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26.09.10 16:53최종 업데이트 26.09.10 16:53

진보당 "또 다른 검찰권을? 공소청 직제안 전면 재설계 하라"

검사정원법 시행령개정안 두고 "검사 정원 그대로 유지하는 이유 국민 앞에 분명히 밝혀야"

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국회에서 기자회견 중인 김종훈 진보당 대표
국회에서 기자회견 중인 김종훈 진보당 대표 ⓒ 진보당

검찰개혁의 성패를 좌우할 '공소청과 그 소속기관 직제' 제정안과 '검사정원법 시행령' 개정안의 입법예고가 끝난 가운데 진보당이 10일 "공소청 직제안 전면 재설계하라"고 촉구하고 나섰다.

진보당은 이날 서면 브리핑에서 "조직·정원·예산·인력 재배치 계획을 투명하게 공개하고, 검사 정원을 그대로 유지하는 이유를 국민 앞에 분명히 밝히라"며 "검찰개혁의 이름으로 또 다른 검찰권을 남겨두는 일이 없도록 공소청 직제안을 전면 재설계하라"고 요구했다.

우선, 진보당은 "검찰개혁의 핵심 내용을 불과 닷새 만에 의견수렴하고 처리하려 하며 국민이 제대로 들여다볼 시간조차 주지 않은 채 밀어붙이려 했다"고 지적했다. 특히 "이번 직제안은 단순한 행정조직 개편이 아니라, 검찰의 수사권을 어떻게 분리하고 수사와 기소를 어떻게 독립시킬 것인지 결정하는 검찰개혁의 핵심 사안"이라며 그 내용을 적시했다.

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진보당은 "정부는 검사의 직접수사를 폐지하면서도 검사 2292명은 그대로 유지하고, 전체 정원은 1만 706명에서 8412명으로 줄였다"며 "전국 43개 인지·합동수사부서를 29개 중대범죄전담부로 재편하고, 경찰의 불송치 사건을 전담하는 사법통제부도 새로 만들었고, 일부 중대범죄전담부는 중수청과 수사 개시 단계부터 법률판단과 증거수집 등에 협력하도록 설계돼 있다"고 지적했다.

그러면서 "공소청이 수사권을 내려놓는 기관이라면 기존 검찰의 수사 역량과 기능을 대거 남겨둘 이유가 없다"며 "검사와 수사 관련 인력을 대규모로 유지하고 중대범죄전담부와 사법통제부까지 두는 것이 수사와 기소의 실질적 분리를 구현한 것인지 다시 따져봐야 한다"고 밝혔다.

이어 "여기에 초대 중수청장으로는 보완수사권 존치를 주장해온 검찰 출신 인사가 지명됐다"며 "공소청에 기존 검찰의 수사 영향력이 남고 중수청마저 보완수사권 존치를 주장해온 인사가 이끌게 된다면 검찰개혁이 제대로 구현될 수 있을지 우려하지 않을 수 없다"고 우려했다.

또한 진보당은 "무엇보다 정부 스스로 충분한 논의가 이뤄지지 않았음을 인정했다"며 "다시 재논의하자. 처음부터 다시 제대로 해야한다"고 요구했다.

#검찰개혁#진보당

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울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

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