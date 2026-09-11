2년 만에 다시 온 남대문, 호떡 앞에서 불현듯 떠오른 기억

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큰사진보기 ▲숭례문 근처에서 버스를 내려 문을 통과해 골목으로 들어섰다.(숭례문 전경) ⓒ 백수경 관련사진보기

큰사진보기 ▲알록달록한 사우나·때타월 매대 ⓒ 백수경 관련사진보기

큰사진보기 ▲가볍게 들고 다니기 좋은 가방 ⓒ 백수경 관련사진보기

큰사진보기 ▲요즘 유행한다는 남대문 그릇들 ⓒ 백수경 관련사진보기

큰사진보기 ▲호떡노점 ⓒ 백수경 관련사진보기

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아침저녁으로 제법 가을 느낌이 나던 지난 9일 아침, 아이를 등교시키고 모처럼 남대문시장으로 향했다. 요즘 SNS에서 '사우나템 성지'로 불리며 20~30대의 발길이 몰린다는 이야기를 접했기 때문이다. 때타월이나 사우나 방석 같은 목욕용품부터 편하게 입을 잠옷과 가벼운 가방까지 찾는 이들이 부쩍 늘었다고 하니 한동안 잊고 지냈던 시장 골목이 새삼 궁금해졌다.남대문에 발을 들인 건 거의 2년 만의 일이다.아이를 키우는 동안 내게 남대문은 으레 '아이 옷을 사러 가는 곳'으로 통했다. 꼬마 시절엔 부르뎅 아동복 상가에 들러 앙증맞은 옷을 하나씩 대보며 시간 가는 줄 몰랐지만, 중등 입학을 앞둔 아이가 훌쩍 자라버린 재작년부터는 맞는 사이즈를 찾기 어려워 발길이 뜸해질 수밖에 없었다. 필요한 옷만 골라 서둘러 집으로 돌아오기 바빴으니, 시장을 유유자적 둘러볼 여유 따위는 사치였다.하지만 아이 옷을 사야 한다는 목적이 사라진 시장의 풍경은 묘하게 낯설고도 신선하게 다가왔다. 숭례문 근처에서 버스를 내려 익숙한 풍경을 눈에 담고 골목으로 들어섰다.듣기로는 2030세대가 주로 찾는다던데, 막상 가보니 외국인 관광객들 틈으로 나와 비슷한 또래인 30~40대도 적지 않게 눈에 띄더라. 무작정 천천히 걷다 보니 그제야 예전엔 보이지 않던 가게들이 하나둘 시선을 붙잡았다.사우나 용품이 산더미처럼 쌓인 매대, 알록달록한 수세미와 뽀글뽀글한 슬리퍼, 마사지볼까지. 편안한 수입 잠옷과 가볍게 들고 다닐 만한 에코백 앞에서는 자꾸만 발걸음이 느려지기 일쑤였다.오래된 그릇 도매상 앞에서는 아예 한참을 머물렀다. 바구니를 든 사람들 틈에 끼어 그릇 하나를 집어 들고 쓰임새를 살피다 나도 모르게 피식 웃음이 새어 나왔다. '내가 지금 이런 걸 유심히 보고 있네.'아이 옷만 찾아다니느라 바빴던 시절에는 별 감흥 없이 지나쳤을 물건들이 아닌가. 집에서 쓰면 참 편하겠다 싶은 살림살이들에 눈독을 들이는 나 자신을 발견하며, 나도 영락없는 아줌마가 되었구나 싶어 기분이 퍽 묘해졌다. 상념은 지글지글 소리를 내는 호떡 노점 앞에서 더욱 깊어졌다.달큰한 기름 냄새가 코끝을 스치자 불현듯 여섯 살 무렵의 기억 하나가 소환되었다. 나는 그때부터 엄마 손을 잡고 남대문을 참 많이도 오갔다. 사람에 치여 엄마를 놓칠세라 작은 손으로 꽉 쥐고 종종걸음을 치곤 했다. 당시 길거리에는 얼음을 깔아놓고 파인애플이나 수박을 썰어 파는 곳도 있었는데, 어린 나는 그 풍경을 신기하게 바라보며 맹목적으로 엄마 뒤를 따랐다.그때 내게 남대문은 정신없이 복잡한 공간에 불과했지만, 수십 년이 흘러 같은 골목을 걷고 있는 지금은 전혀 다른 감정이 밀려왔다. 시장 골목은 예전 그대로인데, 어느새 나는 그때 나를 이끌던 엄마보다 훌쩍 많은 나이가 되어 그 자리에 서 있는 것이다.곰곰이 생각해보면, 여섯 살 딸의 손을 잡고 걷던 엄마 역시 자신의 물건 앞에서는 잠시 멈칫하지 않았을까. 가족을 위한 살림살이를 고르다 마음에 드는 앞치마나 그릇을 발견하고는 한 번 더 어루만졌을지도 모를 일이다. 그 시절 나는 엄마가 무엇을 보고 있었는지, 무엇을 사고 싶어 했는지 단 한 번도 궁금해하지 않던 작고 철없는 아이였다. 이제야 엄마의 남대문이 어렴풋이 이해가 간다. 어린 딸에게는 복잡한 시장통이었지만, 엄마에게는 가족에게 필요한 것을 사고 자신의 생활을 꾸려가던 치열하고도 소중한 일상의 공간이었음을.누군가는 아이 옷을, 누군가는 호떡을, 또 다른 누군가는 사우나 용품을 고르는 이 시장 안에서 사람들은 저마다의 다채로운 시간을 살아가고 있다. 돌아오는 길에 시장을 한 번 뒤돌아봤다. 가벼운 잠옷이나 구경할까 나섰던 길, 내 양손은 비록 가벼웠지만 마음속엔 오래된 기억 하나가 묵직하게 담겨 있었다. 엄마 손을 잡고 시장을 걷던 여섯 살의 나. 그리고 그때의 엄마보다 더 나이가 들어, 이제는 내 아이를 키우며 같은 골목을 걷는 나.훗날 내 아이도 훌쩍 자라 이 시장 어딘가를 걷다 문득 자신의 나이를 헤아려볼 날이 오지 않을까. 그날 아이가 서 있을 그 자리에, 젊은 날의 엄마를 꼭 빼닮은 지금의 내가 서 있다.