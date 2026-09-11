독일 극우의 선거 압승... 심상치 않은 '유럽 극우화'

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲6일(현지시간) 독일 동부 작센안할트 주의회 선거에서 극우 정당인 '독일대안당'(AfD) 소속 울리히 지크문트(왼쪽에서 세 번째) 주지사 후보가 티노 크루팔라 AfD 공동대표 등 당 지도부의 축하를 받고 있다. ⓒ AFP 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

유럽의 '극우화' 현상이 심상치 않다. 얼마 전 독일에서 극우 정당인 '독일대안당'(AfD)이 동부 작센안할트주 선거에서 43.8% 득표율을 얻으며 제1당으로 올라섰다. AfD는 급진적인 민족주의·반이민 노선을 견지하는 정당이다. 제2차 세계대전 이후 독일에서 극우 정당이 이 정도 수준의 득표를 한 것은 전례가 드문 일이다. 기존 정당의 '방화벽(Brandmauer)' 전략까지 흔들고 있다는 평가다.프랑스에서는 내년 4~5월 대선을 앞두고 극우 국민연합(RN)의 마린 르펜 의원이 좌파·중도 주자들을 큰 격차로 앞서며 선두를 달리고 있다. 내년 총선을 앞둔 스페인에서는 페드로 산체스 총리의 좌파 정부가 부패 스캔들 등으로 흔들리는 가운데 극우 복스당이 기세를 이어가고 있다. 이탈리아와 영국에서는 기존 우파보다 더 오른쪽을 표방하는 신생 극우 정당이 부상하고 있다.유럽 의회에서도 극우의 영향력이 커졌다. 극우화가 단순히 개별 국가의 현상에 그치지 않는다는 분석이다. 2024년 유럽의회 선거 이후 우파, 급진우파 성향 그룹이 187석을 확보했다. 전체 720석 가운데 26%에 해당하는 수준이다.유럽의 극우화는 여러 요인이 겹쳐서 나타난 현상이다. 가장 직접적인 원인은 '이민과 난민' 문제다. 2015년 시리아 난민 사태가 결정적이었다. 당시 유럽으로 대규모 난민이 유입되면서 국경 통제, 치안, 주거 복지 부담, 국가 정체성 혼란 등 여러 문제가 발생했다. 이후 극우 정당들이 이를 정치적 자원으로 활용했다. 이들은 '국경을 통제하지 못하는 기존 정치권은 국민을 보호하지 못한다'라는 논리를 내세우며 영향력을 확대했다.경제적 불안도 중요한 원인이다. 2008년 금융위기와 유로존 위기 이후 남유럽을 중심으로 긴축 정책이 이어졌고, 코로나19와 에너지 위기, 우크라이나 전쟁 등 각종 악재가 발생했다. 최근에는 높은 주거비와 물가, 세금, 실질소득 정체, 제조업 쇠퇴, 일자리 불안 등이 누적됐다. 이 같은 경제적 불안으로 인해 유럽 중산층과 노동계층 사이에서 '열심히 일해도 생활이 나아지지 않는다'라는 불만이 커졌다. 급진 우파는 이를 성장의 밑거름으로 활용했다.기성 엘리트 정치에 대한 불신 조장도 한 몫 했다. 극우 정당은 '기성 엘리트 정치인들이 국민의 말을 듣지 않으며, 국민과 동떨어졌다'라는 주장을 펼치며 '반엘리트주의'를 확산시켰다. 그러면서 엘리트 정치와 차별화되는 자신들에게 주목할 것을 강조했다.극우 세력은 문화 전쟁을 통해서도 자신들의 영향력을 확대했다. 과거에는 극우가 주로 민족주의, 인종주의, 반공주의를 내세웠다면, 지금은 젠더, 반동성애, 정치적 올바름 등을 결합시켰다. 일부 극우 정당은 '우리는 백인을 지키자는 것이 아니라 유럽의 문화와 생활 방식을 지키자는 것'이라고 주장하기도 했다. 이 때문에 과거에 비해 대중적 파급력이 강해졌다.유럽 극우화의 역사는 1920년대부터 나타났다. 제1차 세계대전 이후 유럽은 극심한 혼란에 빠졌다. 실업, 인플레이션, 사회주의 및 공산주의 확산 등이 나타났다. 이런 상황에서 등장한 것이 무솔리니의 파시즘과 히틀러의 나치즘이다.이탈리아에서는 1922년 무솔리니가 집권했고, 독일에서는 1933년 히틀러가 권력을 장악했다. 이들은 오늘날과 비교할 수 없을 정도로 급진적이었다. 민족주의, 군국주의, 인종주의, 반공주의, 지도자 숭배, 독재 등을 지향했다. 이는 결국 제2차 세계대전과 홀로코스트(대학살)라는 참극으로 이어졌다.제2차 세계대전이 끝난 뒤 상황은 완전히 바뀌었다. 유럽에서는 '극우=파시즘=전쟁=학살'이라는 공식이 강하게 자리 잡았다. 이에 극우 세력은 오랫동안 정치적 주변부에 머물렀다. 다만 완전히 사라지지는 않았다. 지하에서 네오파시스트 조직과 극우 단체들이 은밀한 활동을 지속했다.1970년대에 접어들면서 중요한 변화가 나타났다. 기존의 극우가 히틀러, 무솔리니의 시대를 되돌리자고 했다면, 새로운 극우인 프랑스의 국민전선(FN·현 국민연합 RN) 등은 이민 문제를 정치의 핵심 의제로 끌어올렸다. 즉 유럽의 극우가 파시즘, 민족주의에서 반이민, 포퓰리즘 방향으로 변신하기 시작한 것이다.1990년대에 냉전이 종식되면서 유럽의 정치적 구도에도 변화가 나타났다. 냉전 시대에는 '공산주의 대 자유 민주주의'라는 거대한 대립이 있었는데, 이제 한 축인 공산주의가 소멸했다. 그러자 정치적 갈등의 중심이 기존의 이데올로기(이념), 계급에서 민족, 이민, 문화로 이동했다. 이로 인해 극우에 새로운 활동 공간이 열릴 수 있었다.2000년대에는 극우가 다시 제도권에 진입했다. 특히 오스트리아에서는 외르크 하이더가 이끄는 자유당이 정부에 참여하면서 유럽 전체에 큰 충격을 안겼다. 이때부터 극우가 '정부를 전복하는 세력'이 아닌 '선거를 통해 정부에 들어가는 세력'으로 인식되기 시작했다. 학계에서는 이를 급진우파의 제도화, 정상화 과정이라고 설명했다.현대 유럽 극우화의 가장 중요한 분기점은 2015년이었다. 시리아 내전 등을 계기로 대규모 난민이 유럽으로 유입됐다. 독일의 메르켈 정부 등은 난민을 적극적으로 받아들였다. 하지만 이후에 테러, 난민 수용시설 문제, 문화적 충돌, 치안 논란, 복지 부담 등 정치적 쟁점이 발생했다.이에 대한 반작용으로 극우 정당들이 급성장했다. 2020년대에는 극우가 '주류'가 되기도 했다. 실제로 정권을 잡거나 정권의 정책을 결정하는 상황이 늘어났다. 대표적으로 이탈리아의 조르자 멜로니를 꼽을 수 있다.현재 유럽에서 극우 세력이 눈에 띄게 강화된 것은 분명한 사실이다. 다만 이들을 과거의 나치, 파시스트와 동일시할 수는 없다. 1930년대 파시즘의 부활이 아닌, 이민, 경제 불안, 유럽연합(EU) 통합, 문화적 갈등에 대한 반작용으로 등장한 새로운 민족주의 정치의 성장으로 이해하는 게 바람직하다.유럽 전체가 극우화됐다고 보는 것도 정확하지 않다. 극우 정당이 선거에서 패배하거나 세력이 약해지는 사례도 있고, 중도·사회민주주의 세력이 여전히 강한 국가도 있다. 앞으로 여러가지 변수들(이민, 경제 문제, 주류 정당의 대응, EU의 성과, 러시아-우크라이나 전쟁 등)에 따라 유럽 극우화의 향방이 좌우될 것으로 보인다.