신계용 시장 "법무부 이전 원점 재검토하라"

큰사진보기 ▲신계용 과천시장이 '법무부 세종 이전'에 반대하는 기자회견을 갖고 있다. ⓒ 과천시 관련사진보기

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▲신계용 과천시장, 법무부 세종 이전계획 재검토 촉구 기자회견 로컬라이프

덧붙이는 글 | 이 기사는 로컬라이프(www.locallife.news)/세무뉴스(www.taxnews.kr)에도 실립니다.

법무부 세종 이전 방침에 대해 경기도 과천시가 강하게 반발하고 나섰다. 특히 정부과천청사와 유휴지 활용 논의에서 과천시가 배제되고 있는 현실을 질타했다.10일 신계용 과천시장은 시청 로비에서 '정부의 일방적인 정부과천청사 이전 반대 기자회견'을 열고 "과천의 미래에 중대한 영향을 미치는 법무부 이전계획은 과천시와 충분한 사전 협의 없이 발표됐다"며 정부 계획의 재검토와 공식 협의체 구성을 요구했다.신 시장은 "현재 행정안전부가 정부과천청사와 유휴지의 향후 활용 방안과 중장기적인 개선 방향을 검토하는 연구용역을 수행하고 있지만, 정작 과천시는 해당 연구용역의 논의 과정에 참여하지 못하고 있다"고 지적했다.이어 "유휴지는 정부 정책에 따라 여러 차례 주택공급 대상지로 거론되면서 과천시민들의 우려가 이어져 온 곳"이라며 "정부과천청사와 유휴지의 활용 방향이 과천의 도시 구조와 장기적인 발전 방향에 직접적인 영향을 미치는 만큼, 용역 과정에 과천시와 시민이 공식적인 논의 주체로 참여해야 한다"고 주장했다.과천시는 정부에 ▲법무부 세종 이전계획 원점 재검토 ▲정부과천청사 미래 활용을 위한 연구용역의 투명한 공개 ▲정부-과천시 공식 협의체 구성 ▲법무부 이전 추진 시 '선 대체기관 확정, 후 이전' ▲과천 곳곳에서 추진되는 국가정책에 대한 도시 차원의 종합적인 검토 등을 요구했다.다만 신 시장은 "국가균형발전이라는 국가적 방향 자체를 반대하는 것이 아니다"라고 선을 그었다.신 시장은 "과천의 미래를 결정하는 과정에서 정작 과천시와 시민이 배제돼서는 안 된다. 법무부 이전계획을 원점에서 재검토하는 것이 과천시의 기본 입장"이라며 "그럼에도 정부가 이전을 추진한다면 과천의 행정·자족 기능을 유지할 수 있는 중앙행정기관 또는 이에 상응하는 국가 핵심 기능 기관을 먼저 확정해야 한다"고 강조했다.또 "과천시는 앞으로 대통령과 국무총리, 행정안전부 등 관계 부처에 면담을 요청하고 정부의 명확한 입장을 요구할 계획"이라며 "과천 시민, 과천시의회 등 지역사회와 협력해 공동 대응에 나설 방침"이라고 밝혔다.