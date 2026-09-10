플랫폼 배달노동자도 근로기준법을 적용받을 수 있나요?

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Q. 원하는 시간에 플랫폼업체(배달 앱을 운영하는 업체)의 앱에 접속해서 일하는 배달라이더가 법원에서 노동자로 인정받았다는 뉴스를 봤는데, 그럼 이제 배달라이더는 다 노동자인가요?

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

A. 아닙니다. 이번 판결은 "이 사람의 경우엔 노동자다"라고 본 것이지, "배달라이더는 무조건 노동자다"라고 못 박은 것이 아닙니다.서울고등법원은 2026년 7월 3일, 한 배달라이더가 플랫폼업체를 상대로 낸 소송에서 그를 근로기준법상 노동자로 인정했습니다(서울고등법원 2024나2037832 판결). 업체가 상고하지 않으면서 이 판결은 그대로 확정됐고, 배달라이더의 노동자성을 인정한 첫 확정판결로 화제가 됐습니다.이 라이더는 업체가 제공한 앱과 오토바이로 일했고, 배달 1건당 요금을 받았습니다. 언뜻 보면 자유롭게 일하는 '개인사업자'처럼 보이지만, 법원이 자세히 들여다본 결과는 달랐습니다. 배달요금, 할증, 페널티까지 전부 업체가 정한 기준이 적용됐고 라이더 스스로 조정할 여지가 없었습니다.또 업체는 관리자 프로그램으로 라이더의 위치와 배달 현황을 실시간으로 들여다보면서, 배차를 취소하거나 한 번에 배달할 건수를 조정하고 출근을 독려하는 식으로 업무에 개입했습니다. 법원은 이 정도로 업체가 업무 방식을 통제했다면, 겉으로는 위탁계약이라도 실질은 노동자로 봐야 한다고 판단했습니다.특히 눈여겨볼 부분은, 법원이 "라이더가 원하는 시간에 앱을 켜고 끌 수 있었다"는 사정만으로는 자유로운 사업자라고 볼 수 없다고 밝힌 점입니다. 언제 일할지 선택할 자유가 있다는 것과, 일하는 동안 업체의 지시와 통제를 받는다는 것은 별개의 문제라는 뜻입니다. 앱에 접속해서 일하는 시간 동안 실질적으로 누구의 규칙을 따랐는지가 더 중요하게 작용한 것입니다.그래서 이번 판결은 "배달라이더는 전부 노동자다"가 아니라, "이런 식으로 일한 라이더라면 노동자로 볼 수 있다"는 판단 기준을 보여준 사례로 이해하시는 게 정확합니다. 같은 배달라이더라도 보수를 스스로 정할 수 있거나, 여러 업체 일을 자유롭게 겸하며 회사 개입 없이 일하는 경우라면 결론이 달라질 수도 있습니다.본인이 일하는 방식이 이번 판결의 라이더와 비슷하다고 생각되면, 보수 결정권이 업체에 있는지, 실시간 위치 확인이나 배차 개입이 있는지, 페널티 등 업무 지시가 있는지 등을 파악해 보고 노무사나 변호사 상담을 받아보시길 권해드립니다.