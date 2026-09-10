1892억 이월·2290억 지방채... 광주시 재정 문제 도마 위

큰사진보기 ▲광주시의회는 10일 제2차 본회의를 끝으로 지난 1일부터 10일간 진행한 제326회 제1차 정례회를 마무리했다. ⓒ 광주시의회 관련사진보기

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제10대 경기 광주시의회 첫 정례회에서 2025회계연도 1891억원대 이월예산과 대형 공공시설 건립에 따른 2290억원 규모의 지방채·기금 융자 부담 등이 도마에 올랐다. 광주역세권 2단계 공공주택지구 전환과 3만호 스마트시티 구상 등 대규모 개발사업도 주요 현안으로 다뤄졌다.광주시의회는 10일 제2차 본회의를 끝으로 지난 1일부터 10일간 진행한 제326회 제1차 정례회를 마무리했다.이번 정례회에는 2025회계연도 결산 승인안을 비롯해 조례안과 기타 안건 등 모두 16건이 상정됐다. 이 가운데 14건이 처리됐고 추자지구와 삼리C지구 도시관리계획 결정·변경 의견제시안 2건은 심사보류됐다.예산결산특별위원회가 심사한 2025회계연도 일반·특별회계 결산을 보면 실제 수납액은 2조2153억8400만원, 지출액은 1조9015억5000만원으로 집계됐다.다음 연도 이월액은 1891억8800만원이다. 예결특위는 세입 추계의 정확성을 높이고 정리보류 채권에 대한 사후관리를 강화하는 한편 이월·불용액을 재정운영 관리지표로 활용할 것을 집행부에 주문했다. 보조사업도 실제 집행 가능성을 중심으로 관리하고 결산자료의 정확성과 성과관리 책임성을 높여야 한다고 지적했다.대형 공공시설 건립에 따른 장기적인 재정부담 문제도 제기됐다. 박지현 의원은 10일 5분 자유발언에서 복지행정타운과 G-스타디움 등 대형 공공시설 건립에 따른 지방채와 기금 융자 원금이 2290억원, 이자가 약 460억원에 달한다고 지적했다.박 의원은 시설 완공 이후 운영비까지 고려한 중장기 재정운영계획과 신규 공공시설의 생애주기 비용 검토가 필요하다며 대형 사업과 생활밀착형 사업 사이의 재원 배분도 주문했다.김옥주 의원도 결산 과정에서 확인된 반복적인 예산 이월 문제를 지적하고 사업 준비단계와 예산편성을 연계하는 한편 반복 이월사업을 별도로 관리할 것을 제안했다.개발사업과 주택공급도 이번 정례회의 주요 쟁점이었다. 조예란 의원은 시정질문을 통해 광주역세권 2단계 사업의 공공주택지구 전환 과정과 삼동역세권 도시개발사업 방식 변경, 향후 3만호 규모 스마트시티 조성계획 등을 물었다.광주시는 정부의 8·13 주택공급 확대 정책에 따라 광주역세권2가 약 4500호 규모 공공주택지구로 선정됐다며 사업 과정에서 토지주와 주민의 권익 보호를 우선하겠다는 입장을 밝혔다.앞서 최서윤 의원도 지난 1일 5분 자유발언에서 광주역세권 2단계 사업을 8년간 기다려온 토지주와 주민들의 권리 보호를 위해 지구 지정 전 광주시가 협상안을 마련해야 한다고 주장했다. 환지와 대토보상 등의 대안을 검토하고 정부·LH와 적극적으로 협상할 것도 요구했다.이은채 의원은 경기도의 재정 상황에 따른 도비 감액이 광주시 사업에 미치는 영향과 대응책을 질의했다. 시는 시민 안전·복지와 직결된 사업을 중심으로 시비 추가 부담을 검토하고 나머지 사업은 시기와 규모를 조정하겠다고 답했다.오현주 의원은 국유재산과 농업생산기반시설 관리 문제를 제기했다. 이에 시는 지난 8월 발주한 농업생산기반시설 조사 및 데이터베이스 구축 용역을 통해 경지정리지구와 저수지의 용·배수로 현황을 조사해 관리 누락을 막겠다고 밝혔다.윤기서 의원은 탄벌동 두산위브 광주센트럴파크 사례를 들어 공동주택 입주 시점과 도로 등 기반시설 설치 시점이 맞지 않는 문제를 지적하고, 입주 전 기반시설 이행상황 점검체계와 중장기 기반시설 확충계획 마련을 요구했다.이번 정례회에서는 '광주시 기본사회 실현을 위한 기본 조례안', '광주시 지역생산품 구매 활성화 조례안', '광주시 급경사지 재해예방에 관한 조례안', '광주시 농업작업 안전재해 예방 및 지원에 관한 조례안' 등도 통과됐다.반면 추자지구와 삼리C지구 도시관리계획 결정·변경 의견제시안은 도시환경위원회 심사에서 보류됐다.박상영 광주시의회 의장은 "제10대 의회 출범 이후 첫 정례회를 마무리했다"며 "이번 정례회에서 다뤄진 결산 심사와 시정질문, 자유발언 등을 바탕으로 42만 광주시민을 위한 의정활동에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.