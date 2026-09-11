수원시의회 '이태원 참사 피해자 지원 조례' 본회의로…유가족 "반드시 통과돼야"

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10.29 이태원 참사 희생자를 추모하고 피해자를 지원하기 위한 수원시 차원의 제도적 근거 마련이 최종 관문을 앞두고 있다.10.29 이태원 참사 유가족협의회와 시민대책회의는 11일 논평을 내고 수원특례시의회가 본회의에서 '수원시 10.29 이태원 참사 희생자 추모 및 피해자 지원을 위한 조례안'을 통과시켜야 한다고 촉구했다.해당 조례안은 조인희 수원특례시의원이 대표발의했으며 지난 7일 시의회 환경안전위원회 심사를 통과했다. 11일 열리는 본회의에서 최종 의결될 예정이다.이번 조례는 단순히 희생자를 추모하는 데 그치지 않고 이태원 참사 피해자 지원과 피해 회복, 지역 공동체 회복 등을 지방자치단체 차원에서 제도화하는 데 의미가 있다.유가족협의회와 시민대책회의는 논평에서 "이번 조례안은 지역사회가 참사를 기억하고 추모하는 것은 물론 유가족을 비롯한 피해자, 특히 자신이 피해자임을 드러내지 못하는 생존자들의 실태를 파악해 사각지대에 놓이지 않도록 하겠다는 의지를 담고 있다"고 평가했다.이어 "본회의에서 조례안이 통과된다면 지자체 중 처음으로 만들어지는 조례"라며 수원특례시의회의 최종 의결을 촉구했다.조례안은 '10.29 이태원 참사 진상규명과 재발방지 및 피해자 권리보장을 위한 특별법' 제4조에 규정된 국가와 지방자치단체의 책무를 근거로 하고 있다.특별법은 국가와 지방자치단체가 피해구제와 지원 등 피해자의 권리 보장을 위한 종합적인 시책을 수립·시행하도록 규정하고 있다.유가족 측은 국가 차원의 대책과 별개로 피해자가 거주하는 지역에서 실태를 파악하고 지원 사각지대를 발굴하는 지방자치단체의 역할이 필요하다고 강조했다.특히 이태원 참사는 피해자들이 전국 각 지역에 흩어져 있고 참사 이후 이어진 2차 가해 등으로 인해 자신의 피해 사실을 외부에 알리지 않는 생존자와 목격자 등이 있을 가능성이 있다는 점에서 지역 단위 지원체계가 필요하다는 주장이다.유가족협의회와 시민대책회의는 참사 현장을 목격하거나 구조에 참여한 사람들 가운데 트라우마와 정신적 고통을 겪는 사례가 이어지고 있다는 점도 언급했다.이들은 "국가가 할 수 있는 것과 지방자치단체가 할 수 있는 것은 다르다"며 "지자체 차원에서도 사각지대 해소와 지역사회 회복, 참사 예방을 위한 세밀한 정책과 구체적인 대책이 필요하다"고 밝혔다.이번 조례가 본회의를 통과할 경우 향후 수원시가 실제 피해자를 어떻게 발굴하고 지원할 것인지, 추모와 공동체 회복 사업을 어떤 방식으로 구체화할 것인지도 관심사다.유가족 측은 조례 제정의 의미를 피해자 지원에만 한정하지 않았다. 지역사회가 대형 사회재난을 기억하고 재발 방지와 안전한 공동체를 만들기 위한 책임을 제도적으로 확인하는 과정이라는 설명이다.유가족협의회와 시민대책회의는 "참사를 기억하자는 것은 단지 희생자의 이름과 사건의 전말을 기억하자는 것이 아니다"며 "참사가 발생하게 된 사회구조적 문제를 인식하고 다시는 반복되지 않도록 하겠다는 공동의 각성과 다짐이 중요하다"고 강조했다.이어 "수원특례시의회의 조례 통과를 계기로 각 지방자치단체가 지역 내 희생자와 피해자들의 실태를 살피고 사각지대에 놓인 이들이 없는지 점검하는 계기가 되기를 바란다"고 밝혔다.수원특례시의회가 11일 본회의에서 조례안을 최종 의결할 경우, 이태원 참사 피해자 지원과 공동체 회복에 지방정부가 직접 나서는 선례가 될 수 있다는 점에서 다른 지방자치단체로의 확산 여부도 주목된다.