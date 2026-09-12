양반은 왜 대청마루에 호랑이 뼈 걸어 놨을까

박물관 학예연구사이자 20여 년 동안 문화유산을 연구하고 탐방해 온 문화유산 전문 여행 작가입니다. '거룩한 장도, 한국 호랑이를 찾아서'라는 주제를 지속적으로 다룹니다.

큰사진보기 ▲호랑이 뼈호랑이는 버릴 것이 하나도 없다. 특히 호랑이 뼈는 벽사와 위엄의 상징으로 귀한 존재였다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲가회민화박물관민화전문박물관으로 2002년 개관한 한국 호랑이 문화의 산실이다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲가회민화박물관생활 양식이 급변하고 우리의 전통이 점차 퇴색되어 가는 현대 사회에서, 우리 문화유산의 소중함을 일깨우기 위해 선조들의 삶과 지혜가 담겨 있는 민화와 부적을 체계적으로 연구하고 전시하며 전통문화의 주체성과 독자성을 지켜내기 위해 설립되었다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲까치호랑이윤열수 관장은 한국 기층문화인 민화 연구를 통해 한국 호랑이 문화의 뼈와 살을 붙인 한국 호랑이의 어머니다. 풍기는 풍모 또한 한국인들에게 친근한 까치호랑이를 닮았다. ⓒ 국립민속박물관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲호랑이 이빨 도장호랑이의 권위와 벽사의 상징성을 더한 호랑이 이빨 도장으로 이를 찍는 순간 한 사람의 의사와 권위를 증명한다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲호랑이 이빨 도장도장은 자신의 이름과 권위를 새기는 물건으로 호랑이 이빨 도장은 더 귀하고 상징적인 의미를 가지고 있다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲호랑이 발톱 장신구호랑이 발톱 장신구는 나쁜 기운을 찍어 누르고 물리치는 의미를 가지고 있으며 보통 어린이나 여성 몸에 지니는 장신구로 사용되었다. ⓒ 국립민속박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲호랑이 수염과 주립주립에 꽂는 호랑이 수염(호수)은 착용자의 위엄과 신분, 복식의 성격을 나타내 준다. ⓒ 국립민속박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲구례 운조루 호랑이 뼈뼈대 있는 집안 고택의 대문이나 대청마루 등에 호랑이 뼈를 걸어 놓는 풍습이 있었다. ⓒ 국립민속박물관 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

'뼈대 있는 집안', '뼈대 있는 가문'이라는 말이 있다. 이는 단순히 뼈를 말하려는 게 아니다. 사람의 몸을 바로 세우는 것이 뼈라고 한다면 집안을 바로 세우는 것은 오랜 전통과 정신이라는 의미를 내포한다. '뼈대가 있다'라는 표현은 근본이 있고 전통이 있으며 쉽게 흔들리지 않는다는 뜻이다. 살은 없어져도 뼈는 남는다. 겉모습은 변해도 뼈대는 쉽게 변하지 않는다. 건물도 뼈대가 튼튼해야 오래 버티고, 사람도 중심이 바로 서야 흔들리지 않는 법이다.호랑이는 살아 있을 때 두려운 존재였지만 죽어서는 버릴 것이 없는 아주 귀한 존재였다. 특히 호랑이 뼈는 선사시대부터 이미 벽사적인 의미로 사용되었고 실제 생활 속에서는 중요한 동물성 약재로 근골과 관련된 질환 등에 사용됐다. 호랑이 뼈를 원료로 했다고 알려진 각종 고약과 약품 등도 만들어졌다. 그래서 이번 여정은 호랑이 뼈와 한국 호랑이 문화의 정신적 뼈대를 알아보고자 지난 9월 6일, 우리나라 문화 일번지인 서울 종로구 가회동 일원을 탐방했다.이번에 찾아가 본 곳은 한국 호랑이 문화를 말할 때 빼놓기 어려운 민화 전문 박물관인 '가회민화박물관'이다. 사실 이곳을 찾은 건 한국 호랑이 유물도 있겠지만 윤열수 관장님을 만나 뵙기 위해서였다(하지만 방문한 날 윤 관장님의 해외 일정으로 만나지 못했다). 충북 보은 에밀레 박물관과 조자용 선생 묘소로부터 한국 호랑이의 순례가 시작되었다면, 이제 본격적으로 한국 호랑이 문화의 뼈대를 세워야 할 시기가 되었다고 봐서다.한국 호랑이의 아버지는 뭐라고 해도 조자용 선생이다. 잊혔던 한국 호랑이 문화를 다시 발굴해 토대를 세우고 한국 호랑이를 새롭게 알리는 데 일조한 공은 무시할 수 없다. 최근 조자용 탄생 100주년 기념 학술대회도 국립중앙박물관에서 개최되었다.하버드대학원에서 건축 전공을 하던 조자용 선생은 한국 호랑이를 재발견하며 본격 연구를 시작했다. 그의 풍모 또한 산군 호랑이를 닮았다. 윤열수 관장은 1972년 20대부터 조자용 선생의 에밀레박물관에서 한국 호랑이를 접했다. 그는 60여 년간 기층문화인 민화 연구를 통해 한국 호랑이 문화의 뼈와 살을 붙인 '한국 호랑이의 어머니'라고 할 수 있다. 풍기는 풍모 또한 한국인들에게 친근한 까치 호랑이를 닮았다.각종 민화 관련 서적에서 한국 호랑이를 다뤘고 <한국 호랑이>(열화당) 단행본에서부터 최근 편찬한 <한국 호랑이의 모든 것, 민화 호랑이>(가회박물관출판부)'는 국내외 호랑이 유물들을 망라한 한국 호랑이의 바이블이라 칭할만하다.민화, 부적, 무신도, 각종 민속품 등 총 7,500여 점을 수집했고 그중 호랑이 관련 유물도 수백 점에 달한다. 올해 전시도 '굿 럭 폼 케이 타이거 GOOD LUCK form K-Tiger'(2026) 등 각종 특별전을 비롯하여 프랑스, 폴란드, 일본, 중국, 호주 등 여러 나라에서 매해 해외 전시를 개최하는 등 외국과의 활발한 교류를 통해 한국 호랑이의 매력을 알리고 있다. 그뿐만 아니다. 비록 지하에 작은 전시장이지만 까치 호랑이 민화 그리기 체험 등도 활발히 진행하고 있었다.이제 본격적으로 호랑이 뼈 유물을 탐방해 보자. 지하로 내려가 전시장을 들어서자 좌측으로 유리 유물장 안에 호랑이 뼈가 전시되고 있었다. 종류도 각양각색이었다. 먼저 호랑이 이빨을 이용한 도장이다. 이빨은 호랑이가 먹잇감을 제압하는 가장 강력한 무기 가운데 하나다. 도장은 자신의 이름과 권위를 새기는 물건이다. 작은 물건이지만 그것을 찍는 순간 한 사람의 의사와 권위를 증명한다. 여기에 호랑이가 가진 권위와 벽사의 상징성이 더해진다면 그 의미는 더욱 특별해진다.다음은 호랑이 발톱 장신구다. 호랑이의 발톱은 단순히 날카로운 것만이 아니라 사냥감을 붙잡고 제압하는 갈고리형 무기다. 특히 앞발의 힘과 결합할 때 위력이 커진다. 호랑이가 잡귀와 액운을 물리치는 벽사(辟邪)의 동물로 인식되면서 호랑이 발톱을 노리개나 장신구로 만들어 몸에 지니는 풍습이 나타났다. 실제 발톱의 공격성이 상징적으로는 '나쁜 기운을 찍어 누르고 물리치는 힘'으로 전환된 셈이다. 특히 어린이나 여성이 몸에 지니는 장신구에는 아름다움뿐 아니라 액운을 막고 무사하기를 바라는 염원이 함께 담기는 경우가 많았다.호랑이 수염 역시 특별하게 여겨졌다. 호랑이 수염은 일반적인 털과 달리 촉모로 공간과 장애물을 감지한다. 얼굴 가까이에 있는 물체나 풀, 나뭇가지 등에 수염이 닿으면 그 정보를 감지할 수 있기 때문에 어둠 속이나 시야가 제한된 숲에서도 주변 상황을 파악하는 데 도움을 준다. 특히 먹잇감과 아주 가까워진 상황에 유용하다. 이렇게 빳빳한 수염을 모은 호수(虎鬚)를 보통 붉은색 계통으로 꾸민 주립 양옆에 꽂았다. 이는 착용자의 위엄과 신분, 복식의 성격을 나타낸다.호랑이 뼈는 보통 '뼈대 있는 집안' 고택의 대문이나 대청마루 등에 걸어 놓는 풍습이 있었다. 지금은 많이 사라져 좀처럼 볼 수 없지만 흑백사진 속에서나마 그 흔적을 찾아볼 수 있다. 국립민속박물관이 소장하고 있는 흑백사진을 한번 보자. 이곳은 전남 구례 운조루다. 조선 후기 양반가의 생활상을 잘 보여주는 고택으로 대문 홍살에 호랑이 넓적다리로 추정되는 뼈를 걸어 놓고 있는 걸 볼 수 있다.호랑이에게는 버릴 것이 하나도 없었다. 가죽에서 뼈, 이빨, 발톱, 수염에 이르기까지 호랑이의 몸 전체가 하나의 거대한 상징체계였다. 이는 인간과 호랑이가 함께 살았던 시대를 증언하는 생활사의 화석이라 할 수 있다.오늘날 우리는 K-컬처를 앞세워 세계적인 문화 강국으로 성장하고 있다. 하지만 K-컬처가 오래 살아남기 위해서는 유행만으로는 부족하다. 뼈대가 있어야 한다. 그 뼈대는 어디에서 찾을 수 있을까. 그 실마리는 한국문화 속에서 선사시대부터 우리 문화의 가장 기층까지 깊숙이 뿌리를 내린 한국 호랑이에서 찾아야 한다고 생각한다. 이것이 바로 우리 문화의 뼈대 속에 있는 DNA다.그러나 전통을 그대로 복제하는 것이 K-컬처의 미래는 아니다. 옛사람들이 호랑이를 어떻게 바라보았고, 왜 그것을 그리고 몸에 지녔으며, 어떤 이야기를 만들어냈는지를 이해한 뒤 오늘의 감각으로 다시 해석해야 한다.살은 사라졌지만 뼈는 남았다. 호랑이는 사라졌지만 호랑이 문화는 남았다. 그리고 그 오래된 뼈 위에서 새로운 한국문화가 자라나고 있다. 우리에게 필요한 것은 새로운 것을 무작정 만들어내는 일이 아니라, 우리가 이미 가지고 있는 오래된 문화의 뼈대를 다시 발견하는 일인지도 모른다. 뼈대 있는 호랑이. 그 작은 호랑이 뼈 한 조각이 오늘 우리에게 묻는다.당신이 세계에 보여주고 싶은 K-컬처에는 과연 어떤 뼈대가 있는가?