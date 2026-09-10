'서울대 10개 만들기' 경북대 탈락에 대구민주당 "지역 목소리 적극 전달"

큰사진보기 ▲더불어민주당 대구시당. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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'서울대 10개 만들기' 1차 선정에서 경북대학교가 탈락한 것과 관련 지역사회의 우려가 커지는 가운데 김민석 더불어민주당 대표가 추가 선정 확대를 시사하자 민주당 대구시당이 경북대 선정에 적극적으로 최선을 다하겠다고 밝혔다.민주당 대구시당은 10일 논평을 통해 "정부의 '5극 3특' 지역주도성장 전략이 제대로 성과를 내기 위해서는 지역 간 교육·연구 격차가 더욱 커지는 일은 없어야 한다"며 "균형 있는 발전을 위해 경북대학교가 후속 지원 대상에 포함될 수 있도록 정부와 당에 적극 건의하고 최선을 다해 뛰겠다"고 약속했다.앞서 교육부는 지난 1일 '서울대 10개 만들기' 패키지 지원 대학으로 부산대와 전남대, 충남대 등 3개 대학을 선정했다. 정부는 이들 대학에 올해부터 2030년까지 매년 700억 원을 지원한다.선정되지 않은 나머지 6개 대학에 대해서는 전년보다 300~400억 원을 더 지원한다지만 선정 대학과 비교해 대학 간 교육·연구 역량의 차이가 크게 벌어지고 학문의 불균형을 낳을 수 있다는 우려가 나온다.특히 정부 평가인 글로컬대학 사업 평가에서 경북대학교는 부산대와 함께 B등급을 받았지만 C등급과 D등급을 받은 전남대학교, 충남대학교가 포함되고 경북대가 탈락한 것은 납득할 수 없다는 반발이 나왔다.정치권에서도 이러한 지역의 위기감에 공감하며 신속한 보완 조치를 요구하고 나서자 지난 9일 전주에서 열린 민주당 최고위원회의에서 김민석 대표가 "필요하다면 '서울대 10개 만들기'의 조기 후속 선정과 대상 확대를 정부에 강력히 요청하겠다"고 밝혔다.이에 대해 대구시당은 "지역주도성장은 어느 한 지역도 뒤처지지 않도록 함께 성장할 수 있는 기반을 만드는 데서 시작해야 한다"며 "대구경북 시도민이 정부 정책에서 소외됐다는 박탈감을 느끼지 않도록 지역의 목소리를 정부와 당에 적극 전달하겠다"고 말했다.그러면서 "지역이 균형성장의 과정에서 뒤처지지 않도록 책임 있는 역할을 다하겠다"고 강조했다.