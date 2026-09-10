남한산성 성곽 축성 400주년... 18~20일 '남한산성문화제'

큰사진보기 ▲남한산성 성곽 축성 400주년을 기념하는 제31회 광주시 남한산성문화제가 오는 18일부터 20일까지 사흘간 남한산성 도립공원 일원에서 열린다. ⓒ 광주시 관련사진보기

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남한산성 성곽 축성 400주년을 기념하는 제31회 광주시 남한산성문화제가 오는 18일부터 20일까지 사흘간 남한산성 도립공원 일원에서 열린다.광주시문화재단은 올해 문화제를 남한산성이 지켜온 역사와 호국정신을 되돌아보고 세계유산으로서의 가치를 시민과 공유하는 역사문화축제로 마련했다고 10일 밝혔다.축제 첫날인 18일에는 남문주차장 메인무대에서 개막식과 주제공연 '400년의 기억, 내일을 여는 산성'이 열린다.주제공연은 남한산성 축성 당시부터 현재까지 이어진 400년의 시간을 약 20분간의 퍼포먼스로 보여준다. 퓨전국악과 팝페라 축하공연도 이어진다.19일에는 남한산성문화제의 기원이 된 대동굿을 시작으로 지역 예술인들의 공연과 남한산성 권역 7개 문화원 연합 공연 등이 펼쳐진다.극단 파발극회는 남한산성을 소재로 한 창작뮤지컬 '달을 태우다'를 무대에 올린다. 이 작품은 2016년 대한민국연극대상에서 베스트작품상을 받았다.이날 저녁에는 '나는 문어', '상사화' 등으로 알려진 싱어송라이터 안예은과 그룹 엠파이어(M.pire) 메인보컬 출신 이승현의 공연도 예정돼 있다.마지막 날인 20일에는 남창동 줄타기와 전통무예 공연 등이 이어진다.특히 저녁에는 남한산성을 배경으로 한 영화 '남한산성'을 관람하는 '찾아가는 영화관'이 운영된다. 영화 상영에 이어 역사 강사 최태성이 영화 속 역사적 고증과 실제 역사의 차이를 설명하는 '최태성과 함께하는 남한산성 이야기'를 진행한다.축제 기간 남한산성 곳곳에서는 관람객이 직접 참여할 수 있는 프로그램도 운영된다.전통공원의 '산성빌리지'에서는 투호·윷놀이·제기차기와 떡메치기, 네컷사진 등 전통문화 체험을 할 수 있다. 마지막 날에는 한복을 입고 왕좌와 일월오봉도를 배경으로 사진을 촬영하는 프로그램도 마련된다.행궁에서는 남한산성과 관련한 책 등을 읽을 수 있는 '찾아가는 도서관'이 운영된다. 남문주차장에서는 공예작품을 만나볼 수 있는 아트마켓과 남한산성 지역 상인들이 참여하는 '산성식객'이 관람객을 맞는다.남한산성의 역사와 자연을 함께 돌아보는 산성 트래킹과 생태체험 프로그램도 진행된다.광주시문화재단 관계자는 "남한산성 성곽 축성 400주년을 맞아 남한산성을 지켜온 사람들의 이야기와 문화유산의 가치를 되새기는 자리"라며 "역사와 예술, 시민의 이야기가 어우러진 다양한 프로그램을 통해 남한산성의 가치를 함께 느끼고 즐길 수 있기를 바란다"고 말했다.