충북장애인단체 "장애인권리보장, 신용한 지사 약속지켜야"

큰사진보기 ▲충북장애인차별철폐연대(상임대표 이종일)가 장애인의 권리를 예산으로 보장하라고 충청북도에 촉구했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲10일 충북도청 서문앞에서 열린 기자회견에서 충북장애인차별철폐연대 이종일 상임대표가 기자회견문을 낭독하고 있다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북장애인차별철폐연대(상임대표 이종일)가 장애인의 권리를 예산으로 보장하라고 충청북도에 촉구했다.10일 충북장차연은 충북도청 앞에서 기자회견을 열고 ▲권리중심 중증장애인 맞춤형 공공일자리의 안정적인 예산 확보, ▲장애인 자립지원사업 및 자립홈 쳬계 구축과 예산 확보 ▲뇌병변장애인 지원 조례 제정과 지원센터 설치 ▲폭력 피해 여성장애인 지원 예산 등 4대 핵심 요구를 공개했다.이들은 "장애인의 노동권과 지역사회에서 살아갈 권리, 필요한 지원을 받을 권리, 폭력과 위험으로부터 안전할 권리는 예산의 여건에 따라 선택적으로 보장되어서는 안 된다"고 강조했다.이어 "권리중심일자리와 자립지원, 뇌병변장애인 지원, 폭력 피해 여성장애인 지원은 장애인의 일상과 생존에 직결된 정책임에도 불구하고 안정적인 예산과 지원체계가 충분히 마련되지 못하고 있다"고 지적했다.신용한 충북도지사에 대해서도 "약속을 지키지 않고 있다"고 비판했다.이들은 "신용한도지사는 후보시절 지역 장애인계와 간담회를 진행한 바 있다"며 " 민주당장애인위원회가 주선했기에 당시 신용한 도지사 후보뿐 아니라 서미화 국회의원, 임호선 국회의원과 도의원 후보들도 함께 했다"고 전했다.이어 "서미화 국회의원은 주 14시간 일자리나 연 10개월 일자리는 나쁜 일자리, 장애인 노동권을 무시하는 일자리로 못 박고 반드시 개선해야 한다고 했다"며 "신용한 도지사 후보도 수용을 약속했다"고 밝혔다. 그러면서 "지금 현실은 돈이 없다고 한다"고 비판했다.