용혜인, 압도적 부정평가에도 "대통령이 기대하니 지명했을 것"

▲ 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 서울 여의도 국회 소통관에서 각종 의혹에 대한 해명 기자회견을 마친 뒤 회견장을 나서고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

▲ 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 각종 의혹에 대한 기자들의 질문에 답하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

▲ 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 서울 여의도 국회 소통관에서 각종 의혹에 대한 해명 기자회견을 마친 뒤 회견장을 나서고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

▲ 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 서울 여의도 국회 소통관에서 각종 의혹에 대한 해명 기자회견을 마친 뒤 승강기에 오르고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 기사 내 언급된 NBS(전국지표조사)는 지난 7~9일 전국의 18세 이상 1002명을 대상으로 무선 전화 면접 방식으로 시행됐다. 응답률은 15.4%, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%p였다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.