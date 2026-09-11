"의성군 수의계약 의혹, 경찰은 엄정 수사해야"

큰사진보기 ▲기자회견 현장문헌준 활동가가 기자회견 취지를 설명하고 있다. ⓒ 장정희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재동 (농민회 경북도연맹 회장)9월 10일, 의원님은 수주왕 의혹 엄정수사 촉구 기자회견에서 발언하고 있는 모습. ⓒ 장정희 관련사진보기

큰사진보기 ▲권용수 (전교조 경북지부 지부장)9월 10일, 의원님은 수주왕 의혹 엄정수사 촉구 기자회견에서 발언하고 있는 모습. ⓒ 장정희 관련사진보기

큰사진보기 ▲김차경 (진보당 경북도당 위원장)9월 10일, 의원님은 수주왕 의혹 엄정수사 촉구 기자회견에서 발언하고 있는 모습. ⓒ 장정희 관련사진보기

큰사진보기 ▲이철승 (경북녹색당 운영위원장)기자회견문을 낭독하고 있는 모습 ⓒ 장정희 관련사진보기

큰사진보기 ▲황정미 (의성군 여성농민회 회장)기자회견문을 낭독하고 있는 모습 ⓒ 장정희 관련사진보기

"신이시여 신이시여 앞으로 깨끗한 세상이 되기를 힘차게 밀어주소서."

▲경종울 울리다 경종울 울리고 신에게 깨끗한 세상을 비는 부르짖음 최영철 관련영상보기

큰사진보기 ▲경상북도 경찰청기자회견이 진행된 경상북도 경찰청. ⓒ 장정희 관련사진보기

큰사진보기 ▲입장문 전달단체 대표자들이 입장문을 전달하고 있는 모습 ⓒ 장정희 관련사진보기

지난 7월 언론 보도를 통해 불거진 경북 의성군 전·현직 지방의원들의 '수의계약 독식 및 특혜 수주' 의혹과 관련해 경북지역 시민사회단체 및 정당들이 경찰의 전면적이고 엄정한 수사를 촉구하고 나섰다.전국농민회총연맹 경북도연맹 등 19개 단체는 10일 오전 10시 경북경찰청 앞에서 기자회견을 열었다. 이들은 수의계약 의혹 선상에 오른 전·현직 지방의원 5명에 대한 경북경찰청 반부패수사대의 입건 전 조사를 즉각 마무리하고, 성역 없는 정식 수사 체제로의 전환할 것을 강력히 촉구했다.지난 7월 6일 <경향신문>의 '의원님은 수주왕' 기획보도로 의성군 전·현직 지방의원과 관련 업체들 간의 유착 및 수의계약 의혹이 불거졌다. 이들은 이로부터 두 달여의 시간이 흘렀다며, 경찰이 의성군에 관련 자료를 요청해 사실관계를 확인 중이라고 해명하고 있지만, 최초 의혹 제기 시점부터 지금까지 여전히 강제력이 없는 입건 전 조사(내사) 단계에만 머물러 있는 것은 납득하기 어렵다고 주장했다.이들은 이번 사안이 단순히 특정 업체가 수의계약을 대량으로 따낸 단편적인 문제가 아니라는 점을 짚었다. 지방의원이 과거에 실질적으로 운영했거나 직간접적으로 연관되어 있던 업체를 타인 명의로 위장 변경한 후 수의계약을 지속했는지, 친인척이나 지인의 명의를 빌려 의원 행동강령과 법률상 제한을 교묘히 우회했는지 등 명의자와 실제 수익자가 다른 '차명 의혹'을 밝혀내는 것이 핵심이라는 주장이다.아울러 단체들은 명확한 실체 규명을 위해 서류상 확인을 넘어선 고강도 수사를 요구했다. 구체적으로는 ▲수의계약 한도 금액 기준을 맞추기 위해 하나의 대형 사업을 분할하여 수주 가능하게 만든 '쪼개기 발주' 여부 ▲유사 사업의 특정 업체 반복 집중 수주 배후 ▲계약 과정 전반에서의 부당한 외압 및 청탁 유무 ▲공사대금의 최종 귀속지를 밝히기 위한 실제 자금 흐름 추적 등을 요구사항으로 제시하며, 필요 시 압수수색과 금융거래 확인 등 적법한 강제수사에 적극 나서야 한다고 목소리를 높였다.사회를 맡은 문헌준 '산불회복주민연대 의성무지개' 활동가는 경북지역 단체들이 그간 펼쳐온 공개질의서 발송, 의회 앞 1인 시위, 경찰 참고인 조사 협조 등의 행보를 전하며 철저한 진상규명의 당위성을 역설했다. 뒤이어 이재동 농민회 경북도연맹 회장은 "물증이 없다는 핑계로 수사를 지연시키거나 무혐의 처분하는 관행, 오히려 의혹을 제기한 주민들을 명예훼손이나 무고로 맞고소하며 공격하는 행태에 공무원과 사법당국이 방조해서는 안 된다"고 주장했다.권용수 전교조 경북지부장은 공직자의 청렴을 강조했다. "학교에서 아이들에게 '친한 친구라고 봐주거나 반장이라고 특별대우를 해서는 안 되며, 규칙은 누구에게나 공평해야 한다'고 가르친다"라며 "지역 주민의 세금과 권한을 위임받은 공직사회가 정작 힘 있는 자들에게 다른 규칙을 적용하며 특혜를 준다면, 우리 어른들이 아이들에게 무슨 말을 할 수 있겠느냐"라고 질타했다.재발 방지를 위한 구체적인 제도 개혁 제안의 발언도 있었다. 김차경 진보당 경북도당 위원장은 "수의계약 독식을 원천 차단하기 위해 특정 업체의 계약 횟수와 금액 한도를 제한하는 '수의계약 총량 상한제'를 도입해야 한다"고 제안했다. 또한 위장 우회 계약을 막기 위한 이해관계자 정보 실시간 연동 시스템 구축, 수의계약 내역과 실제 수혜자 정보의 일괄 투명 공개, 위반 시 부당이득 환수 및 강력한 신분상 제재 등 4대 혁신 대안을 요구했다.마지막으로 정항우 안동시산불피해주민대책위원회 위원장은 "수의계약 비리와 관급공사 특혜 문제는 비단 의성만의 문제가 아니며, 경북 전체의 토착 비리 뿌리를 완전히 뽑아내야 한다"고 연대의 취지를 밝혔다.기자회견문 낭독은 이철승 경북녹색당 운영위원장과 황정미 의성군 여성농민회 회장이 맡았다. 뒤이어 관행이 된 온갖토착 비리에 "경종울 울린다" 퍼포먼스가 진행됐다. 기자회견 참가자들이 세 가지의 종을 차례로 울렸고, 종을 손수 준비해 왔던 의성군 농민회 이무구 회장 권한대행은 처절한 목소리로 부르짖었다.회견을 마친 연명 단체 대표단은 경북경찰청 수사과장을 직접 면담하여 요구안이 담긴 입장문을 전달했다. 입장문을 전달받은 수사과장은 현장에서 단체 대표들에게 "걱정하지 마시고 수사 진행 상황을 지켜봐 달라"고 공식 답변한 것으로 확인됐다.경북지역 시민사회단체들은 "아무리 큰 문제가 드러나도 시간이 지나면 흐지부지 잊히고 만다는 지역사회의 오랜 불신과 냉소를 이제는 끊어내야 할 때"라며, "이번 의성군 지방의원 수의계약 의혹에 대해 경찰이 성역 없는 강제수사에 착수하는지 여부를 끝까지 주시하고 감시 수위를 높여갈 것"이라고 강조했다.