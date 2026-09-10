"훈식, 원식, 청래, MS..." 메모 속 드러난 김민석의 고민

큰사진보기 ▲더불어민주당 김민석 대표가 10일 서울 종로구 창신동 적환장에서 환경미화원 작업환경 및 안전, 생활폐기물 수집 및 운반 업무 현황에 대한 보고를 받고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲9일 오후 국회 본회의장에서 포착된 더불어민주당 김민석 대표의 수첩. 김 대표의 수첩에는 서울시장 후보로 5명의 성을 뺀 이름 또는 이니셜이 적혀 있다. 이 가운데 '청래'를 제외한 나머지는 흐릿하게 포착돼 식별이 어렵다. 수첩 오른편에는 국민의힘 이진숙 의원과 무소속 한동훈 의원의 이름 옆에 'OUT'이라고 적혀 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

김민석 더불어민주당 대표 수첩에 적힌 차기 서울시장 후보군 명단을 둘러싼 정치권의 궁금증은 세 가지로 요약할 수 있다. 왜, 누구를, 어떤 의미로 적었는지다.누구를 적었는지는 메모 주인공이 이름을 스스로 밝히면서 의문이 해소됐다. 강훈식 대통령비서실장, 우원식 전 국회의장, 정청래 전 당대표, 김현종 전 청와대 국가안보실 2차장, 김경민 서울대 환경대학원 교수, 김진애 국가건축정책위원장이다. 본인의 이름도 이니셜(MS)로 적었다.그렇다면 왜 지금 시점에서 차기 서울시장에 나설 주자를 수첩에 남겼을까. 김 대표는 2027년 서울시장 보궐선거가 열릴 가능성을 99.99%로 보고 있다. 정치자금법 위반 혐의를 받는 오세훈 서울시장의 공직 상실형이 확정될 경우를 일찌감치 대비해야 한다는 판단이다.10일 민주당 유튜브 프로그램인 '민티07'에 출연한 김 대표는 이러한 배경을 설명하며 "(당대표는) 총선에 대한 책임도 있고 서울 등 보궐선거에 대한 책임을 지고 있어 준비하는 건 당연하다"라고 말했다.앞서 김 대표는 전당대회 기간에 '당대표 취임 즉시 서울시장과 강릉 국회의원 재보궐 선거 준비에 착수하겠다'라고 약속한 바 있다. 해당 선거 후 자신의 재신임 절차를 거치겠다고 내건 만큼, 미리 대비하는 차원에서 선수를 물색하는 과정이었다는 것이다.주식·부동산 시장 불안으로 이재명 대통령 국정 지지율이 하락하는 등 민주당에 쉽지 않은 정치 환경 역시 서둘러 대응에 나서게 된 배경이라는 후문이다. 최근엔 서울시민들에게 어떤 사람이 필요한지 지금부터 고민해야 한다면서 주변 의견을 듣고 다니는 것으로 알려졌다.김 대표는 6·3 지방선거 서울시장 후보 경선에 뛰어들었던 정원오 전 성동구청장, 박주민·전현희·서영교 의원, 박홍근 기획예산처 장관 외에 새로운 선수 6명을 적었다. "이런저런 분들이 저한테 얘기한 거다" "어떤 이미지와 강점을 가진 분이 최적의 후보인가, 필승카드인가 생각하며 적었다"라는 설명이다.그의 말대로라면 김 대표 수첩에 담긴 인사들은 두 그룹으로 나눌 수 있다. 하나는 대중성이 강점인 후보군이다. 강훈식 실장은 이 대통령 최측근에서 활동해 인지도가 높은 편으로, 지난해에도 서울시장 차출설이 나오기도 했다. 우원식 전 의장은 민주당 차기 대선주자로 거론될 정도로 중량감 있다. 정청래 전 대표 역시 약 1년간 당을 운영한 데다 8·17 전당대회에서 존재감을 드러내며 정치적 체급을 높였다.지난 지방선거 때 낙선한 정원오 전 구청장이 인지도 측면에서 아쉬웠다는 평가를 받았기 때문에 이번엔 시민들이 쉽게 알 만한 인물을 고려한 것으로 보인다. 한 재선 의원은 "지금 거론되는 후보군 중에 정 전 대표가 대중성은 제일 있는 것 아닌가"라며 "강 실장과 우 전 의장 두 분도 인지도와 중량감이 있다는 점에서 언급되는 듯하다"라고 말했다.나머지는 전문성이 돋보이는 후보군이다. 김현종 전 차장은 한미 FTA 협상을 주도한 대표적 국제통상 전문가다. 김 대표는 2022년 서울시장 선거를 앞두고 김 전 차장 등을 추천하며 "김대중·노무현·문재인·이재명과 함께하고 소신과 실력을 갖춘 실용형 글로벌 검투사"로 평했다.김경민 교수는 책 <부동산 트렌드> 시리즈 등을 집필한 부동산 정책 전문가로, 정원오 민주당 서울시장 후보 캠프에도 참여했다. 한 당내 인사는 "3~4년 전 김 대표가 자문을 구하기 위해 김 교수에 대해 알아본 적 있다"라며 "서울에 대한 구상이나 역사성 등을 잘 알고 있는 사람"이라고 전했다.김진애 위원장 역시 도시 전문가라는 이력을 고려해 언급됐을 가능성이 크다. 세 명 모두 재건축·재개발과 부동산 공급 정책 등 경제 이슈에 민감한 서울 유권자 지형을 공략할 후보라는 공통점이 있는 셈.김 대표는 경제 전문가인 조순 전 한국은행 총재가 낮은 인지도에도 불구하고 1995년 서울시장 선거에서 승리한 사례처럼, 외부 인사가 또 한 번의 성공 신화를 이루길 기대할 수도 있다. 그는 4년 전 민주당이 서울시장 인물난을 겪고 있을 때 "최후 호출용 당내 후보군을 대비시키되, 신상품 발굴에 총력을 기울일 시간"이라면서 '조순 드라마'를 강조하기도 했다.한편, 수첩에 적힌 인사들을 포함해 당내 일각에서는 오세훈 시장 2심 판결 전 서울시장 후보군이 거론되는 상황을 경계하는 모습이다.우원식 전 의장은 이날(10일) <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "국민들의 민심을 잘 살피고 민주당이 국민들에게 신뢰를 더 얻을 수 있는 일이 무엇일까를 먼저 고민해야 할 때"라고 말했다.김진애 위원장은 "모든 선거는 잘 모른다. 0.1%의 가능성으로 (서울시장 보궐선거가) 안 열릴 수도 있다"라고 내다봤다. 그러면서 "서울시민들의 구성 자체가 상당히 보수적인 쪽으로 많이 가 있다. 지금 나온 부동산 세제 개편 등에 대해 반응이 긍정적이지 않기 때문에 보궐선거가 열릴 경우 민주당에 쉽지 않을 것"이라고 전망했다.한 수도권 의원 또한 "선거가 열릴지 안 열릴지 결정되지 않은 상황에서 후보자가 먼저 나오는 건 좋지 않다"라고 우려했다.