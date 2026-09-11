화순군소상공인연합회, 심폐소생술·응급처치 교육 진행

큰사진보기 ▲화순군소상공인연합회원들이 직접 심폐소생술 실습에 임하고 있다. ⓒ 정채하 관련사진보기

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큰사진보기 ▲화순군소상공인연합회 회원들이 배을희 대표의 강연을 듣고 있다. ⓒ 정채하 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널에도 실립니다.

화순군소상공인연합회는 지난 10일 화순군 소상공인을 대상으로 심폐소생술(CPR) 및 응급처치 교육을 진행했다.이날 교육은 소상공인들이 영업 현장이나 일상에서 갑작스러운 심정지 등 응급 상황을 마주했을 때 신속하게 대처할 수 있도록 실질적인 대응 능력을 높이기 위해 마련됐다.강의는 광주전남응급처치교육원 배을희 대표가 맡아 심정지 환자의 의식과 호흡을 확인하는 방법부터 119 신고, 자동심장충격기(AED) 사용법, 올바른 가슴 압박 자세와 방법 등을 설명하고 참석자들과 함께 실습을 진행했다.이날 교육장은 강사의 질문에 참석자들이 적극적으로 답하고 직접 동작을 따라 하는 등 높은 집중도와 참여 열기를 보였다. 특히 이론 설명에 그치지 않고 실제 상황을 가정한 실습이 이어지면서 참석자들이 적극적으로 참여하며 높은 집중도를 보였다.배을희 대표는 특히 쓰러진 환자가 반응을 보이지 않을 경우 무엇보다 신속한 119 신고가 중요하다고 강조했다. 또한 심폐소생술은 단순히 방법을 알고 있는 것과 실제 현장에서 시행하는 것은 다르다며 반복적인 교육과 실습의 중요성을 설명했다.배 대표는 자동심장충격기 활용의 중요성도 강조했다. 참석자들에게 주변 AED 위치를 확인하는 방법과 실제 사용 절차를 안내하고, 응급 상황에서는 주변 사람들과 역할을 나눠 심폐소생술을 이어가는 것이 중요하다고 설명했다.그는 특히 "아무리 잘하더라도 혼자서 심폐소생술을 계속하는 것은 어렵다. 여러 사람이 있을 때는 서로 교대하며 가슴 압박을 이어가는 것이 중요하다"고 설명했다.김경수 화순군소상공인연합회 회장은 "소상공인 매장에서도 고객이 갑자기 쓰러지는 등 응급 상황이 충분히 발생할 수 있다. 점주들이 심폐소생술과 응급처치 방법을 몸에 익혀두면 위급한 순간에 더 신속하게 대처할 수 있을 것이다"라고 했다.김 회장은 이어 "안전 교육은 한 번 받는 것으로 끝나는 것이 아니라 몇 번을 들어도 도움이 되는 교육이다. 반복해서 배우고 실습해 실제 상황에서 활용할 수 있도록 몸에 익혀두는 것이 중요하다"고 했다.