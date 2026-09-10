대전 중구청-시민사회, 에너지 전환 첫걸음 내딛다

큰사진보기 ▲협약식이 진행되는 모습 ⓒ 중구청 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲협약을 진행하는 모습 ⓒ 중구청 관련사진보기

대전 중구와 대전환경운동연합이 속한 대전에너지전환네트워크가 지역의 탄소중립 실현과 재생에너지 확대를 위해 손을 맞잡았다. 중구청과 대전에너지전환네트워크는 지난 9월 7일 오후 2시 30분 중구청 구민사랑방에서 탄소중립 실현과 에너지 전환 생태계 조성을 위한 업무협약을 체결했다. 이번 협약은 지역에서 재생에너지를 확대하고 에너지 전환을 구체적인 정책과 사업으로 만들어가기 위한 민관 협력의 첫걸음이라는 점에서 의미가 있다.그동안 대전에너지전환네트워크는 재생에너지 확대를 위해 지난해부터 중구청 관계자들과 만나 공공부지와 주차장 등을 활용한 태양광 발전사업에 대한 협력을 요청해 왔다. 논의가 이어지던 가운데 민선 9기 출범을 계기로 협력이 본격화되면서 이번 업무협약으로 이어졌다.협약의 핵심은 공공의 자원과 시민사회의 역량을 결합해 지역 안에서 재생에너지를 생산하고, 그 이익을 다시 지역사회로 돌려주는 구조를 만들어가는 데 있다. 중구는 지자체가 소유한 공공주차장과 유휴부지 등을 재생에너지 생산 공간으로 활용할 수 있도록 관련 사업을 추진하고, 대전에너지전환네트워크는 태양광 발전시설 설치에 필요한 시민 참여와 기금 마련, 사업 홍보 및 주민 참여 확대 등을 위해 협력한다.특히 양측은 태양광 발전을 통해 발생하는 수익을 지역 주민들에게 다양한 방식으로 환원하는 방안도 함께 논의했다. 단순히 태양광 발전시설을 늘리는 데 그치지 않고, 지역에서 생산한 에너지의 경제적 이익을 지역사회가 공유하는 구조를 만들겠다는 것이다.중구가 추진하고 있는 '햇빛나눔 기본소득' 구상도 이러한 방향에서 구체화될 예정이다. 주민들이 지역의 에너지 생산에 참여하고, 재생에너지 발전을 통해 만들어진 수익을 주민에게 환원하는 지역형 에너지 공유 모델을 만들어가겠다는 취지다.김제선 중구청장은 푸른 하늘의 날인 9월 7일에 체결된 이번 협약이 특별한 의미가 있다고 평가하며, 대전에너지전환네트워크와 공고한 거버넌스를 구축해 중구만의 특화된 탄소중립 및 에너지 전환 정책을 만들어가겠다는 뜻을 밝혔다.물론 넘어야 할 과제도 적지 않다. 공공부지의 활용 가능성을 검토하고 태양광 발전시설 설치에 필요한 재원을 마련해야 하며, 주민들의 참여와 공감대를 확보하는 과정도 필요하다. 발전사업의 수익을 주민들에게 어떻게 환원할 것인지에 대해서도 구체적인 논의가 뒤따라야 한다.대전에너지전환네트워크 이경호 공동운영위원장은 "이번 협약을 시작으로 중구와 함께 공공주차장과 공공부지 등을 활용한 태양광 발전 확대 방안을 구체화하고, 시민들이 재생에너지 생산과 수익 공유에 직접 참여할 수 있는 방안을 마련해 나갈 계획"이라고 밝혔다.중구와 시민사회의 이번 협력이 대전의 에너지 전환을 위한 작은 출발점이 되기를 기대한다. 그리고 이 첫걸음이 중구를 넘어 대전의 다른 기초지자체로도 이어져 지역 곳곳에서 시민이 참여하고 이익을 함께 나누는 재생에너지 모델이 확산되기를 기대한다.