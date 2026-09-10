용혜인, 압도적 부정평가에도 "대통령이 기대하니 지명했을 것"

"인사권자(이재명 대통령)께서 기대하는 바가 있어 저를 지명했다고 생각한다."
그동안 침묵을 지키던 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 인사청문회 준비 집무실에 출근하는 대신 국회를 찾아 한 말이다. 장관 인선과 관련해 부정 평가가 압도적인 상황에서 취재진이 거취 표명 가능성을 묻자 나온 대답이다.
이날 오후 1시 40분께 소통관 기자회견장에 모습을 드러낸 용 후보자는 최근 자신과 기본소득당을 향한 여러 의혹을 하나하나 반박했다. 의혹 보도를 이어가는 언론을 향해선 "이성을 찾으라"고 말했다.
"청문회 열어달라, 국민 앞에 성실히 답변하겠다"
용혜인 후보자는 이날 기자회견 직후 취재진과의 질의응답에서 '오늘 NBS(전국지표조사) 결과를 보면 용 후보자의 지명에 대한 부정 평가('잘못한 인선')가 63%인데, 청문회 이전에 거취를 표명할 생각이 없느냐'라는 질문을 받았다.
그는 "인사권자(이재명 대통령)께서 기대하는 바가 있어 저를 지명했다고 생각한다"라면서 "제게 맡긴 역할을 수행하기 위해 청문회에서 국민께 소상히 설명하고자 오늘 회견을 자청한 것"이라고 답했다.
또 그는 "더불어민주당 내에서 인사권자의 지명에 여러 의견이 나오는 걸 안다"라면서도 "지금 단계에서 제가 더 드릴 말씀은 없다"라고 밝혔다. 실제 이 여론조사에서 용혜인 후보자에 대해 '잘한 인선'이라고 답한 비율은 17%에 그쳤다. 보수층의 80%, 중도층의 66%, 진보층의 52%가 '잘못한 인선'이라고 평가했다(여론조사 개요는 기사 하단 확인).
최근 본인과 기본소득당에 대한 의혹 보도에도 적극 방어하고 나섰다. 최근 언론은 ▲비례대표 의원직과 장관직 겸직 논란 ▲배우자 '셀프 인사'와 정부지원금 수령 의혹 ▲기본소득당 사당화 의혹 ▲과거 당내 언더조직(비선조직)에서 발생한 성차별 묵인 ▲세월호 침묵시위 차명 기획 등 각종 보도를 내놓고 있다.
용혜인 후보자는 회견에서 앞선 의혹 대부분을 부인했다. 또한 일부 정치권 인사들의 의혹 제기 내용을 언급하며 "언론이 그것을 받아쓰기하는 현실이 정말 이성적인가? 이성을 찾아 달라"라고 강조했다. 이후 질의응답에선 '국민의 반대 여론도 높은데 국민도 이성을 찾으라는 것이냐'는 질문이 나왔다.
용 후보자는 "제가 '국민이 이성을 되찾아야 한다'고 말한 적 없다"라고 반박했다. 이어 "국민의 무거운 우려와 견해에 대해 깊게 고민하며 듣고 있다. 오늘 (회견에서) 제가 (이성을 찾으라)고 말한 것은 저의 반박에도 어떤 과정을 거쳐 보도들이 됐는지를 말한 것"이라고 설명했다.
한편, 용 후보자는 '언더조직'을 지원한 것으로 알려진 김길오 코리아보드게임즈 대표와 관련해, '김 대표와 가까운 인사들이 현재도 기본소득당에서 활동한다는 지적이 있다. 현재 김씨와 기본소득당의 관계는 단절된 상태인가'라는 질문에는 "2017년 비공개 정파가 해산했고 그 이후 연락한 적이 없다"라고 답했다.
용혜인 후보자는 조속한 청문회 개최도 촉구했다. 그는 "국민의힘은 오늘 인사청문회 일정 협의를 거부하고 예정된 (국회 성평등가족위원회) 전체회의를 열지 않았다"라며 "자신들이 만들어낸 억측과 짜깁기가 국민 앞에 반박되는 것으로 볼 수밖에 없다. 그렇지 않다면 인사청문회를 열라. 저는 지금껏 준비해 온 대로, 오늘처럼 국민 앞에 성실히 답변드리겠다"라고 재차 강조했다.
[관련기사]
성평등위 전체회의 무산, 용혜인 청문회 일정 '안갯속'
https://omn.kr/2jqeo
용혜인 겸직 방침에 서미화 "국민 눈높이 안 맞는 문제"
https://omn.kr/2jqef
"용혜인 오늘 사무실 출근 안 해"... 이유 확인해보니
https://omn.kr/2jq9h
'묵묵부답' 용혜인 엄호하는 대변인단 "이게 당이 정한 방식"
https://omn.kr/2jq35
기본소득당, 용혜인 언더조직 의혹에 "아무 연관 없다" 반박
https://omn.kr/2jou8
덧붙이는 글 | 기사 내 언급된 NBS(전국지표조사)는 지난 7~9일 전국의 18세 이상 1002명을 대상으로 무선 전화 면접 방식으로 시행됐다. 응답률은 15.4%, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%p였다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.