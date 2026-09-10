정동영 "북·미회담 뒤엔 피스메이커로 태세 전환"

큰사진보기 ▲정동영 통일부 장관이 10일 국회 본회의장에서 열린 외교·통일·안보 분야 대정부질문에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 박선원 의원이 10일 국회에서 열린 제439차 정기회 본회의에서 외교ㆍ통일ㆍ안보 분야 대정부 질문을 하고 있다. 2026.9.10 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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정동영 통일부장관은 10일 북한과 미국의 정상회담이 이뤄진 이후엔 한국이 페이스메이커가 아닌 피스메이커로 적극적인 역할에 나서야 한다고 말했다. 북한과의 대화를 원하는 도널드 트럼프 미국 대통령에게 '대북제재 철회'를 설득하라는 제안도 나왔다.박선원 더불어민주당 의원은 이날 오후 국회 대정부질문에서 정 장관에게 '우리가 페이스메이커 역할을 제대로 하고 있다고 생각하느냐'고 물었다. 정 장관은 "이재명 대통령께서 정상회담을 통해서 열심히 페이스메이커 역할을 하고 있다고 생각한다"며 "그런데 문제는 북·미 정상회담이 이루어질 때까지가 페이스메이커이지, 그 이후에는 태세를 전환해야 한다고 생각한다"고 답했다.정 장관은 이어 "페이스메이커는 우리에게 어울리지 않는다. 우리는 피스메이커가 돼야 한다"며 "당사자로서 북·미 회담이 이루어질 때까지는 페이스메이커가 필요하지만 그 이후에는 바꿔야 한다"고 말했다.박 의원은 '북한이 적대적 두 국가론까지 내세우고 있지만 포기하지 않고 피스메이커, 운전자 그리고 상황을 주도하는 당사자의 역할이 필요한데 무엇을 통해 할 수 있는가. 어떤 구상을 갖고 있느냐"고 물었다.정 장관은 "지금 우리에게 평화는 물과 공기와 같다. 물이 불안하고 공기가 불안하면 우리 국민이 가만히 있겠는가. 평화가 불안정한 평화"라면서 "이걸 바꿔내는 걸 이재명 정부가 아니라 어떤 정부가 해낼 수 있겠습니까. 저는 역사적인 소명이 이재명 정부에 주어져있다고 생각한다"고 답했다.정 장관은 이어 "어떤 구상이 있냐고 말씀하셨는데, 그와 관련해서 정부 내에서 심도 깊게 이른바 '평화체재 바구니'를 만드는 그런 전략 구상을 만들 필요가 있다고 생각한다"고 말했다.조현 외교부장관을 단상으로 부른 박 의원은 정 장관의 '북·미 회담 이후 피스메이커' 발언에 조 장관도 동의하느냐고 물었다. 조 장관은 동의를 표하면서 "미국과 긴밀하게 협조해서 미국이 지금 북·미 정상회담을 추진하려고 하는 그런 방향으로 또 나아가도록 하고, 거기에 필요한 우리의 아이디어와 정보를 제공하고 함께 노력하는 일"을 한국이 선제적으로 해야 할 일로 꼽았다.박 의원은 "우리가 지금 바로 할 수 있는 선제적 조치는 대북 제재의 철회라고 본다"면서 "(한국의) 독자 대북 제재에 대해서 말씀드리고 있다. 윤석열 정권 이전에 7건이었는데, 윤석열 정권 3년 동안 24건. 이것을 해결하지 않고 과연 선제적으로 우리가 피스메이커 역할을 하고 있다고 할 수 있겠느냐"고 물었다.조 장관은 "북한의 ICBM이라든지 핵실험이라든지 그때그때 그 원인이 있었다고 생각한다. 그리고 일부는 미국을 포함한 우리 우방국과 함께 취한 조치들도 있고 유엔 안보리에서 취한 조치도 있다"면서 "그래서 이것은 계속 국제적 협조 하에서 조치를 해제해 나가야 될 것으로 보인다"고 답했다.박 의원은 "장관님, 트럼프 (미국) 대통령과 바로 이 문제부터 협상하시라"면서 "우리가 먼저 나서야 한다. 독자적 대북제재 철회 없이 무슨 대화가 가능하겠느냐"고 주문했다.