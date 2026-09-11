여수시 공무원, 섬박람회 현장 대거 투입

큰사진보기 ▲섬박람회 행사 현장에 투입된 여수시 공무원이 셔틀버스 탑승장에서 근무를 하고 있는 모습이다. ⓒ 김 수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲여수시공무원이 박람회 현장에 투입되면서 여수시 각 부서의 기존 행정업무에 차질이 발생하고 있다는 내부 목소리가 나온다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 아따매거진에도 실립니다.

2026여수세계섬박람회 교통과 질서유지를 위해 주중 286명, 주말 356명의 대규모 인력이 2교대로 투입되는 것으로 확인됐다. 이 가운데 여수시 직원은 주중 125명·주말 161명이며, 주행사장에도 매일 68명이 별도로 배치됐다. 행사의 원활한 운영을 위한 일이지만, 일각에서는 행정업무 공백과 직원들의 피로 가중에 대한 우려가 나오고 있다.여수시가 마련한 근무인원 배치자료에 따르면 주행사장 인근인 우두리 일원에는 주중 118명, 주말 164명이 투입된다.주중에는 여수시 직원 69명과 통제용역 21명, 자원봉사자 28명이 배치되고, 주말에는 직원 81명과 통제용역 55명, 자원봉사자 28명이 근무한다.시내권 외곽 임시주차장과 셔틀버스 승하차장에는 주중 100명, 주말 124명이 배치된다. 주중에는 직원 56명과 자원봉사자 44명, 주말에는 직원 80명과 자원봉사자 44명이 투입된다.이와 별도로 주행사장에는 주중과 주말 모두 68명이 배치된다. 이를 모두 합하면 2교대 기준 전체 현장근무 인원은 주중 286명, 주말 356명에 달한다.직원들은 주요 교차로에서 차량의 주행사장 진입을 유도하고, 외곽 임시주차장과 셔틀버스 승하차장에서는 차량 안내와 관람객 승하차 지원, 질서유지, 혼잡관리 등의 업무를 맡고 있다.문제는 대규모 공무원이 박람회 현장에 투입되면서 여수시 각 부서의 기존 행정업무에 차질이 발생하고 있다는 내부 목소리가 나온다는 것이다.현장지원에 참여한 한 여수시 공무원은 "박람회 근무조가 20일까지 편성돼 있으며, 직원 한 명이 15일 동안 적게는 두 차례, 많게는 네 차례까지 현장근무를 한다"고 밝혔다.이어 "평일 낮 근무자는 사무실 근무 대신 박람회 현장에 배치되고 있다"며 "평일 오후 6시부터 10시까지 근무하면 오후 7시부터 3시간의 시간외근무수당이 지급된다"고 말했다. 또 "주말 오전 9시부터 오후 6시까지 근무한 직원에게는 하루의 대체휴무, 주말 오후 6시부터 10시까지 근무하면 4시간의 시간외근무수당이 지급된다"고 전했다.하지만 현장근무나 대체휴무가 주어져도 직원이 맡은 기존 업무까지 없어지는 것은 아니다. 현장에 나간 직원의 업무를 같은 부서 직원들이 나눠 맡거나, 당사자가 복귀한 뒤 밀린 업무를 추가로 처리해야 한다.현장 인력 배치가 실제 관람객 수와 셔틀버스 이용 수요에 비해 과도하다는 지적도 제기됐다. 일부 셔틀버스 승하차장에서는 이용객보다 근무 인력이 더 많은 상황이 발생한 것으로 전해졌다. 이에 따라 여수시는 이용객이 적은 곳의 인원을 줄이고 수요가 많은 곳에 재배치하는 방식으로 현장 인력을 조정할 계획이다.여수시 섬박람회 대책과 관계자는 "교통 분야에 하루 약 130~140명의 공무원이 2교대로 투입되고 있다"며 "처음에는 여러 위치에 인력을 배치했지만 통합할 수 있는 구간은 통합해 운영할 계획"이라고 밝혔다. 이어 "현장 여건을 살펴 투입 인원을 점차 축소할 수 있도록 배치계획을 조정하고 있다"고 설명했다.여수시는 외부 교통 분야를 직접 관리해야 하는 데다 별도의 인력을 채용할 경우 추가 예산이 발생한다는 점을 공무원 투입 이유로 들었다.대책과 관계자는 "직원들의 도움이 없으면 사실상 운영이 어려운 부분이 있다"며 "시 직원들이 여수의 교통 여건과 관광지를 가장 잘 알고 있어 셔틀버스 안내뿐 아니라 관광지 문의에도 대응할 수 있다"고 말했다.하지만 예산 절감을 위해 공무원을 투입했다면 별도 운영인력 채용 비용과 공무원 시간외근무수당, 대체휴무에 따른 행정 공백을 함께 비교해야 한다는 의견이다.교통통제나 긴급상황 대응에는 공무원의 판단과 권한이 필요할 수 있지만, 셔틀버스 승하차 안내와 관광지 문의, 단순 질서유지 업무까지 대규모 공무원을 배치해야 하는지는 재검토가 필요하다.여수시는 현재 배치 규모가 실제 관람객과 셔틀버스 이용 실적에 비춰 적정한지 점검하고, 수요가 적은 근무지의 인력을 조정할 필요가 있다.박람회의 원활한 운영을 이유로 대규모 공무원을 현장에 투입하고, 이로 인해 발생한 행정 공백을 동료 직원의 업무 분담과 야근으로 메우는 방식이 적절했는지도 따져봐야 한다.섬박람회의 성공을 위해 원활한 현장 운영과 행정 지원은 반드시 필요하다. 다만 그 과정에서 시민이 받아야 할 행정서비스와 공무원의 본연 업무까지 흔들려서는 안 된다는 지적이다.