정용선 위원장, 어기구 의원에 농지법 개정 책임 정조준

큰사진보기 ▲정용선 위원장 페이스북 갈무리 ⓒ 정용선 관련사진보기

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국민의힘 정용선 충남도당위원장이 최근 개정 농지법 시행에 따른 농촌 현장의 심각한 혼란과 농민 피해를 지적하며, 당시 국회 소관 상임위원장이었던 더불어민주당 어기구 의원(충남 당진시)을 향해 책임 있는 입장 표명을 요구하는 공개 질의를 던졌다.정 위원장은 SNS를 통해 지난 8월 28일부터 시행된 개정 농지법으로 인해 농촌 현장이 벼랑 끝으로 내몰리고 있다고 강력히 비판했다.정 위원장은 "개정 법률에 따르면 수십 년간 직접 일군 자경 농지라 할지라도 직접 경작하지 못하게 될 경우 지자체장이 의무적으로 처분 명령을 내려야 하고, 불응 시 매년 감정가/공시지가의 25%에 달하는 이행강제금이 부과된다"며 "이는 경자유전의 원칙이라는 명분 뒤에 숨은 가혹한 규제"라고 지적했다.이어 "당진 고대면의 논이 평당 4만 원에 낙찰되고, 15년 전 평당 13만 원에 매입한 우강면 도로변 논이 평당 8만 원대에 거래되는 등 농지가격 폭락과 거래 절벽이 현실화됐다"며 "엄격한 농지 취득 자격 규제로 매수세가 끊긴 상황에서 강제 처분 압박까지 더해져 농민들의 절규가 이어지고 있다"고 호소했다.특히 정 위원장은 국회 의안정보시스템 기록을 들어 어기구 의원의 입법 책임을 정조준했다.정 위원장은 "해당 농지법 개정법률안(의안번호 2228842)의 제안자가 '농림축산식품해양수산위원장' 명의로 등록되어 있으며, 당시 상임위원장이 바로 어기구 의원"이라고 짚었다.그러면서 "농촌 현실을 누구보다 잘 살펴야 할 지역구 의원이자 소관 상임위원장으로서 현장의 생존권을 위협하는 법안 통과에 주도적 역할을 한 것이 사실이냐"며 "농민의 재산권과 생업을 위협하는 입법 결과에 대해 어 의원의 명확한 사실 확인과 책임 있는 입장 표명을 강력히 촉구한다"고 밝혔다.한편 이번 농지법 개정안 시행을 둘러싸고 농촌 현장의 반발과 정치권의 공방은 전국 농민 사회와 여야 정치권 전체로 확산하는 양상이다.농민단체들은 "경자유전 원칙만을 고수한 채 현실적인 농촌 고령화와 농지 거래 절벽을 고려하지 않은 가혹한 규제"라며 "강제 처분과 이행강제금 부과 방침을 즉각 철회하고 법안을 재개정해야 한다"고 주장하고 있다.반면 송미령 농림축산식품부 장관은 10일 정부세종청사에서 열린 출입기자단 간담회에서 "정부가 농지를 뺏어간다는 것은 잘못된 이야기다. 투기는 단호하게 조치하고, 선량한 농업인의 관행적 법 위반이나 경미한 사항은 처벌·단속이 아닌 바로잡기 위한 절차"라고 강조했다.