드 곳곳에서 '세르체 브 플레차쿠'가 다시 불린다. 봉기는 오래전에 끝났지만 노래는 끝나지 않는다. 그렇게 오랜 세월을 건너 '배낭 속의 심장'은 지금도 뛰고 있다.