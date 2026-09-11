"카메라 잡던 손이 부들부들"... '경주기행' 복수 장면 전말

영화의 모든 장면은 협업의 결과물입니다. 인상적이었던 장면이 어떻게 만들어졌는지 감독의 얘기를 듣고, 그 장면 뒤 숨은 주인공을 만나봅니다.

큰사진보기 ▲영화 <경주기행> 촬영 당시 모습. ⓒ 이형빈 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲영화 <경주기행>의 이형빈 촬영감독. ⓒ 이선필 관련사진보기

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"굉장히 어수선한 환경이었다. 배우들에게도 온전히 연기에 집중할 수 있는 여건이 아니었다. 저도 과연 무사히 마칠 수 있을지 의심이 들기도 했는데 막상 촬영에 들어가자 목표로 했던 배우들의 감정이 담기고 있다는 확신이 들었다. 사실 우리 영화가 로드무비에 가까웠고 세트가 하나도 없었다. 세트 없는 영화 촬영은 제게도 처음이었다. 그만큼 어디에 기대거나 물러날 수 있는 여건이 아니었다.

그 장면은 동이 트기 전의 흐린 날씨에서 찍어야 했는데, 막상 현장은 너무 맑았다. 나름 가림막도 준비했지만, 태양을 다 가릴 수 없었다. 결국 조심스럽게 의견을 냈다. 해가 넘어가는 때까지 기다려보자고. 배우들도 새벽에 맞춰 감정을 준비하셨을 텐데 양해를 구했다. 그때 마음이 되게 힘들었다. 하지만 촬영 책임자로서 날씨의 일관성을 포기하고 싶진 않았다. 그 장면을 관객들이 인상 깊게 받아들이시는 것 같아 감사하고 다행이라는 생각이다."

큰사진보기 ▲영화 '경주기행'의 한 장면 ⓒ 롯데엔터테인먼트 관련사진보기

큰사진보기 ▲영화 <경주기행>의 콘티 일부분. ⓒ 롯데엔터테인먼트 관련사진보기

"이정은 선배의 재치와 기지가 발휘된 장면이다. 일종의 애드리브였다. 이런 과정에서 영화의 긴장감과 재치가 증폭된 것 같다. 백상현이 결국 창고에서 탈출할 때 카메라 움직임을 보면 오른쪽에서 왼쪽으로 따라간다. 창고 안에서는 반대로 왼쪽에서 오른쪽으로 움직이도록 설계했다. 이게 배우의 움직임과 카메라의 포착 타이밍이 맞았어야 했는데, 나중엔 카메라를 잡던 손이 부들부들 떨릴 정도로 에너지를 소진했던 장면이었다(웃음)."

"본래 감독님이 원했던 동네는 창신동인 것으로 안다. 근데 섭외가 어려웠고, 거의 막바지에 한남동으로 결정됐다. 우리끼리 상의했을 때 영화에 플래시백(과거 회상)이 몇 번 나오는데 장면전환에서 특별한 영화적 기술은 쓰지 말자는 합의가 있었다. 과거의 정서는 남겨둔 채 현실 장면으로 돌아오기 위함이었다.

그러기 위해 두 가지 안을 제시했다. 하나는 경주가 타던 자전거가 골목에 남겨져 있고, 그걸 집중해서 찍는 것과 다른 하나는 그 동네의 공기와 공간을 위에서 아래로 천천히 훑어 내려오는 것이었다. 감독님이 2안을 택해서 한남동 골목의 모습이 담기게 됐다."

큰사진보기 ▲영화 <경주기행>의 이형빈 촬영감독. ⓒ 이선필 관련사진보기

"박영주 감독님도 그랬지만 김미조 감독이 굉장히 영리하면서도 따뜻하다. 물론 제가 더 현장 경력이 있지만, 어느 순간엔 이 현장을 잘 이끌고 있다는 느낌을 받았다. 아마 감독님은 이 말을 듣기 싫어할 텐데, 제 고모처럼 똑똑하게 얘기할 때가 있었다(웃음)."

"사실 OTT 중심으로 환경이 바뀌고 시장의 변화가 큰 상황에서 묘한 박탈감도 들긴 한다. 드라마 쪽에서도 제안이 종종 왔지만 그동안은 영화 작업을 우선해 거절해왔다. 이제는 좋은 기회가 온다면 드라마도 해보고 싶다. 다양한 작업들로 좋은 창작자들과 꾸준히 만나고 싶다."

20여 년 전, 군 복무를 마친 후 이형빈 촬영감독은 무작정 한국독립영화협회를 찾아갔다. 영화계와 그 어떤 접점도 없던 평범한 호텔경영학과 학부생이었지만, 어떻게든 영화 현장을 경험하고 싶다는 마음 때문이었다. "정말 무지렁이 같던 시절"이었다고 고백했다.그렇게 독립영화로 현장 경험을 쌓기 시작한 그는 어느덧 상업영화, 특히 코미디 장르를 두루 경험한 베테랑이 됐다. <목숨 건 연애>(2016), <부라더>(2017) <시민덕희>(2024) 등이 그의 시선을 거친 작품이다. 지난 2일 서울 안국동의 한 카페에서 만난 그는 최근 참여한 영화 <경주기행>을 두고 "지금껏 경험한 작품 중 가장 인상 깊은 이야기였다"고 망설임 없이 말했다.영화는 범죄 피해자가 된 막내 경주의 억울함을 풀기 위해 사적 복수에 나선 세 자매와 엄마 옥실(이정은)의 좌충우돌 여행기다. 코미디와 스릴러 요소가 가미된 복합 장르물이라 할 수 있다. 장편 <갈매기>로 독립영화계에서 주목 받은 김미조 감독의 상업영화 데뷔작이기도 하다. "여러 장르가 잘 섞여 있는 게 신선했고, 촬영감독으로서 장면별로 새로운 도전을 할 수 있을 것 같았다"며 영화의 첫인상부터 전했다.다만 이 촬영감독은 "옥실 가족의 여정을 충실히 따라가는 게 중요했지, 코미디나 스릴러의 장르적 성격을 부각하려는 논의는 의외로 많지 않았다"고 강조했다. 장르성이 아닌 이야기 자체가 지닌 매력을 잘 담아내는 게 우선 과제였다는 뜻이다. "벌레 한 마리도 제대로 잡지 못하는 인물들이 처한 아이러니한 상황, 장주(공효진), 영주(박소담), 동주(이연)의 관계성을 표현하는 게 중요했다"고 설명을 더했다.그렇게 탄생한 영화는 8월 26일 개봉해 9월 10일 기준 누적관객 30만 명을 넘어섰다. 김미조 감독이 여러 장르를 노련하게 엮었다는 평가가 나오는 가운데, 공효진·박소담·이연 등 출연 배우들의 팬덤을 중심으로 관람을 독려하는 움직임도 이어지고 있다. 다른 작품과 일정이 겹쳐 한 차례 고사했던 공효진은 "김미조 감독님을 만나고 좋은 영화가 될 것임을 확신했다"며 다시 제안이 왔을 때 참여하게 된 사연을 여러 인터뷰에서 전하기도 했다.관객 반응도 대체로 호평이다. 영화 후반부에서 옥실이 세 자매를 뒤로 한 채 홀로 가해자 백상현(변요한)을 업은 채 가파른 산비탈을 올라가는 장면을 언급하는 평이 많았다. "복수에 대한 집념을 보여주는 명장면"이라는 글, 배우 이정은과 변요한의 육탄 연기가 영화의 분위기를 한층 깊게 만들었다는 글도 눈에 띈다.촬영 장소를 구하기 어려워 이 장면은 배우들이 오르는 비탈만 실제 현장에서 찍고, 주변 풍광은 상당 부분 CG로 구현했다. 김미조 감독은 "경주 오봉산 주사암, 형산강이 내려다보이는 산비탈 등 담고 싶은 풍광은 많았지만, 문화재 천지인 지역 특성상 촬영 허가를 받긴 어려웠다"고 지난 인터뷰에서 말한 바 있다. 이 촬영감독은 특히 이 장면을 찍을 때 고민이 많았다고 털어놨다. "최선이 아닌 차선을 택할 수밖에 없었던 순간이었다"고 설명했다.<경주기행> 현장에서 이 촬영감독이 기존 계획과 다른 의견을 낸 것은 그때가 유일했다고 한다. 그 외 대부분 장면은 사전 기획 단계에서 면밀하게 논의한 콘티를 바탕으로 이뤄졌다. 그는 "정직하게 찍자는 방향을 잡았고, 너무 극단적인 클로즈업은 쓰지 말자고 감독님과 이미 합의했다"며 "혹시나 감정을 강요하는 것처럼 느껴지는 걸 경계했다"고 말했다.이 촬영감독은 다른 영화에 비해서도 <경주기행>의 사전 기획 단계가 치밀했다고 귀띔했다. 그는 "장면 하나하나 다 얘기하며 왜 그런 장면이 구성됐고, 목표는 무엇인지 김 감독님이 설명해주셨다"며 "저는 저대로 촬영자의 입장에서 생각을 설명했다. 논의하는 그 시간이 즐거웠다"고 말했다.극중 백상현을 납치한 뒤 옮기는 과정도 치열한 토론의 결과였다. 이 촬영감독은 영화 중반, 펜션 창고에 갇혀있던 백상현이 포박을 풀고 날뛰는 장면을 백미로 꼽았다.창고 안에서 몸부림치는 상현을 전직 프로레슬러 동주가 제압하려 하지만 역부족이었다. 이윽고 옥실은 물론이고 둘째 영주, 첫째 장주까지 합세한다. 동주가 예초기를 든 채 상현을 위협하는 순간 옥실이 소리치는 대목에선 웃음이 터질 법하다.영화 초중반 옥실 가족의 과거 장면에 등장하는 집과 동네 전경도 이 촬영감독의 섬세함이 빚어낸 결과였다. 이젠 출입이 막힌 채 철거돼 볼 수 없는 한남동 재개발 지역의 풍광이 담겨 있는 것. 이 촬영감독은 "이 동네의 마지막 모습을 담는 것인지도 모른다고 우리끼리 얘기했던 기억이 있다"며 말을 이었다.<경주기행>의 김미조 감독도 그렇지만 이 촬영감독이 참여한 <시민덕희> 또한 박영주 감독의 상업영화 데뷔작이었다. 신인 감독과 유독 호흡을 맞춰온 것에 그는 "우연이고 인연이 닿은 감독님과 만난 결과가 그런 것"이라며 "큰 상업영화도 좋지만, 신인의 시선과 마음이 담긴 작품을 꾸준히 할 수 있어도 좋은 것 같다. 제겐 소중한 자산이 된다"고 답했다.단편 <빗방울 전주곡>(2003) 이후 한 번도 영화일을 쉰 적 없었던 이 촬영감독은 "여전히 영화를 사랑하고, 극장에서 오래 보고 싶은 마음"이라며 "해온대로 촬영자로서 좋은 작품에 꾸준히 참여하는 게 제 목표"라고 말했다. 호텔경영학과 학부생 시절 다시 선택의 순간으로 돌아간다고 해도 "영화 현장을 찾아갔을 것"이라 답했다.