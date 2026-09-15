3만8천원 김밥이 불티나게 팔리는 곳... 한국말 조심하세요

미국의 역사를 온몸에 품고 있는 뉴욕. 누군가 살아냈고, 누군가 살아가는 빌딩 숲 사이사이의 이야기를 하나씩 담아 보려 합니다.

큰사진보기 ▲US 오픈 테니스 대회가 열리고 있는 뉴욕 빌리 진 국립 테니스 센터본격적인 대회가 열리기 전 '팬 위크(Fan Week)' 한 주 동안 수많은 테니스 팬이 빌리진 테니스 센터를 방문해 이벤트와 경기를 즐기고 있다. ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲푸드 코트에 걸린 한글 표지판US 오픈 테니스 경기가 열리고 있는 빌리진 국립 테니스 센터 푸드 코트에 한글로 '닭'이라고 적힌 표지판이 걸렸다. ⓒ 장소영 관련사진보기

"저건 닥! 닥이라고 읽어요. 치킨이란 뜻이에요! 진짜예요. 내가 알아요!"

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" '닥(닭)' 맞아. 읽기 어려운 단어 중의 하나인데 정말 잘 읽네. 한글(자음)이 여러 개 붙어 있어서 읽기 어려운 단어거든!"

큰사진보기 ▲KIMBOPUS 오픈 대회장 내 푸드 코트의 김밥 스토어 'KIMBOP'에서 사람들이 주문하는 모습. ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국 유산의 밤 (KOREA Heritage Night)뉴욕의 메이저리그 야구팀 뉴욕 메츠가 8월 15일 광복절에 '한국 유산의 밤' 행사를 열었다. 메츠팬들에게 한국 문화가 한 걸음 더 다가선 시간이었다. ⓒ MLB닷컴 캡처 관련사진보기

큰사진보기 ▲벚꽃 동산 포스터9월 16일부터 26일까지 파크에비뉴아모리에서 한국의 전도연, 박해수 배우 주연의 <벚꽃 동산> 연극이 공연된다. 영어 자막도 제공된다. ⓒ 장소영 관련사진보기