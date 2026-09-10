한동훈 기자회견장에서 국무총리실 과장이 질문?

큰사진보기 ▲10일 한동훈 무소속 의원이 자신의 페이스북에 올린 내용 갈무리 ⓒ 페이스북 관련사진보기

큰사진보기 ▲한동훈 의원이 기자회견 도중 손으로 그만하라는 제스쳐를 취하고 있다. ⓒ SBS 관련사진보기

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한동훈 무소속 의원이 기자회견 중 스스로를 '일반인'이라고 소개하며 질문을 던진 참석자가 국무총리실 소속 기획총괄과장이었다고 주장하고 나섰다.10일 한 의원은 자신의 페이스북에 "오늘 국회에서 기자들 상대로 기자회견을 했는데 어떤 사람이 한성숙 총리를 옹호하고 저를 공격하는 공격적인 질문을 했다"고 밝혔다.한 의원은 "제가 평소 기자 소속은 안 묻지만 질의 내용과 공격성이 이상해서 어디 소속 기자인지 물었다"면서 "그러자 그 사람은 일반인이라고 답하고 계속 질의를 했다. 우연히 확인한 결과 그 사람은 국무총리실 소속 이○○ 기획총괄과장이었다"라고 주장했다. 이어 "기자인 척하다가 일반인이라고 거짓말한 것"이라며 "정말 황당하고 기괴한 일이다. 책임을 묻겠다"고 덧붙였다.한 의원은 해당 게시글에서 한 남성이 휴대전화를 들고 있는 사진을 첨부했다. 사진 속 휴대전화 화면에는 '총리님+주요간부방'이라는 이름의 텔레그램 단체 채팅방에서 해당 남성이 한 의원의 페이스북 게시글을 올리면서 "위의 총리님 답변. 한동훈 의원 SNS 참고. "질의답변 작성해서 정무, 공보실 공유하겠습니다"라는 채팅을 보낸 것이 포착되었다.한 의원이 국무총리실 기획총괄과장이라고 주장한 인물은 어떤 질문을 던졌을까. 이날 국회 본청 로텐더홀에서 열린 기자회견에서 해당 남성은 "오늘 페이스북에 총리께 수사 지휘를 한다고 올리셨는데 무슨 취지로 수사 지휘라고 올리셨나"라고 질문했다.해당 남성이 언급한 페이스북 게시글은 지난 9일 올린 것으로 "한성숙 총리. 룸싸롱 여동생 브로커 편드는 게 총리가 할 일인가. 언제부터 총리가 대놓고 수사 지휘를 합니까. 모르면 좀 물어보고 하세요"라는 내용이었다. 이는 한 의원이 총리실 과장이라고 지목한 인물이 텔레그램 단체 채팅방에 올린 한 의원의 페이스북 게시글이기도 하다.이에 한 의원은 "어제 이해식 의원의 질문에 대해서 (한정숙 총리가) '이런 경우에 있어서 관계 기관의 엄정한 조사 확인을 지시하겠다'라고 그랬다"라고 답하면서 "어디 기자시죠"라며 질문자의 신분을 물었다.해당 남성이 "일반인이다"라고 답하자 한 의원은 "일반인이세요? 기자회견이니깐 여기까지 받아들이겠다"며 "국무총리에겐 수사 지휘할 권한이 없다. 그리고 수사가 진행 중인 상황에서 그걸 감찰이란 명목으로 엄정하게 확인해 보라는 것은 어불성설"이라고 비판했다.이후 해당 남성이 다시 질문을 건네자 한 의원은 그만하라는 제스쳐를 취하며 "자자, 됐습니다. 어느 언론사시죠"라고 물었다. 해당 남성이 재차 "일반인"이라고 대답하자 한 의원은 "지금 기자회견이다. 재밌는 분이시네요"라고 말했다.한편, 한 의원이 '수사 지휘'라고 지적한 한 총리 발언의 맥락은 다음과 같다. 9일 국회 본회의 정치 분야 대정부질문에서 이해식 더불어민주당 의원이 한 의원이 김승원 법무부 장관 후보자의 '신약 로비 의혹' 관련 수사 자료를 공개한 것을 두고 "공무상비밀누설죄와 피의사실공표죄에 해당된다"라고 하자 한 총리는 "만약에 비공개 수사 자료가 적법한 절차를 거치지 않고 외부로 유출되었고 활용됐다면 매우 엄중한 사안"이라고 답했다.그러면서 한 총리는 "이 부분에 대해선 관계 기관이 유출 경위와 위법 여부, 사실관계를 면밀히 확인하도록 지시하겠다"라고도 했다. 한 의원은 한 총리의 해당 발언이 수사 지휘에 해당한다고 주장하고 있다.