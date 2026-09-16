가볍게 오르는 군왕봉, 광주 도심과 무등산이 한눈에

큰사진보기 ▲무등산군왕봉에서 바라본 무등산. 겹겹이 포개진 능선 너머로 무등산 정상부가 우뚝 솟아 있다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲무등산옛길 안내판. 숲길 곳곳에서 무등산의 옛길 흔적을 만날 수 있다 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲무등산무진고성 입구에 세워진 ‘무등산 국립공원’ 표지석. 복원된 성벽을 따라 군왕봉으로 향하는 산길이 이어진다. ⓒ 문운주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲부등산군왕봉으로 오르는 숲길. 울창한 소나무 사이로 가파른 데크계단이 길게 이어진다. 나뭇가지 사이로 스며든 햇살이 계단 위에 내려앉는다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주시가지군왕봉 정상에서 바라본 광주 시가지. 푸른 산자락 너머로 빼곡한 아파트와 도심이 한눈에 펼쳐진다. ⓒ 문운주 관련사진보기

탐방 코스

산수동 → 산수동 옛길 → 잣고개 → 무진고성 → 능선 숲길 → 쉼터·운동시설 → 데크계단 → 군왕봉 정상(해발 394 m)

군왕봉은 산수동과 두암동 주민들이 아침저녁으로 즐겨 찾는 동네 산이자 무등산의 한 봉우리다. 이름에는 주변 산세가 담겨 있다. 아래로 펼쳐진 여러 산이 임금을 중심으로 신하들이 머리를 숙인 형세와 닮았다고 해 '군왕봉(君王峰)'이라 불렀다.12일, 군왕봉을 향해 길을 나섰다. 산행은 산수동 옛길에서 시작했다. 오래전 담양과 화순 사람들이 광주를 오갈 때 이용하던 길이다. 장을 보거나 볼일이 있는 사람들도 이 길을 따라 광주로 드나들었다. 지금은 도심의 골목과 산길로 이어지지만, 한때 수많은 사람의 발길이 오가던 생활의 길이었다.잣고개에 닿자 복원된 무진고성 성벽이 모습을 드러낸다. 크고 작은 돌을 층층이 맞춰 쌓은 성벽이 산비탈을 따라 길게 이어진다. 돌 틈에는 풀과 이끼가 자라 세월의 흔적을 더한다.무진고성은 광주의 옛 이름인 '무진주'에서 이름을 딴 산성이다. 장원봉을 중심으로 둘레 약 3.5km에 이른다. 통일신라 말 이전에 처음 축조돼 고려시대까지 사용된 것으로 추정된다. 발굴조사에서는 건물터와 우물터, 기와와 토기 조각 등이 확인됐다.성벽을 옆에 두고 군왕봉으로 향했다. 조금 전까지 이어지던 도심 풍경은 사라지고 숲이 눈앞을 채운다. 성벽 너머로 광주 시가지가 내려다보인다. 옛 산성과 오늘의 도시가 한눈에 겹쳐진다. 성곽 끝자락을 지나 숲길로 접어들었다.잣고개에서 군왕봉까지는 약 1.9km다. 처음에는 경사가 심하지 않은 능선길이다. 소나무 사이로 흙길이 나 있다. 굵은 소나무 가지가 머리 위로 뻗어 그늘을 만들고, 나뭇잎 사이로 스며든 햇살은 길 위에 얼룩처럼 내려앉는다.바람이 불 때마다 솔잎이 흔들린다. 어디선가 새소리도 들려온다. 길은 오르막과 내리막을 반복한다. 흙길을 밟는 발소리와 새소리만 숲의 적막을 깬다. 한동안 오르자 벤치와 운동기구가 놓인 쉼터가 나타난다. 잠시 숨을 고른 뒤 다시 숲길로 들어섰다.군왕봉이 가까워지면서 경사가 가팔라진다. 긴 데크계단도 나타난다. 한 계단씩 올라설수록 숨이 거칠어진다. 이마에는 땀이 맺힌다. 잠시 멈춰 서자 숲을 지나온 바람이 땀을 식혀준다. 다시 힘을 내 마지막 오르막을 올랐다.마침내 군왕봉 정상이다. 막혔던 시야가 한꺼번에 열린다. 먼저 서쪽으로 눈을 돌렸다. 광주 시가지가 발아래 넓게 펼쳐진다. 아파트와 건물이 빼곡하고 그 사이로 도로가 길게 뻗어 있다. 산수동과 두암동을 넘어 광주 도심이 멀리까지 이어진다. 한동안 숲속을 오르며 흘린 땀이 이 풍경 앞에서 잠시 잊힌다.몸을 돌려 동쪽을 바라봤다. 이번에는 무등산이다. 도심과는 전혀 다른 풍경이다. 푸른 산줄기가 겹겹이 솟아 하늘과 맞닿는다. 천왕봉을 중심으로 지왕봉과 인왕봉이 이어지고 서석대 능선도 눈에 들어온다. 흰 구름이 봉우리 위를 흘러가고 햇살은 산등성이를 비춘다.서쪽에는 빌딩과 아파트가 빼곡한 광주 도심이 펼쳐지고, 동쪽에는 무등산의 깊은 산줄기가 버티고 서 있다. 고개만 돌리면 도시와 산이 번갈아 눈에 들어온다. 군왕봉 정상에서 만나는 두 얼굴의 광주다.