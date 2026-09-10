LH 빠진 대산 공공임대 290가구 표류…서산시, 대체사업 검토

큰사진보기 ▲송치윤 서산시의원은 10일 열린 서산시의회 행정사무감사에서 대산 일자리연계형 지원주택의 추진 상황을 점검하고, 특화 공공임대주택과 빈집 활용 등 대체사업 검토를 주문했다. ⓒ 김선영 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

한국토지주택공사(LH)의 불참으로 중단된 충남 서산시 대산읍 일자리연계형 지원주택사업을 두고 서산시가 특화 공공임대주택과 빈집 활용 등 대체 방안을 검토하기로 했다. 기존 사업을 그대로 추진하기에는 재정부담이 큰 데다 대산산단의 고용 상황과 실제 입주 수요도 다시 살펴야 한다는 판단에서다.송치윤 서산시의원은 10일 열린 서산시의회 행정사무감사에서 대산 일자리연계형 지원주택사업의 추진 상황을 점검하고, 기존 사업의 재개가 어렵다면 공급 규모와 시행 방식을 조정한 대안을 마련해야 한다고 주문했다.대산 일자리연계형 지원주택은 총사업비 798억5000만원을 들여 대산읍 대산리 일원에 공공임대주택 290가구와 비즈니스지원센터 등을 조성하는 사업이다. 대산산단 중소기업 근로자의 주거 안정과 지역 정착을 지원하기 위해 추진됐다.사업은 2023년 8월 국토교통부 공모에 선정됐지만, LH가 2024년 10월 사업 참여가 어렵다는 입장을 밝히면서 중단됐다. 서산시와 주민들은 이후 LH와 국토부 등을 찾아 사업 정상화를 요구했으나, LH는 지난 3월 5일에도 불참 입장을 유지했다.서산시 주택과장은 이날 감사에서 "LH가 국정감사에서 사업성과 임대주택 운영 문제 등을 지적받은 뒤 사업 참여가 어렵다는 입장을 전달해 왔다"며 "시도 LH를 방문하는 등 공동사업 추진을 위해 노력했지만 최종 입장은 달라지지 않았다"고 말했다.사업이 표류한 배경에는 서산시와 LH가 정식 사업시행 협약을 체결하지 않은 상태에서 공모를 추진한 문제도 있다.<서산시대>가 2025년 12월 29일 LH 담당자와 직접 통화해 확인한 결과, 공모 선정 당시 LH의 사업 참여를 확약한 공문이나 협약은 체결되지 않았다. LH는 협약이 없었던 만큼 사업 참여를 일방적으로 철회한 것은 아니라는 입장을 밝혔다.반면 서산시는 당시 LH로부터 조건부 사업이라는 설명이나 향후 별도의 협약 체결이 필요하다는 공식 안내를 받지 못했다는 입장이다. 국토부 공모에는 선정됐지만 실제 사업을 추진할 기관의 역할과 책임은 확정되지 않았던 셈이다.송 의원은 기존 290가구 규모의 사업을 다시 추진하기 어렵다면 대산지역의 수요에 맞춰 공급 규모와 방식을 조정해야 한다고 제안했다. 국토부가 청년과 신혼부부, 고령자 등의 수요를 반영한 특화 공공임대주택을 공모하고 있는 만큼 서산시도 내년도 사업 참여를 검토할 필요가 있다는 것이다.서산시는 그동안 기존 사업의 정상화에 행정력을 집중하면서 다른 공모사업 참여를 보류해왔다. 그러나 LH의 입장 변화 가능성이 낮아진 만큼 다른 지방자치단체의 자체 시행 사례와 사업성을 검토해 향후 추진 방향을 정하기로 했다.주택과장은 "서산시가 단독으로 사업을 추진하기에는 재정부담이 크다"며 "다른 시·군의 사례를 살펴보고 내년도 특화주택 공모 참여와 대산지역 빈집 활용 방안 등을 함께 검토하겠다"고 말했다.대산지역의 주택 수요는 산단의 고용 상황과 밀접하게 연결돼 있다. 대산산단의 경기 침체로 일감과 근로자가 줄면 신규 주택 수요도 감소할 수 있어 대규모 공공임대주택 공급에 앞서 수요를 다시 조사해야 한다는 의견이 나온다.주거비 부담도 고려해야 할 부분이다. 대기업 근로자는 기숙사를 이용하는 경우가 많지만 협력업체와 중소기업에서 일하는 청년들은 원룸 임대료를 직접 부담해야 한다. 서산시에 따르면 대산읍 원룸 월세는 대체로 40만∼60만원이며, 준공된 지 10년가량 지난 외곽 다가구주택도 월 25만원 안팎에 형성돼 있다.주택 공급이 부족하면 대산에 직장을 둔 근로자가 서산 시내나 당진 등에서 출퇴근할 수 있지만, 고용 전망과 입주 수요를 충분히 확인하지 않은 채 공급을 늘리면 공실과 재정부담이 발생할 수 있다.서산시는 앞으로 민간아파트 공급 상황과 대산산단의 고용 전망, 청년 근로자의 입주 의사 등을 조사한 뒤 적정 공급 규모를 검토할 방침이다. 소규모 특화 공공임대주택 공급과 빈집 리모델링, 기존 민간주택 활용 등을 함께 검토해 기존 290가구 사업을 대체할 방안을 마련할지가 향후 과제로 남았다.