1인당 GNI 4만 달러 눈앞... 한국 경제, 웃을 일만 남았나

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큰사진보기 ▲정부가 올해 1인당 국민총소득(GNI)이 4만 달러에 진입할 가능성이 더욱 확대되었다고 밝혔다. GNI는 국민이 국내외에서 벌어들인 소득을 합산한 지표로, 한국의 1인당 GNI는 2014년 처음 3만 달러를 넘어선 뒤 12년가량 3만 달러대에 머물러 왔다. ⓒ 국가데이터처 관련사진보기

정부가 올해 1인당 국민총소득(GNI)이 4만 달러에 진입할 가능성이 더욱 확대되었다고 밝혔다. GNI는 국민이 국내외에서 벌어들인 소득을 합산한 지표로, 한국의 1인당 GNI는 2014년 처음 3만 달러를 넘어선 뒤 12년가량 3만 달러대에 머물고 있다.구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 10일 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의 겸 구조혁신 관계장관회의에서 "우리 경제의 회복세가 한층 뚜렷해지고 있다"면서 "2분기 경상 국내총생산(GDP)은 전년 동기 대비 26.4% 증가해 47년 만에 가장 높은 증가율을 기록했다. 이로 인해 금년도 1인당 GNI 4만불 달성 가능성이 더욱 확대되었다"고 말했다.구 부총리는 "어제(9일) 발표된 8월 취업자 수도 전년 동월 대비 18만 4000명 증가해 중동전쟁 이후 처음으로 10만 명대 후반의 증가세를 회복했다"면서 "8월 말 발표된 2분기 가계동향조사에서는 모든 계층의 소득이 개선된 가운데 특히 어려운 계층의 소득이 더 크게 늘었다"며 취업자 수와 취약계층 소득 역시 증가했다고 짚었다.이어 "이러한 우리경제의 상황과 함께, 최근 글로벌 신용평가사인 무디스와 피치는 우리경제의 견조한 성장을 바탕으로 내년도 예산안의 재정건전성 제고와 미래성장 투자 계획을 긍정적으로 평가하기도 했다"면서 "이처럼 우리경제는 어려운 여건 속에서도 어느 때보다 탄탄하게, 그리고 분명한 회복과 성장의 방향으로 나아가고 있다"고 진단했다.그러면서도 "정부는 이러한 경제지표 성과에 안주하지 않겠다"며 "앞으로 더욱 경제 성장세를 가속화하고 국민들께서 체감하실 수 있도록 세심하게 정책을 설계하겠다. 아울러, 구조혁신을 통해 우리경제의 체질을 개선하는 등 성장의 기반을 내실있게 다지는 노력도 강화하겠다"고 덧붙였다.앞서 한국은행 또한 1인당 GNI가 4만 달러를 넘어설 가능성이 매우 높아졌다고 밝힌 바 있다.김화용 한국은행 경제통계2국 국민소득부장은 지난 8일 '2026년 2분기 국민소득(잠정)' 기자 설명회에서 "하반기에 예상하지 못한 충격이 없고 연간 명목 GNI 증가율이 현재 수준을 유지하는 가운데 환율 안정세가 이어진다면 올해 미국 달러 기준 1인당 GNI가 4만 달러를 넘어설 가능성이 매우 높아졌다"고 말했다.이날 한국은행은 실질 GNI가 전 분기보다 3.1% 증가했다고 발표했다. 실질 GDP가 전 분기 대비 0.6% 증가한 것에 비하면 5배 이상 높은 증가율이다. 이는 올해 2분기 실질무역이익이 교역조건 개선으로 1분기 38조 7000억 원에서 58조 5000억 원으로 20조 원 가까이 늘어난 덕분이다.구윤철 부총리가 언급한 대로 올해 2분기 명목 GDP 성장률은 전년 동기 대비 26.4%나 증가했다. 이는 1979년 3분기(27.7%) 이후 47년 만에 가장 높은 수치다. 한국은행에 따르면 2분기 명목 GDP는 전년 동기 대비 26.4% 증가했고, 실질 GDP는 전년 동기 대비 3.7% 성장했다.김화용 부장은 이러한 GDP 성장세에 대해 "중동 전쟁에도 글로벌 AI 투자 확대로 반도체와 관련 기계장비 수출이 늘며 순수출이 전분기 높은 수준에도 플러스 기여를 지속하고 내수도 민간소비가 계속 플러스 기여를 보여준 데다 지식재산생산물투자 기여도 플러스로 나타났다"고 설명했다.또한 "명목 GDP 성장세 확대는 반도체 산업 중심의 기업 수익성 개선을 의미한다. 총 영업이익 증가로 나타나 정부 소득과 가계 소득 증가로 이어질 것으로 예상된다"면서 "법인세 중간 예납, 삼성전자 현금 배당 등 하반기부터 기업 소득의 정부, 가계로의 분배가 점차 가시화될 것으로 보인다. 가계 소득 증가세가 지속되며 시차를 두고 민간소비 증대로 이어질 것"이라고 전망했다.다만 8월 청년층(15~29세) 취업자는 전년 동월보다 14만 3000명 줄어 46개월째 감소세를 이어갔다. 청년층 고용률은 44.1%로 1.0%포인트 하락했고, 실업률은 5.4%로 0.5%포인트 상승했다. 제조업 취업자는 3만 8000명, 건설업은 3만 2000명 감소했다.한국은행과 정부의 전망대로 올해 1인당 GNI가 4만 달러를 돌파하면 한국은 인구 5000만 명 이상 국가 가운데 미국·독일·영국·프랑스·이탈리아에 이어 6번째로 4만 달러를 넘어선 국가가 될 전망이다.